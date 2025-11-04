登録不要で使える無料AI画像生成サイト「Arting AI」が正式公開
テキストから画像、画像から動画まで対応。透かしなし、制限なしで高品質なビジュアルを誰でも簡単に生成可能にTOKYO, JAPAN, November 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- クリエイティブ制作の民主化を目指すArting AIは、2025年11月3日、誰でも無料で利用できるAI画像・動画生成プラットフォームを正式公開しました。本サービスは登録不要で、透かしなし、制限なしで高品質な画像と動画の生成が可能です。従来の画像編集ソフトでは専門知識が必要で、ソフト購入費用も高額でしたが、Arting AIはこれらの障壁を取り除き、教育者、マーケティング担当者、学生、個人クリエイターまで、あらゆる層が高品質なビジュアルコンテンツを制作できる環境を実現しました。
Arting AIは、60億パラメータの大規模AIモデルを採用し、わずか10秒でプロ品質のビジュアルを生成します。「無料AI画像生成サイト登録不要」をコンセプトに、従来数時間かかっていた作業を数秒で完了できるようになりました。テキストから画像生成、画像から画像生成、テキストから動画生成、無料画像から動画AIまで、多様なクリエイティブニーズに対応する統合型プラットフォームとして設計されています。25種類以上のスタイルモデルを搭載し、リアル映画風からアニメ、3Dアートまで幅広い表現が可能です。
本サービスの特徴は、テキスト入力だけで高解像度画像を自動生成できる点にあります。また、既存画像のスタイル変換・背景変更・高画質化にも対応し、スクリプトから動画を自動作成する機能では、シーン分割、ナレーション、字幕、BGMまで自動生成します。静止画を印象的な動画に変換する機能や、ウォーターマーク削除、背景除去などの高度な編集ツールも提供しており、クリエイティブ制作のあらゆる場面で活用できます。さらに、30言語に対応し、グローバルなクリエイター向けに最適化されているため、日本国内だけでなく、世界中のユーザーが自分の言語で利用できます。
すでに100万人以上のクリエイターが利用しており、ユーザーからは「制作時間が大幅短縮された」「専門知識がなくても思い通りの画像が作れる」「わずか10秒でプロ品質の作品を生成できた」といった高評価を得ています。教育現場では授業資料の作成に、マーケティング部門ではSNS投稿用コンテンツの制作に、学生はプレゼンテーション資料の作成に、個人クリエイターは作品制作にと、幅広い分野で活用されています。
Arting AIは今後も機能拡充を続け、より高度なAIモデルの導入や、ビジネス向けプレミアムプランの提供を予定しています。クリエイティブ制作の民主化を通じて、世界中のあらゆる人々が自由に表現できる社会の実現を目指します。詳しくは無料AI画像生成サイト登録不要の公式サイトをご覧ください。
■Arting AIについて
Arting AIは、AI技術を活用したクリエイティブ制作プラットフォームを提供しています。「創造をもっと自由に」をミッションに掲げ、誰でも簡単に高品質な画像・動画を生成できるサービスを展開しています。登録不要で透かしなし、PC・スマートフォン・タブレットのブラウザから利用可能で、世界中の100万人以上のクリエイターに支持されています。
● サービス名：Arting AI
● 公式サイト：https://arting.ai/ja
● 利用料金：基本機能無料（プレミアムモデルは有料）
● 対応言語：30言語（日本語、英語、中国語など）
● 対応デバイス：PC、スマートフォン、タブレット（ブラウザ対応）
David Miller
Arting AI
service@arting.ai
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.