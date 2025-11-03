Dubai organiseert ’s werelds grootste gezondheidszorgevenement met een recordaantal internationale deelnemers

Solenne Singer, Senior Vice President at Informa Markets UK Pavilion in 2025 Germany Pavilion in 2025 WHX in Dubai

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- World Health Expo (WHX) in Dubai, voorheen Arab Health, en World Health Expo Labs in Dubai, voorheen Medlab Middle East, zullen het grootste internationale evenement voor gezondheidsprofessionals ooit verwelkomen wanneer het evenement in 2026 naar Dubai terugkeert, waardoor de stad van 9 tot en met 13 februari 2026 een wereldwijd gezondheidscentrum wordt.

Met beide evenementen die gelijktijdig plaatsvinden in 2026, zullen meer dan 270.000 professionele bezoeken uit 180 landen en meer dan 4.800 exposanten neerstrijken in Dubai. Daar hebben zij de mogelijkheid om WHX in Dubai te bezoeken op de nieuwe locatie van het Dubai Exhibition Centre (DEC) in Expo City Dubai van 9-12 februari, evenals de kans om deel te nemen aan WHX Labs in Dubai, dat in 2026 zijn 25ste verjaardag viert en gehouden zal worden in het Dubai World Trade Centre van 10-13 februari.

Beide evenementen hebben al ongekende belangstelling getrokken vanuit de wereldwijde gezondheidszorgsector, waarbij China, Duitsland, de VS, het VK en Korea zich hebben toegewijd aan het uitbreiden van hun aanwezigheid door de omvang van hun landpaviljoens te vergroten ten opzichte van 2025. Dit heeft geleid tot een stijging van 12% in de vloeroppervlakte ten opzichte van het vorige jaar bij zowel WHX in Dubai als WHX Labs in Dubai.

Naast hen zullen Kroatië, Luxemburg en Indonesië te zien zijn, die voor het eerst hun landspaviljoen zullen presenteren. India, Saoedi-Arabië, Singapore en Taiwan zullen in 2026 weer hun opwachting maken. Een groot aantal toonaangevende bedrijven heeft ook hun deelname aan WHX in Dubai bevestigd, waaronder Philips, GE Healthcare, Siemens, Draegerwerk, United Imaging en American Hospital, onder anderen.

Vanuit het perspectief van een WHX Labs in Dubai behoren Beckman Coulter, Pure Lab, Snibe, Sysmex en Leader Healthcare tot enkele van de marktleiders die hun nieuwste innovaties in de sector presenteren.

Solenne Singer, Senior Vice President, Informa Markets, zei: "De uitbreiding die we zien vanuit landen zoals China, Duitsland, de VS, het VK en Korea, elk met hun grootste aanwezigheid tot nu toe, samen met de debuutpaviljoens van Kroatië, Luxemburg en Indonesië, weerspiegelt de buitengewone mondiale dynamiek achter WHX in Dubai en WHX Labs in Dubai, en de waarde die exposanten aan deze evenementen hechten.

"Deze diversiteit aan deelname illustreert hoe de gezondheidszorggemeenschap van over de hele wereld samenkomt in Dubai om ideeën uit te wisselen, expertise te delen en partnerschappen te smeden die de industrie nog vele jaren zullen beïnvloeden."

“Terwijl Dubai verandert in een stadsgroot podium voor de gezondheidszorg, zal de dialoog die hier plaatsvindt de toekomst van onze industrie vormgeven en een blijvende impact hebben op de zorg voor patiënten en de transformatie van systemen over continenten heen inspireren.”

Volgens recente rapporten van het onderzoeksbureau Research and Markets, ondergaat de wereldwijde markt voor gezondheidszorgdiensten een sterke groei, met een verwachte waarde van US$ 9,25 biljoen tegen 2025, wat neerkomt op een samengestelde jaarlijkse groei van ongeveer 5,4%. Die groei wordt naar verwachting aangedreven door de markt, waardoor deze in 2029 de grens van US$ 11,2 biljoen zal overschrijden, aangezien de vraag naar medische diensten, diagnostiek, infrastructuur, verzekeringen en regelgevende kaders blijft toenemen.

Tegelijkertijd groeit ook de markt voor gezondheidszorganalyses, die steeds belangrijker wordt voor laboratoria, diagnostiek en ziekenhuisoperaties. Volgens onderzoek van MarketsandMarkets wordt de waarde ingeschat op ongeveer US$ 44,8 miljard in 2024 tot meer dan US$ 133,1 miljard in 2029, met groeipercentages van meer dan 20% per jaar, aangezien bedrijven en instellingen streven naar betere inzichten op basis van data.

Onder auspiciën van het Ministerie van Volksgezondheid en Preventie van de VAE, zal WHX in Dubai negen productsectoren presenteren, variërend van medische apparatuur, beeldvorming, diagnostiek tot zorginfrastructuur. Daarnaast worden er zes CME-geaccrediteerde conferenties gehouden, vier gecertificeerde bootcamps en drie speciale podia voor baanbrekende ideeën, wetenschappelijke doorbraken en wereldwijde thought leadership.

Ondertussen zal WHX Labs in Dubai de nieuwste laboratoriuminnovaties in de schijnwerpers zetten onder het vaandel van ‘25 Years of Laboratory Innovation: Uniting Communities for Better Health’ en door middel van acht productpijlers, twee nieuwe conferenties voor clinici, en het 25e jaarlijkse Laboratory Management and Medicine Congress, met meer dan 250 internationale sprekers als onderdeel van acht CME-geaccrediteerde wetenschappelijke conferentiesporen.

Voor meer informatie of om u aan te melden voor het evenement, ga naar worldhealthexpo.com/en/healthcareweek.html.

