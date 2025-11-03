Printful y Hostinger democratizan el ecommerce con IA y Print-on-Demand

Integración de Printful y Hostinger

Printful y Hostinger se unen para ayudar a los creadores a lanzar tiendas impulsadas por IA y vender productos personalizados a nivel global.

BARCELONA, SPAIN, November 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Printful, la plataforma líder mundial de impresión bajo demanda (POD), refuerza su ecosistema de socios de ecommerce con una nueva integración directa con Hostinger . La conexión reúne el Creador de Sitios Web con IA de Hostinger y la red global de gestión de Printful, ofreciendo a creadores, artistas y pequeñas marcas un camino sin fricciones para vender productos personalizados online.Con las herramientas de IA de Hostinger, los usuarios pueden generar un sitio web profesional en cuestión de minutos, con tienda online, branding y dominio, mientras que Printful se encarga de la creación de productos bajo demanda y la entrega en todo el mundo. Juntas, ambas plataformas reducen las barreras para los emprendedores que desean iniciar y escalar negocios de ecommerce, eliminando la necesidad de inventario inicial o conocimientos de programación.“La IA está transformando la forma en que los emprendedores lanzan y hacen crecer sus negocios, y Printful está aquí para asegurar que esas tiendas impulsadas por IA tengan todo lo necesario para prosperar”, afirmó Valts Feldbergs, Senior Partnership Lead en Printful. “Al conectar el Creador de Sitios Web con IA de Hostinger con la red global de gestión de Printful, estamos permitiendo que los creadores aprovechen el Print on demand (POD) y conviertan ideas en marcas totalmente operativas, sin la complejidad habitual ni los costes iniciales.”Cómo trabajan juntos Printful y HostingerSincronización directa de productos – Printful facilita dar vida a tus ideas con maquetas profesionales y una amplia gama de productos personalizables . Una vez diseñados en el Panel de control de Printful, los artículos pueden publicarse directamente en tu tienda de Hostinger con solo unos clics. Esta sincronización fluida garantiza que tus listados se mantengan actualizados en ambas plataformas, para que te concentres en crear en lugar de actualizar manualmente.- Gestión automatizada: Cuando un cliente realiza un pedido en tu tienda de Hostinger, Printful se encarga del resto: impresión, empaquetado y envío a cualquier parte del mundo. Cada pedido se procesa bajo tu marca, y gracias al flujo automatizado, puedes escalar tu tienda sin preocuparte por la logística o la gestión de inventario.- Creación de tienda impulsada por IA: El Creador de Sitios Web con IA de Hostinger te ayuda a configurar una tienda online profesional en minutos, sin necesidad de programación. Genera contenido, branding y el diseño de la tienda adaptados a tu negocio, ahorrándote horas de configuración manual. Combinado con la gestión de Printful, esto significa que puedes pasar de una idea a un negocio online plenamente funcional más rápido que nunca.- Bajos costes mensuales: El plan Business Website Builder de Hostinger está diseñado para mantener bajos los gastos iniciales, incluyendo funciones de ecommerce, un dominio gratuito, correo electrónico empresarial y 0% de comisiones por transacción. Junto con el modelo bajo demanda de Printful, puedes gestionar tu tienda sin pagar inventario por adelantado ni preocuparte por stock no vendido. Esto lo convierte en una forma de bajo riesgo y accesible para que creadores y pequeños negocios crezcan.“Hostinger empodera a cualquiera para transformar su creatividad en éxito online. Con nuestro Creador de Sitios Web con IA y la integración con Printful, los creadores pueden construir, lanzar y hacer crecer sus negocios sin esfuerzo: sin inventario, envíos ni costes iniciales. Es libertad para que los emprendedores se concentren en lo que más importa: dar vida a grandes ideas”, comentó Auksė Žirgulė, Head of Hostinger Website Builder.Creado para creadores y pequeñas marcasEsta solución es ideal para creadores, freelancers y pequeños negocios que buscan una forma rápida y asequible de comenzar. Con soporte para hasta 1.000 productos, ofrece amplio espacio para crecer mientras mantiene la configuración sencilla. A medida que los negocios escalen y requieran funciones más avanzadas, el ecosistema más amplio de integraciones de Printful asegura una transición fluida a la siguiente etapa de crecimiento.La integración entre Hostinger y Printful ya está disponible. Para más información, visita Printful y descubre cómo vender productos bajo demanda con Printful y Hostinger.Acerca de HostingerHostinger ayuda a sus clientes a alcanzar sus metas online ofreciendo herramientas impulsadas por IA como Hostinger Website Builder, Hostinger Horizons, Hostinger Reach, entre otras. Con la confianza de más de 4 millones de clientes en más de 150 países, Hostinger es una de las 3 principales marcas de hosting web a nivel mundial y una de las empresas de más rápido crecimiento en Europa. El equipo de Hostinger está formado por alrededor de 900 profesionales curiosos y entusiastas.Acerca de PrintfulPrintful es la empresa de impresión bajo demanda más grande del mundo, que empodera a creadores, emprendedores y marcas globales para hacer realidad sus ideas. Con centros de gestión en todo el mundo y más de una década de experiencia, Printful ofrece soluciones premium de impresión, almacenamiento y envío diseñadas para ayudar a las empresas a escalar sin compromisos.

