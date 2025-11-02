DCodex Ltd official logo representing innovation in AI and blockchain finance

NEWARK, CA, UNITED STATES, November 2, 2025 / EINPresswire.com / -- DCodex Ltd . là doanh nghiệp sáng tạo tiên phong trong việc tái cấu trúc tài chính trên chuỗi thông qua công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI).Dưới sự dẫn dắt của Robert Reichenbach Richard, đội ngũ DCodex Ltd. đã dành nhiều năm nghiên cứu về giao dịch chênh lệch tự động hóa và mô hình giao dịch thuật toán, góp phần thúc đẩy sự phát triển của fintech theo hướng thông minh và phổ cập hơn.AI Đang Thay Đổi Logic Vận Hành Của Tài Chính Trên ChuỗiVới sự ứng dụng ngày càng rộng rãi của AI trong thị trường tài chính, logic vận hành của tài chính trên chuỗi (on-chain finance) đang trải qua một cuộc cách mạng sâu sắc.Là nhà cung cấp hạ tầng DeFi (tài chính phi tập trung) được thúc đẩy bởi AI, DCodex Ltd. tiên phong phát triển động cơ MEV do chính họ nghiên cứu, nâng cấp mô hình giao dịch chênh lệch truyền thống thành hệ thống hiệu suất thị trường hoàn toàn tự động và thông minh.Trong khi các giao dịch chênh lệch truyền thống phụ thuộc vào phán đoán thủ công và độ trễ khi thực hiện, hệ thống AI của DCodex Ltd. có thể nhận diện chiến lược và thực hiện giao dịch chỉ trong vài phần nghìn giây, giúp tối đa hóa việc cân bằng giá và tối ưu hóa thanh khoản.Thuật toán cốt lõi của hệ thống quét mempool (bể giao dịch blockchain) theo thời gian thực để dự đoán trượt giá và lộ trình dòng tiền, từ đó thực hiện giao dịch và thanh toán liền mạch, chính xác.Hiệu Suất Gấp 10 Lần So Với Con NgườiTheo báo cáo năm 2025 của Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo thuộc Đại học Stanford (SAIL), các thuật toán dự đoán do AI điều khiển có thể tăng tốc độ phản ứng trong quyết định tài chính hơn 10 lần so với nhà giao dịch con người, tạo nền tảng kỹ thuật cho tự động hóa và khả năng mở rộng của giao dịch trên chuỗi.Cấu Trúc Ba Tầng: Nhận Diện – Thực Thi – Bảo MậtĐiểm đột phá của DCodex Ltd. nằm ở việc kết hợp logic AI với kiến trúc blockchain thông qua cấu trúc ba tầng “Nhận diện – Thực thi – Bảo mật”.Cấu trúc này cho phép hệ thống điều chỉnh chiến lược linh hoạt, đồng thời đảm bảo an toàn và ổn định ngay cả trong môi trường thị trường có độ biến động cao.Nhờ đó, DCodex Ltd. đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất cao và rủi ro thấp — yếu tố then chốt của tài chính tự động thế hệ mới.AI: Động Lực Của Tài Chính Phi Tập TrungCác chuyên gia nhận định rằng mô hình của DCodex Ltd. đại diện cho hướng đi cốt lõi của tự động hóa tài chính — từ con người làm chủ sang thuật toán làm chủ, từ phản ứng bị động sang hành động dự đoán chủ động.Công nghệ AI không chỉ nắm bắt cơ hội giao dịch chênh lệch mà còn nâng cao sức khỏe và tính minh bạch của toàn bộ thị trường.Hệ thống của DCodex Ltd. có khả năng tự học và tối ưu hóa đường thực thi trong quá trình vận hành, đảm bảo hiệu quả tối đa trên nhiều hệ sinh thái blockchain.Mô hình tự học này liên tục hiệu chỉnh dựa trên dữ liệu lịch sử và cảm xúc thị trường, giúp toàn bộ hệ sinh thái MEV trở nên thông minh và bền vững hơn.Nhận Định Từ Giới Học Thuật“AI đã trở thành động lực cốt lõi của hiệu suất tài chính trên chuỗi,” – theo báo cáo năm 2025 của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tính toán, Đại học Harvard.“Thuật toán hóa và tự động hóa sẽ thay thế phần lớn các chức năng trung gian truyền thống, giúp thị trường tài chính trở nên mở và phi tập trung hơn.”Kiến trúc AI của DCodex Ltd. chính là minh chứng điển hình cho xu hướng này trong ngành tài chính hiện đại.

