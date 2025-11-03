ブロードストリート・インフェイマス、飲料とエンターテインメント分野へ進出。提携とイベントスポンサーシップの扉を開く
ブロードストリート・インフェイマスは、正式に飲料・エンターテインメント企業となったことを発表いたします。この重要な節目は、あらゆる層に向けてより幅広い製品・コンテンツ・エンターテインメントを提供し、あらゆる組織との提携や世界中の多様なイベントへのスポンサーシップを大幅に拡大する道を開きます。
「当社は今や飲料・エンターテインメント企業『ブロードストリート・インフェイマス』です。このDBAにより事業拡大が可能となり、コミュニティへ提供する製品・コンテンツ・エンターテインメントの幅が格段に広がるとともに、新たな提携・スポンサーシップの機会が拓けました。これは当社にとって極めて重要な節目です」と、ブロードストリート・インフェイマス会長ピーター・M・アレンは述べた。
”ブロードストリート・インフェイマス社の最高経営責任者（CEO）であるロレンツォ・トレモンティ氏も同様に次のように述べた。「世界中の人々のあらゆる層にリーチできる能力は驚くべきものであり、当社にとって重要なマイルストーンです。この拡大を大変嬉しく思っており、地方自治体、州、連邦の規制当局から必要な承認を得た後、可能となる新たなパートナーシップやイベントスポンサーシップの機会を歓迎します。」
「あらゆる年齢層、興味、背景を持つ方々に事業を展開できることに大変喜んでいます。飲料、コンテンツ、エンターテインメントを全ての方々に提供できるようになったからです。世界中の多様な組織と連携できる機会を得られたことは、まさに画期的なことです」と、ブロードストリート・インフェイマス社のマーク・マトゥシェク社長は述べた。
「あらゆる背景を持つ人々に共感される組織との提携可能性、そしてより広範な観客層に届くイベントのスポンサーとなる機会に興奮しています」と、ブロードストリート・インフェイマス共同創業者のブライアン・H・ポッツは語った。
「これは確かに非常に特別なことであり、世界中のあらゆる層や世代に当社の飲料を提供できる機会に感激しています。当社の製品とコンテンツを通じて、あらゆる人々にリーチできることを本当に嬉しく思っています」と、ブロードストリート・インファマス社のパートナーであるマシュー・キイチ・ヒーフィー氏は述べています。
「この計画はかなり前から進めてきましたが、ようやくこの段階に到達できたことは、非常に特別なことです」と、ブロードストリート・インファマス社の最高マーケティング責任者であるクリス・ロバーツ氏は述べています。ブロードストリート・インファマス社の最高ビジネス責任者（CBO）であるショーン・ロバーツ氏は、今回の画期的な成果の重要性を強調し、「当社の事業運営をすべての飲料およびエンターテイメント分野に拡大することで、当社の製品、コンテンツ、エンターテイメント、パートナーシップ、イベントのスポンサーシップを通じて、世界中のすべての人々にリーチすることが可能になります」と述べています。
ブロードストリート・インフェイマスについて
ブロードストリート・インフェイマスは、飲料とエンターテインメントを提供する企業であり、水、スポーツドリンク、その他の健康・ライフスタイル志向の飲料に加え、あらゆる層に向けたエンターテインメントの提供を計画しています。ブロードストリート・インフェイマスは現在、オンライン小売業者ビッグ・サースを通じてバーボンウイスキーを販売しています。当社はジョージア州の密造酒のルーツとケンタッキー州の蒸留の伝統を融合させています。揺るぎない職人精神のもと、マスター蒸留師兼CEOローレンツ・トレモンティは、ブロードストリート・インフェイマス・ウイスキーを、従来の常識に挑戦し、味の境界を再定義するために醸造しました。ブロードストリート・インフェイマスは商号であり、事業内容は飲料（水およびその他のノンアルコール飲料、スピリッツ製品を含む）とエンターテインメントであり、法人化された企業インフェイマス・ウイスキー社（DSP-GA-20139）の事業です。詳細はこちら：http://www.broadstreetandinfamous.com/
ジョージア州グリーンズボロについて
1786年に設立されたグリーンズボロは郡庁所在地であり、オコニー湖の故郷です。南部の歴史と伝統に深く根ざし、優雅な南北戦争前の邸宅や教会が数多く残っています。グリーンズボロの「刑務所」はジョージア州で最も古い刑務施設の一つです。ダウンタウンの歴史的建造物には、骨董品、衣類、ギフト、ジュエリーなど魅力的な品々が並ぶ店舗が軒を連ねています。アトランタやオーガスタから約1時間、アセンズへも短時間でアクセス可能なグリーンズボロは人気の観光地です。詳細はこちら：https://www.greensboroga.gov/
ブライアン・H・ポッツについて
ブライアン・H・ポッツは、複数の社会的影響力のあるスタートアップの創業者であり、大手法律事務所の商事訴訟弁護士です。数十億ドル規模の訴訟に関与し、米国を代表する弁護士として常に選出されています。ブライアンの専門分野には、ビジネスリーダーシップ、成長、開発も含まれます。ブライアンはメンター兼コネクターとして広く知られ、ステークホルダーや潜在的なビジネスパートナーとの人脈構築を好む。リーガル・メンター・ネットワークの創設者兼理事長を務める。クライアントに対する誠実さとビジネスコネクターとしての手腕で評価されている。
マシュー・キイチ・ヒーフィーについて
マシュー・キイチ・ヒーフィーは日系アメリカ人ミュージシャンであり、プラチナ認定を受けたヘヴィメタルバンド「トリヴィアム」のギタリスト兼リードボーカルとして最も知られる。2017年、Ultimate Guitar誌の「現代最高のフロントマン25人」で6位に選出。第61回グラミー賞最優秀メタルパフォーマンス賞にノミネートされ、メタル・ハンマー誌ゴールデン・ゴッズ賞を受賞。複数のワールド・ミュージック・アワードにもノミネートされた。彼の音楽は『EA Sports UFC』『ゴッド・オブ・ウォーIII』『ロックバンド』『WWEスマックダウン vs. ロウ』など多数のビデオゲームで使用されている。詳細はこちら：https://www.twitch.tv/matthewkheafy & https://www.trivium.org/
ビッグ・サースについて
ビッグ・サース社は、飲料業界で最も包括的な販売・マーケティング・コンサルティング企業です。成長加速のためのワンストップサービスを提供し、注文履行のための小売パートナーネットワークを備えたeコマースソリューション、マーケティングサービス、運営コンサルティング、分析、カスタマーサービスを提供しています。Big Thirstは、オンライン注文処理と40州以上に及ぶ三層流通に準拠した小売パートナーネットワークによる注文履行を通じて、飲料ブランドがより多くの消費者にリーチすることを可能にします。詳細はhttps://www.facebook.com/BigThirstMarketingAgency および https://www.instagram.com/bigthirstmarketing/ をご覧ください。
