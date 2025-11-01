Submit Release
DOH ALERTS PUBLIC TO MOONLIGHT COMPANIES RECALL OF ITS YELLOW AND WHITE PEACHES DUE TO POTENTIAL LISTERIA MONOCYTOGENES CONTAMINATION  

Product Description Packaging Type PLU Sticker UPC Facility Code Lot Code Moonlight Yellow Peaches Individual pieces 4401 4044   P1 01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10, 20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT Multipacks   8 10248 03165 6 8 98429 00209 1 P1 01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10, 20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT Moonlight White Peaches Individual pieces 4401 4044   P1 01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10, 20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT Multipacks   8 10248 03163 2 8 98429 00209 1 P1 01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10, 20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT Moonlight White Peaches (“Peppermint Peach”) Multipacks   8 98429 00266 4 8 10248 03163 2 8 10248 03087 1 8 10248 03186 1 P1 01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10, 20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT

