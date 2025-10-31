Printful et Hostinger démocratisent l’e-commerce avec l’IA et le print on demand

Intégration de Printify et Hostinger

Printful et Hostinger s’allient pour aider les créateurs.rices à lancer des boutiques propulsées par l’IA et vendre des produits personnalisés.

L’IA transforme la façon dont les entrepreneurs lancent leurs activités, et Printful est là pour s’assurer que ces boutiques propulsées par l’IA disposent de tout ce dont elles ont besoin pour réussir” — Valts Feldbergs, Senior Partnership Lead chez Printful

FRANCE, October 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Printful, principale plateforme mondiale d’impression à la demande (POD), renforce son écosystème de partenaires e-commerce grâce à une nouvelle intégration directe avec Hostinger. Cette connexion associe Hostinger, le créateur de site internet propulsé par l’IA, au réseau mondial de traitement de Printful, offrant aux créateurs, artistes et petites marques un parcours fluide pour vendre des produits personnalisés en ligne.Avec les outils d’IA de Hostinger, les utilisateurs.rices peuvent générer en quelques minutes un site professionnel comprenant des pages boutique, une identité visuelle et un nom de domaine, tandis que Printful se charge de la création de produits à la demande et de la livraison à l’échelle internationale. Ensemble, cette intégration facilite le lancement ou le développement d’une activité en ligne, en éliminant la nécessité de constituer un stock initial ou d’avoir des compétences techniques.« L’IA transforme la façon dont les entrepreneurs lancent et développent leurs activités, et Printful est là pour s’assurer que ces boutiques propulsées par l’IA disposent de tout ce dont elles ont besoin pour réussir », a déclaré Valts Feldbergs, Senior Partnership Lead chez Printful. « En connectant le créateur de sites internet propulsé sur l’IA de Hostinger au réseau mondial de traitement de Printful, nous permettons aux créateurs.rices de tirer pleinement parti de l’impression à la demande et de transformer leurs idées en marques pleinement opérationnelles, sans complexité ni frais initiaux. »Comment Printful et Hostinger collaborent-ils ?Synchronisation directe des produits. Printful facilite la concrétisation de vos idées grâce à des maquettes professionnelles et une large gamme de produits personnalisables. Une fois conçus dans votre tableau de bord de Printful, les articles peuvent être publiés directement sur votre boutique Hostinger en quelques clics. Cette synchronisation simple et rapide garantit l’exactitude des fiches produits sur les deux plateformes, afin que vous puissiez vous concentrer sur la création plutôt que sur les mises à jour manuelles.Traitement automatisé. Lorsqu’un.e client.e passe une commande sur votre boutique Hostinger, Printful s’occupe de tout le reste : impression, emballage et expédition dans le monde entier. Chaque commande est expédiée en votre nom et, grâce au flux automatisé, vous pouvez développer votre boutique sans vous soucier de la logistique ni de la gestion des stocks.Création de boutique propulsée par l’IA. Le créateur de sites internet de Hostinger vous aide à créer une boutique en ligne professionnelle en quelques minutes, sans coder. Il génère du contenu, une identité visuelle et une mise en page adaptés à votre activité, vous faisant gagner des heures de configuration. Associé au traitement de Printful, cela signifie que vous pouvez passer d’une simple idée à une entreprise en ligne pleinement fonctionnelle plus vite que jamais.Frais mensuels réduits. La formule Business de Hostinger est conçue pour limiter les dépenses de démarrage, avec des fonctionnalités e-commerce, un domaine offert, un email professionnel et 0 % de frais de transaction. Associé au modèle du print on demand de Printful, cela vous permet de gérer une boutique sans avoir à investir dans un stock initial ni à vous soucier d’invendus. C’est une solution à faible risque et économique pour les créateurs et les petites entreprises.« Hostinger donne à chacun le pouvoir de transformer sa créativité en réussite en ligne. Avec notre créateur de sites internet propulsé sur l’IA et l’intégration de Printful, les créateurs.rices peuvent construire, lancer et développer leur activité sans effort : sans stock, sans expédition ni coûts initiaux. C’est la liberté pour les entrepreneurs de se concentrer sur l’essentiel : donner vie à des idées audacieuses », a déclaré Auksė Žirgulė, Head of Hostinger Website Builder.Conçue pour les créateurs.rices et les petites marquesCette solution convient particulièrement aux créateurs, indépendants et petites entreprises à la recherche d’un moyen rapide et abordable de se lancer. Avec la prise en charge de jusqu’à 1 000 produits, elle offre une marge de croissance confortable tout en restant simple à configurer. À mesure que les entreprises se développent et nécessitent des fonctionnalités plus avancées, l’écosystème d’intégrations de Printful permet une transition fluide vers l’étape suivante.L’intégration entre Hostinger et Printful est désormais disponible. Pour en savoir plus, visitez Printful et découvrez comment vendre des produits en print on demand grâce à Printful et Hostinger À propos de HostingerHostinger aide ses clients.es à atteindre leurs objectifs en ligne grâce à des outils alimentés par l’IA tels que Hostinger Website Builder, Hostinger Horizons, Hostinger Reach, et bien d’autres. Plébiscitée par plus de 4 millions de clients.es dans plus de 150 pays, Hostinger figure parmi les 3 principales marques d’hébergement web dans le monde et compte parmi l’une des entreprises à la croissance la plus rapide en Europe. L’équipe Hostinger compte environ 900 professionnels.les curieux.ses et passionnés.ées.À propos de PrintfulPrintful est la plus grande entreprise mondiale de print on demand, qui aide les créateurs.rices, les entrepreneurs et les marques internationales à donner vie à leurs idées. Avec des centres de traitement dans le monde entier et plus de dix ans d’expertise, Printful propose des solutions d’impression haut de gamme, de stockage et d’expédition conçues pour accompagner la croissance des entreprises sans compromis.

Intégration de Printify et Hostinger

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.