Momcozy công bố chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhân dịp 11.11

A Celebration of 4.5 Million Mothers’ Trust: Exclusive discounts across breastfeeding, care, outing, and parenting essentials empowering Southeast Asian Parents with Smart Savings and Cozy Parenting

Lễ kỷ niệm 4,5 triệu bà mẹ tin tưởng: Giảm giá độc quyền cho chương trình Tiết kiệm thông minh và Nuôi dạy con cái ấm cúng

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn bằng cách đóng góp thông qua chương trình tiết kiệm thông minh và lời cảm ơn chân thành vào ngày 11.11 này” — Ellen Zhou, Giám đốc Tiếp thị APAC tại Momcozy

HANOI, VIETNAM, November 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Momcozy, thương hiệu hàng đầu thế giới về công nghệ chăm sóc mẹ, vừa công bố ra mắt chương trình Khuyến mãi Ấm áp 11.11 năm 2025, một chiến dịch dành riêng để tôn vinh 4,5 triệu bà mẹ đã tin tưởng thương hiệu kể từ khi thành lập.

Diễn ra từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 11 năm 2025, sự kiện này nhấn mạnh cam kết không ngừng của Momcozy trong việc hỗ trợ các bậc cha mẹ hiện đại thông qua những đổi mới hướng đến sự thoải mái. Người mua sắm trên khắp Đông Nam Á sẽ được giảm giá đặc biệt lên đến 25% cho một loạt sản phẩm được yêu thích nhất của thương hiệu thông qua Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Sản phẩm nổi bật của chương trình Khuyến mãi Ấm áp 11.11

Từ Thứ Hai, ngày 3 tháng 11 đến Thứ Ba, ngày 11 tháng 11, bạn có thể tận hưởng ưu đãi giảm giá đặc biệt cho các sản phẩm phổ biến của Momcozy:

● Máy hâm sữa di động Momcozy khi đi du lịch – Hâm nóng sữa an toàn và tiện lợi khi di chuyển, được thiết kế dành cho các bậc cha mẹ hiện đại, bận rộn.

https://cutt.ly/Momcozy-Milk-Warmer

● Máy hâm sữa di động Momcozy – Giữ sữa luôn tươi ngon khi đi du lịch với khả năng kiểm soát nhiệt độ thông minh và thiết kế nhỏ gọn.

http://cutt.ly/Momcozy-Milk-Cooler

● Máy mát-xa kích sữa lăn Momcozy – Tăng cường lưu lượng sữa và giảm khó chịu với độ chính xác và êm dịu.

http://cutt.ly/Momcozy-Rolling-Lactation-Massager

Chủ đề “Nuôi dạy con cái ấm áp, Tiết kiệm thông minh” phản ánh sứ mệnh của thương hiệu là kết hợp sự đổi mới với sự đồng cảm — đảm bảo mọi sản phẩm đều hỗ trợ cha mẹ cả về chức năng lẫn sự thoải mái.

Thời gian áp dụng ưu đãi giảm giá lên đến 25%:

Shopee: 10 - 14 tháng 11 năm 2025

Lazada: 10 - 13 tháng 11 năm 2025

TikTok Shop: 4 - 11 tháng 11 năm 2025

Giới thiệu về Momcozy

Kể từ khi thành lập vào năm 2018, Momcozy - thương hiệu máy hút sữa đeo tay số 1 toàn cầu*, đã nhanh chóng nổi lên như một thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực FemTech, cung cấp một loạt sản phẩm đột phá được thiết kế để hỗ trợ các bà mẹ và trẻ sơ sinh từ khi mang thai đến sau sinh và hơn thế nữa. Với cam kết đổi mới và mang đến sự thoải mái, Momcozy đã định nghĩa lại việc chăm sóc mẹ và bé với máy hút sữa đeo được, áo ngực cho con bú và các sản phẩm thiết yếu khác, tích hợp liền mạch vào cuộc sống của các bà mẹ hiện đại. Được hơn 4,5 triệu** bà mẹ trên 60 quốc gia yêu thích, các sản phẩm của Momcozy được bán trực tiếp trên trang web của thương hiệu và bởi các nhà bán lẻ lớn như Babylist, Walmart, Target và Amazon. Sứ mệnh của Momcozy là cung cấp các giải pháp toàn diện, mang đến cho các bà mẹ sự thoải mái và hỗ trợ cần thiết trong mọi giai đoạn của hành trình chăm sóc con.

*Dựa trên thị phần máy hút sữa đeo được toàn cầu, Grand View Research 2024

**Dữ liệu tính đến tháng 7 năm 2025 từ nền tảng chính thức của Amazon.

