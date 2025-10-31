AIで広がるブランド体験――クビンスのデジタルイノベーション
プレミアムキッチン家電ブランド「クビンス（Kuvings）」は、人工知能（AI）を活用した創造的なデジタルコンテンツを通じて、ブランド体験の新しい形を提案している。TOKYO, JAPAN, October 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- 家庭用および業務用のスロージューサー・ブレンダー等を展開するグローバルブランド「クビンス（Kuvings）」は、人工知能（AI）を活用した創造的なデジタルコンテンツを通じて、ブランド体験の新しい形を提案している。
AI技術を積極的に導入し、感性とテクノロジーを融合させた映像表現が注目を集めている。
■ AIで広がるブランド体験
AIの進化により、これまで想像の中にしか存在しなかったシーンが現実となっている。
世界中の多くのブランドがAI生成画像やAI映像を通して、消費者との新しいコミュニケーションを構築している。
ファッション業界ではAIモデルによるバーチャルファッションショーが開催され、自動車メーカーはAI映像で未来のモビリティを表現。
AIは単なる技術を超え、ブランドの個性や世界観を伝える新たな“言語”として進化している。
■ クビンスのAI活用とデジタルイノベーション
クビンスはAI画像生成技術の初期段階から実験的な取り組みを重ね、
現在ではSNSで話題を呼ぶ創造的なAI映像を次々と発表している。
代表作のひとつ「Tiny Chef」では、ミニチュアのシェフたちが
クビンスのジューサーを使って果物を搾り、フレッシュジュースを作る様子を
ユーモラスかつ精巧に描いている。
また、ASMRを取り入れた映像演出も好評を得ている。
「ガラスを切る音」「金属を削る音」など独自のサウンドを活用し、
視聴者の五感を刺激する没入型の体験を生み出している。
■ 社会的メッセージを届けるAIキャンペーン
技術的な試みを超え、AIを通じて社会的メッセージを発信する取り組みも行っている。
9月23日の「世界手話の日（International Day of Sign Languages）」に合わせて公開された
AIデジタルキャンペーンでは、「すべての言語が尊重される世界を」というテーマを掲げた。
製品プロモーションにとどまらず、テクノロジーと人間らしさを融合させた
温かみのあるブランドストーリーとして高い評価を得ている。
■ AIがもたらす成果――YouTube登録者100万人を突破
AIを活用した映像コンテンツや感性に訴える表現は、クビンスのグローバルブランディングにおいて大きな成果を生み出している。
YouTube公式チャンネルは登録者100万人を突破し、AI映像、ASMRコンテンツ、ヘルシーレシピなど多彩な動画を通じて「健康的で楽しいライフスタイル」を発信するプラットフォームへと成長している。
👉Kuvings Instagram : https://www.instagram.com/kuvingsjapan
👉Kuvings YouTube : https://www.youtube.com/@kuvingsjapan
