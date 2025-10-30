إيطاليا ترسّخ مكانتها بين أبرز مصدّري المجوهرات إلى الإمارات
صادرات بقيمة 836.9 مليون يورو وحصة سوقية تبلغ 7.9% خلال عام 2025
دبي، الإمارات العربية المتحدة – واصلت إيطاليا تأكيد حضورها كإحدى أبرز الدول المنتجة والمصدّرة للمجوهرات في العالم، إذ بلغت قيمة صادراتها إلى دولة الإمارات 836.9 مليون يورو خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، ما يمثل نحو 7.9% من إجمالي السوق ويضعها في المرتبة الثالثة بين أكبر المصدّرين إلى الدولة. هذا النمو، الذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 13.72% مقارنة بالعام الماضي، يعكس الطلب المتزايد في المنطقة على المجوهرات الإيطالية الفاخرة
المعروفة بجودتها العالية وتفرّد تصميمها ودقة حرفيتها.
حضور قوي في معرض “المجوهرات والأحجار والتقنية في دبي 2025”
وتستعد إيطاليا لتسليط الضوء على هذا النجاح خلال مشاركتها في معرض المجوهرات والأحجار والتقنية في دبي (JGTD)، الذي يُقام من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في مركز دبي للمعارض – إكسبو سيتي.
ويُنظم الجناح الإيطالي من قبل الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA) بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بمشاركة 30 شركة إيطالية من كبرى دور التصميم والتصنيع في هذا القطاع. وسيتاح للزوار الاطلاع على أحدث تقنيات الإنتاج المستدامة والتصميم المعاصر، إضافة إلى “ردهة المجوهرات الإيطالية” التي تُعد منصة للقاء المستثمرين والمشترين من مختلف الأسواق الإقليمية.
وأكد لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات، أن مشاركة بلاده في معرض JGTD دبي تجسّد متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً:
“إيطاليا والإمارات تجمعهما رؤية مشتركة تقوم على الابتكار والإبداع في مجالات الرفاهية والحرفية. ومشاركة شركاتنا في هذا الحدث تعكس التزامنا بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع يشهد نموًا عالميًا مستمرًا.”
تُعد دولة الإمارات اليوم مركزًا رئيسيًا لتجارة المجوهرات العالمية، مستفيدة من بيئة اقتصادية جاذبة، وتسوق خالٍ من الضرائب، ونمو قوي في قطاع السياحة. ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي، تحتل الإمارات المرتبة الخامسة عالميًا في الطلب على مجوهرات الذهب، إذ بلغ حجم الطلب نحو 40 طنًا في الربع الثاني من عام 2024، مما يجعل دبي بوابة استراتيجية لتوسّع العلامات الإيطالية نحو الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
من جانبه، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري للوكالة الإيطالية للتجارة في الإمارات:
“تُعد صناعة المجوهرات الإيطالية رمزًا للجودة والإبداع حول العالم. والسوق الإماراتي شريك أساسي لصادراتنا منذ سنوات طويلة. إن معرض JGTD فرصة مثالية لإبراز ريادة الشركات الإيطالية وبناء شراكات جديدة مع أبرز الفاعلين في سوق الرفاهية العالمي.”
ويُعد قطاع المجوهرات الإيطالي من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، إذ يضم أكثر من 30 ألف حرفي في مدن مثل فيتشنزا وأريتسو وفالينزا. وتواصل هذه الصناعة ريادتها من خلال التحول الرقمي، واعتماد ممارسات إنتاج مستدامة، وتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد، ما يرسّخ سمعة إيطاليا كمرجع عالمي في الإبداع والجودة.
وتأتي مشاركة إيطاليا في معرض JGTD كفرصة لتأكيد مكانتها الريادية في تصميم وصناعة المجوهرات، وتسليط الضوء على أحدث تقنيات معالجة الأحجار الكريمة والتصميم المتقدم، بما يرسّخ حضورها في قلب مشهد الرفاهية العالمي.
الجناح الإيطالي – المنصة SC20
معرض المجوهرات والأحجار والتقنية في دبي (JGTD)
من 11 إلى 13 نوفمبر 2025
مركز دبي للمعارض – إكسبو سيتي
Rahma Himid
Ad Store UAE
+971 56 826 3211
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.