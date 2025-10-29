FLIXLATINO AHORA DISPONIBLE EN CLARO PUERTO RICO

FlixLatino, el servicio de Video estará disponible en Puerto Rico a través de Claro, el proveedor de servicios de telecomunicaciones más grande de ese mercado.

Nuestras películas, series y animación cuentan con muy buena receptividad en este mercado y de la mano de Claro sabemos que habrá un crecimiento positivo en ambas empresas” — Luis Guillermo Villanueva

MIAMI, FL, UNITED STATES, October 29, 2025 / EINPresswire.com / -- FlixLatino , el servicio de Video on Demand por Suscripción (SVOD), perteneciente a SOMOS Next (empresa parte de SOMOS Group), estará disponible en Puerto Rico a través de Claro Puerto Rico, el proveedor de servicios de telecomunicaciones más grande de ese mercado. FlixLatino proporciona al suscriptor de los Estados Unidos y Puerto Rico entretenimiento en español variado y en muchos géneros y su integración en la empresa de telecomunicaciones fortalece la oferta de la misma con una selección cuidadosa de películas contemporáneas, originalmente producidas en español de todos los países de habla hispana, así como series y animación de marcas reconocidas y exitosas internacionalmente.Claro Puerto Rico tiene su sede en Guaynabo y ha operado durante largo tiempo en el mercado. La empresa ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo telefonía móvil, banda ancha y televisión además de servicios de voz, datos, larga distancia, banda ancha, publicación de directorios y servicios inalámbricos para los residentes y negocios de la isla. Con la adición de FlixLatino, Claro refuerza su paquete de entretenimiento audiovisual disponible en todos los aparatos conectados en hogares y móviles, añadiendo a través de esta aplicación películas cuidadosamente seleccionadas, series exclusivas y contenido infantil, entre otros géneros.Luis Guillermo Villanueva, COO de SOMOS Next, celebró esta asociación: “nos sentimos felices de tener a FlixLatino disponible en Claro TV. Nuestra larga relación con la empresa añade un punto más de contacto en un área que define los nuevos servicios de televisión y de particular atractivo a los amantes del entretenimiento en español en Puerto Rico. Nuestras películas, series y animación cuentan con muy buena receptividad en este mercado y de la mano de Claro sabemos que habrá un crecimiento positivo en ambas empresas, coherentes con su misión de llevar el mejor contenido a sus suscriptores”.“Claro Puerto Rico se enorgullece de traer FlixLatino a nuestros clientes”, dijo Enrique Ortiz de Montellano, Presidente y Chief Executive Officer de Claro Puerto Rico. “Esta asociación enriquece nuestra oferta de entretenimiento con auténticas historias en español que conectan con nuestra audiencia”.FlixLatino proporciona a un precio asequible ($4.99 plan básico) un espacio donde los espectadores puedan disfrutar de contenido auténtico en español, conectando con sus raíces y explorando producciones de calidad. La aplicación, que cumplió recientemente 10 años, es una de las pocas que se concentra en el mercado de idioma español y se nutre de la labor de un staff de adquisiciones exclusivo en España, Latinoamérica, México y los Estados Unidos. EL suscriptor disfruta de cine de calidad de sala, con las historias y el talento que han hecho del nuevo cine en español un éxito de taquilla y en Festivales de Cine, así como de impactantes series .FlixLatino está disponible además en Xfinity (Comcast, Roku, Apple TV, AndroidTV, Amazon Fire y Chromecast, entre otros servicios, aparte de en su propio website.Acerca de FlixLatinoFlixLatino es un servicio de suscripción de video (SVOD) propiedad de SOMOS Next, una empresa que forma parte del grupo de empresas de entretenimiento SOMOS. FlixLatino está dirigido a la población hispana de EE. UU., ofreciendo una selección curada de películas, series internacionales, documentales y otros géneros en español, incluyendo también animación seleccionada para niños. El catálogo de películas de FlixLatino consiste en estrenos contemporáneos de América Latina y España, y su biblioteca de contenido refleja lo mejor de las producciones audiovisuales contemporáneas. El servicio agrega continuamente nuevo contenido para satisfacer las demandas de los suscriptores, incluyendo estrenos semanales. Los consumidores disfrutarán de un mundo de entretenimiento en español al alcance de sus manos y pueden registrarse aquí. www.flixlatino.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.