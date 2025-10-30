Submit Release
Marmoris Cocoberry The Worlds First Functional Soda filled with Vitamins

Marmoris

A Lifestyle Beyond The Can”
— British Vogue
MILAN, ITALY, October 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- Marmoris Drinks annuncia oggi il lancio di Marmoris Cocoberry, una soda funzionale a zero zuccheri, vegana e senza glutine, ora disponibile in Italia. Confezionata in una lattina da 250 ml progettata in collaborazione con un artista italiano, Cocoberry unisce un’estetica contemporanea a una lista di ingredienti essenziale, in linea con le preferenze dei consumatori di oggi. Questa bevanda ha suscitato un notevole interesse da parte del pubblico e online.

Cocoberry contiene vitamine del gruppo B, magnesio, sambuco e cardo mariano ed è prodotta senza additivi artificiali. Il prodotto è pensato per i consumatori che cercano una soda moderna con “clean label” e un profilo aromatico distintivo al cocco e frutti di bosco selvatici.

«La nostra intenzione con Cocoberry era introdurre una soda funzionale progettata con cura, in linea con il modo in cui le persone consumano le bevande oggi», ha dichiarato Rebecca Avietti, ex campionessa equestre e fondatrice di Marmoris Drinks. «Ci siamo concentrati sulla chiarezza e qualità degli ingredienti, su un formato compatto da 250 ml e su un profilo di gusto adatto alle occasioni quotidiane».

In seguito al positivo debutto in Italia, Marmoris prevede l’ingresso nei mercati di Stati Uniti e Regno Unito. Sono inoltre in sviluppo nuove varianti di Cocoberry e nuove referenze di soda funzionale.

Di recente Marmoris è stata citata da British Vogue come «a lifestyle beyond the can», a testimonianza del crescente interesse editoriale verso formati di bevande orientati al design.
https://www.vogue.co.uk/vogue-retail/gallery/food-drink

Informazioni su Marmoris Drinks
Marmoris Drinks è un’azienda di beverage e bevande funzionali fondata nel 2025 e con sede in Italia. L’azienda sviluppa soda funzionali dal design curato, a zero zuccheri e con formulazioni “clean label”. Le attività attuali includono la distribuzione in Italia e la pianificazione dell’espansione nel Regno Unito.

