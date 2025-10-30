Marmoris Cocoberry The Worlds First Functional Soda filled with Vitamins
Cocoberry contiene vitamine del gruppo B, magnesio, sambuco e cardo mariano ed è prodotta senza additivi artificiali. Il prodotto è pensato per i consumatori che cercano una soda moderna con “clean label” e un profilo aromatico distintivo al cocco e frutti di bosco selvatici.
«La nostra intenzione con Cocoberry era introdurre una soda funzionale progettata con cura, in linea con il modo in cui le persone consumano le bevande oggi», ha dichiarato Rebecca Avietti, ex campionessa equestre e fondatrice di Marmoris Drinks. «Ci siamo concentrati sulla chiarezza e qualità degli ingredienti, su un formato compatto da 250 ml e su un profilo di gusto adatto alle occasioni quotidiane».
In seguito al positivo debutto in Italia, Marmoris prevede l’ingresso nei mercati di Stati Uniti e Regno Unito. Sono inoltre in sviluppo nuove varianti di Cocoberry e nuove referenze di soda funzionale.
Di recente Marmoris è stata citata da British Vogue come «a lifestyle beyond the can», a testimonianza del crescente interesse editoriale verso formati di bevande orientati al design.
https://www.vogue.co.uk/vogue-retail/gallery/food-drink
Informazioni su Marmoris Drinks
Marmoris Drinks è un’azienda di beverage e bevande funzionali fondata nel 2025 e con sede in Italia. L’azienda sviluppa soda funzionali dal design curato, a zero zuccheri e con formulazioni “clean label”. Le attività attuali includono la distribuzione in Italia e la pianificazione dell’espansione nel Regno Unito.
