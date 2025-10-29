Miguel Petit y MP Records apuestan por el talento de Sixto Rein

Sixto Rein y Miguel Petit Miguel Petit (CEO MP Records)

El cantante venezolano Sixto Rein inicia una etapa que promete nuevas colaboraciones y su consolidación internacional dentro de la música urbana.

Sixto es un artista con una identidad muy clara y un carisma que conecta con el público. Su disciplina y su capacidad de innovar lo convierten en una de las voces más prometedoras de la música urbana” — Miguel Petit (CEO MP Records)

MIAMI, FL, UNITED STATES, October 29, 2025 / EINPresswire.com / -- El talento venezolano sigue conquistando espacios internacionales. En esta ocasión, el cantante urbano Sixto Rein inicia una nueva etapa en su carrera tras firmar con MP Records un acuerdo que promete potenciar su proyección global y abrirle nuevas oportunidades de colaboración en la industria musical.Conocido por su estilo fresco y versátil, Sixto Rein ha construido una trayectoria sólida que lo ha llevado desde sus inicios en la agrupación Calle Ciega y el dúo Gustavo & Rein, hasta consolidarse como solista con una propuesta que fusiona reguetón, dembow y pop urbano. Su primer álbum, Original Boy (2012), marcó el inicio de una carrera en ascenso, mientras que su EP Vida Positiva (2015) lo catapultó a nivel internacional con el éxito “Ojitos”, junto al puertorriqueño Farruko. Más tarde, con su segundo disco OMG (2018), mostró madurez artística y capacidad de reinvención, con temas que se convirtieron en himnos juveniles como “Infiel”, “Trépate” y “Luz verde”.Sixto Rein es un artista polifacético cuya versatilidad en la interpretación y en el escenario lo ha convertido en una de las voces más dinámicas de la música urbana. Su talento le ha permitido compartir estudio y tarima con figuras de talla internacional como Farruko y el dúo Chino & Nacho, consolidando su presencia en la industria. Entre sus colaboraciones más destacadas se encuentra “Trépate”, junto a Bad Bunny, Lary Over y EZ elzeta, un tema que supera los 60 millones de reproducciones en plataformas digitales y que reafirma su capacidad de conectar con audiencias globales.El artista adelantó que esta nueva etapa vendrá acompañada de colaboraciones con figuras de la talla de Lenier y Jerry Di, lo que refuerza su apuesta por seguir expandiendo su alcance en la música latina. “Estoy muy emocionado por lo que viene. Este acuerdo representa un paso importante en mi carrera y me llena de energía saber que podré compartir música con artistas que admiro y respeto”, expresó Sixto Rein.Por su parte, Miguel Petit, CEO de MP Records, subrayó la trascendencia de esta alianza, no solo para la carrera de Sixto Rein, sino también para el ecosistema musical latino. Reconocido por su capacidad de anticiparse a las nuevas tendencias musicales y abrir caminos para nuevos talentos, Petit se consolida junto a MP Records como una plataforma de innovación y expansión internacional. “Sixto es un artista con una identidad muy clara y un carisma que conecta con el público. Su disciplina, su visión y su capacidad de innovar lo convierten en una de las voces más prometedoras de la música urbana. Para nosotros es un orgullo acompañarlo en este camino y proyectar su talento a nuevas audiencias”, expresó.Más allá de su rol como ejecutivo, Petit se ha posicionado como un estratega que entiende la música no solo como entretenimiento, sino como un motor cultural y de transformación social. Su visión empresarial ha permitido tender puentes entre artistas, marcas y audiencias globales, consolidando un modelo de gestión que combina creatividad, disciplina y proyección internacional.Más allá de los números y los escenarios, Sixto Rein representa a una generación de artistas venezolanos que han sabido combinar el talento local con la proyección internacional. Su estética, letras y colaboraciones lo han vinculado con marcas, campañas sociales y movimientos juveniles, consolidándolo como un referente de superación y autenticidad. Ha brillado en escenarios de gran visibilidad como el Miss Venezuela, los Premios Pepsi Music y los Premios Heat Latin Music, confirmando su lugar como uno de los artistas más carismáticos y versátiles de la escena urbana.Con esta firma, MP Records apuesta por un artista que no solo ha sabido reinventarse, sino que también encarna la evolución de la música urbana venezolana, desde sus raíces locales hasta su expansión global.Para conocer más detalles sobre esta gran alianza y acompañar de cerca los próximos proyectos, la invitación es a seguirlos en sus redes sociales @sixtorein

