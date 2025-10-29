Vom Erfinder zur Innovation – Jong Boo Kim gewinnt die 'Triple Crown'

Kuvings, mehrfach ausgezeichnet auf internationalen Messen At the Ambiente trade fair in Germany, Kuvings President Kim Ji-tae (third from the left) with Domowe, the distributor in Poland. Kuvings has been dedicated to continuous technological innovation for 47 years. The photo shows some of Kuvings’ vintage models. Kuvings CEO, Jong Boo Kim

FRANKFURT, GERMANY, October 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Kuvings , einer der weltweit führenden Anbieter für Premium-Entsafter-Technologie, exportiert seine Juicer und Mixer in über 90 Länder und erregt damit internationale Aufmerksamkeit. Hinter diesem Erfolg steht der visionäre Gründer und CEO Jong Boo Kim , dessen Erfindergeist die Branche nachhaltig geprägt hat.Mit der Entwicklung des weltweit ersten Whole Slow Juicers veränderte Kim die Art und Weise, wie Menschen Saft zubereiten. Während herkömmliche Geräte das Zerkleinern der Zutaten erforderten, brachte seine patentierte J.M.C.S. (Juicer Module Comprising System)-Technologie ein neues, effizientes und nährstoffschonendes Pressverfahren hervor.Das auf dem Mahlstein-Prinzip basierende Niedriggeschwindigkeitsverfahren nutzt eine Ultem-Schnecke, die Obst und Gemüse sanft auspresst, ohne sie vorher zu zerkleinern. Oxidation und Nährstoffverlust werden dadurch erheblich reduziert. Und dank der Möglichkeit, ganze Zutaten ohne Vorschneiden einzufüllen, bleibt der Saft garantiert länger frisch und aromatisch.Die konsequente Fokussierung auf Forschung und Entwicklung spiegelt sich in 938 angemeldeten und registrierten Schutzrechten weltweit wider. Heute gilt Kuvings als eine der anerkanntesten Marken für gesundheitsorientierte Küchentechnologie – vertreten auf allen fünf Kontinenten.Mit technischer Präzision und Innovationsgeist hat Kuvings zahlreiche Weltneuheiten auf den Markt gebracht, darunter den ersten kommerziellen Vakuum-Standmixer mit Schallschutzhaube sowie einen IoT-Entsafter mit Körperanalysefunktion. Diese Innovationen stießen auf internationalen Leitmessen wie der Ambiente Frankfurt und der IFA Berlin auf großes Interesse bei Fachbesuchern und Einkäufern.Die neue Premium-Linie, angeführt vom AUTO10S , setzt erneut Maßstäbe in Design und Funktion. Als Hands-Free Slow Juicer ermöglicht das Modell, große Mengen ungeschnittener Zutaten automatisch zu verarbeiten – ideal für moderne Küchen, Cafés und Gastronomiebetriebe. Seine Kombination aus Komfort und Effizienz macht ihn zu einem echten Publikumserfolg.Die Kuvings AUTO-Serie wurde Anfang 2025 in Deutschland mit dem Kitchen Innovation Award ausgezeichnet – ein Beleg für herausragende Technologie und ergonomisches Design. Weitere internationale Ehrungen wie der Red Dot Design Award 2022 und der Spark Design Award 2021 festigten den Ruf der Marke als designorientiertes High-Performance-Unternehmen.Diese Erfolge sind das Ergebnis von nahezu fünf Jahrzehnten konsequenter Entwicklungsarbeit.Kims Innovationskraft wurde mehrfach international gewürdigt – unter anderem mit der „Triple Crown“ auf der Seoul International Invention Fair 2014 sowie mit Gold- und Sonderpreisen auf der Genfer Erfindungsmesse 2011.„Technologie ist das Herz unserer Marke“, betont CEO Kim.„Wir investieren gezielt in Forschung, Produktentwicklung und globales Marketing, um die Gesundheitskultur weltweit voranzubringen und uns als umfassendes internationales Hausgeräteunternehmen weiterzuentwickeln.“[Kuvings Deutschland]- Website : https://kuvings.de - Instagram : https://www.instagram.com/kuvingsgermany - Facebook : https://www.facebook.com/kuvingsgermany

