Drake University anuncia programa de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial en Panamá
Ciudad del Saber crece con la incorporación de Drake University como miembro afiliado
“Este programa está diseñado para satisfacer la creciente demanda mundial de analistas de datos y expertos en inteligencia artificial,” dijo el presidente de Drake University, Marty Martin. “Con los profundos y duraderos vínculos de Drake con la República de Panamá, una demanda de profesionales que supera la oferta global de talento, y la posición de Panamá como centro neurálgico de la cadena de suministro global, no podríamos estar más entusiasmados de hacer realidad este programa tan solicitado en Ciudad del Saber.”
Dos opciones hacia un título de Drake
● Programa Acelerado de 3 Años+
Este programa permite a los estudiantes obtener una Licenciatura en Ciencias en Análisis de Datos con una especialización en Inteligencia Artificial en solo tres años y un verano, completamente desde las instalaciones de Drake en el campus de Ciudad del Saber. El último trimestre incluye una pasantía garantizada con una empresa líder en Panamá.
● Programa 2+2
Este progama permite a los estudiantes cursar los primeros dos años en la nueva sede de Drake en Ciudad del Saber, enfocándose en el currículo de artes liberales y cursos de análisis de datos e inteligencia artificial. Los últimos dos años se completaràn en el campus de Drake en EE. UU., permitiendo continuar en las áreas de análisis de datos e inteligencia artificial o expandirse a otros campos de alta demanda como ciencias de la computación, ciencias actuariales, sistemas de información, negocios internacionales y más. Esta opción incluye la posibilidad de obtener pasantías en EE. UU. y elegibilidad laboral a través del programa federal de Entrenamiento Práctico Opcional (OPT, por sus siglas en inglés) de un año, con la posibilidad de una extensión adicional de dos años.
Si bien estos programas son nuevos en Panamá, Drake University tiene una experiencia significativa en estos campos y fue una de las primeras universidades de EE. UU. en ofrecer títulos de licenciatura tanto en análisis de datos como en inteligencia artificial. Los graduados de Drake (en todos los campos de estudio) experimentan un retorno de inversión a lo largo de su vida que se encuentra entre el 3% superior a todas las universidades estadounidenses, según el Centro Bipartidista de Políticas. Los graduados en análisis de datos del 2023, específicamente, ganaron un salario anual promedio de $74,000 USD solo un año después de la graduación.
Experiencia sólida en el campus de Ciudad del Saber
Como miembro afiliado de Ciudad del Saber, los nuevos programas académicos de Drake estarán en el corazón de un centro vibrante de educación, investigación y emprendimiento, ubicado en Ciudad de Panamá. Los estudiantes se beneficiarán de una comunidad colaborativa y global con recursos de vanguardia y acceso a empleadores potenciales importantes, incluidos ONGs, startups tecnológicas e instituciones de investigación. Los estudiantes también vivirà una experiencia universitaria completa con acceso a parques, restaurantes y tiendas en La Plaza, celebraciones culturales y festivales, instalaciones deportivas y residencias estudiantiles, todo a poca distancia de las instalaciones de Drake.
En palabras del Profesor Jorge Arosemena Román, Presidente Ejecutivo de Fundación Ciuda del Saber: “En Ciudad del Saber, estamos comprometidos con elevar el panorama académico de Panamá atrayendo instituciones de educación superior de clase mundial. Drake University aporta un enorme valor a través de un programa de vanguardia enfocado en Análisis de Datos e Inteligencia Artificial. Esta iniciativa empoderará al talento local, desarrollará capacidades clave y contribuirá significativamente al desarrollo de nuestra región.”
Vínculos profundos con Panamá
Drake ha estado comprometido con la República de Panamá durante mucho tiempo a través de programas de intercambio académico y pasantías, así como por el impacto de sus exalumnos, que incluyen a algunos de los líderes empresariales más destacados del país. Como parte del Programa Acelerado de 3 años+, Drake está estableciendo alianzas para pasantías con empresas y organizaciones líderes en Panamá, como Motta Internacional, Banco General de Panamá Pacífico. Además, Drake formalizó recientemente un acuerdo de cooperación con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) de Panamá para apoyar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial del país—fomentando la formación en tecnologías emergentes y ayudando a construir una cantera de talento de clase mundial en Panamá.
Para más información sobre el programa y para suscribirse a las últimas noticias y actualizaciones, visite: Drake.edu/Panama.
John Krantz
Drake University
+1 5152713119
john.krantz@drake.edu
Drake University Programa de Analytica de Datos e Inteligencia Artificial en Ciudad del Saber, Panama
