Clima Veritas KG ö5net den stabilen deutschen Beteiligungsmarkt für internationale Investoren

Institutionelle Anleger und Family Offices in den Vereinigten Staaten legen Wert auf Transparenz und Zuverlässigkeit bei grünen Vermögenswerten.” — CEO

BERLIN, BERLIN, GERMANY, October 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Die Clima Veritas KG, mit Sitz und rechtlicher Verankerung ausschließlich in Deutschland, bietet Investoren die Möglichkeit, sich in einem ESG-zertifizierten, technologiegetriebenen Geschäftsmodell im Bereich Wald-Klimaschutz zu engagieren. Das Unternehmen verbindet den Schutz europäischer Wälder mit datengetriebener Klimawirkung und der Sicherheit einer traditionsreichen deutschen Investmentstruktur. Investitionen in die Clima Veritas KG erfolgen ausschließlich innerhalb des deutschen Rechts- und Finanzsystems. So profitieren Investoren von der rechtlichen Stabilität, regulatorischen Klarheit und Transparenz eines der sichersten Märkte Europas. Die Beteiligung ist als Kommanditgesellschaft strukturiert und erfüllt höchste Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, ESG-Konformität und jährliche Prüfverfahren. Das operative Kerngeschäft – die automatisierte Erfassung und Zertifizierung von CO₂- Bindung in europäischen Wäldern mittels modernster Drohnen- und KI-Technologie – ermöglicht verlässliche, auditierbare und standardkonforme Umweltwirkung. Dabei werden internationale Standards ebenso eingehalten wie die strengen deutschen Compliance-Vorschriften.Clima Veritas KG richtet sich insbesondere an Investoren, die Portfolios stabil, klimarelevant und zukunftsorientiert aufstellen wollen – ohne Kompromisse bei Rechtssicherheit und Transparenz.Über unsRevolutionierung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung durch globale Expertise und innovative LösungenBei der Clima Veritas KG revolutionieren wir die nachhaltige Waldbewirtschaftung mit einem einzigartigen Geschäftsmodell und einem engagierten Expertenteam. Unsere innovativen Strategien verwandeln Umweltverantwortung in profitable Chancen für Waldbesitzer weltweit. Von unserem Hauptsitz in Berlin aus haben wir uns europaweit ausgeweitet – Florenz, Kopenhagen und Talin – wir verbinden lokale Expertise mit globaler Wirkung. Werden Sie Teil unserer Mission für eine grünere und erfolgreichere Zukunft mit Clima Veritas KG.Unsere GeschichteIm Jahr 2015 traf sich eine Gruppe visionärer Umweltwissenschaftler, Technologieunternehmer und Finanzexperten auf einer Nachhaltigkeitskonferenz in München. Frustriert über die Ineffizienzen im Markt für CO₂-Kompensation gründeten sie die Clima Veritas GmbH mit der Mission, das Waldmanagement und die Erzeugung von CO₂-Zertifikaten mithilfe modernster KI- und Drohnentechnologie zu revolutionieren.Ursprünglich in Kopenhagen ansässig, verlagerte das Unternehmen seinen Hauptsitz nach Berlin und Vollzug eine Umfirmierung zur KG, um von den besseren Skalierungsmöglichkeiten zu profitieren. Heute ist die Clima Veritas KG ein globaler Vorreiter im nachhaltigen Waldmanagement, liefert unvergleichliche Ergebnisse für Waldbesitzer und treibt wirkungsvolle Lösungen für eine grünere und profitablere Zukunft voranWeitere Informationen unter www.clima-veritas.de

