Clima Veritas KG ö5net den stabilen deutschen Beteiligungsmarkt für internationale Investoren
Clima Veritas KG richtet sich insbesondere an Investoren, die Portfolios stabil, klimarelevant und zukunftsorientiert aufstellen wollen – ohne Kompromisse bei Rechtssicherheit und Transparenz.
Über uns
Revolutionierung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung durch globale Expertise und innovative Lösungen
Bei der Clima Veritas KG revolutionieren wir die nachhaltige Waldbewirtschaftung mit einem einzigartigen Geschäftsmodell und einem engagierten Expertenteam. Unsere innovativen Strategien verwandeln Umweltverantwortung in profitable Chancen für Waldbesitzer weltweit. Von unserem Hauptsitz in Berlin aus haben wir uns europaweit ausgeweitet – Florenz, Kopenhagen und Talin – wir verbinden lokale Expertise mit globaler Wirkung. Werden Sie Teil unserer Mission für eine grünere und erfolgreichere Zukunft mit Clima Veritas KG.
Unsere Geschichte
Im Jahr 2015 traf sich eine Gruppe visionärer Umweltwissenschaftler, Technologieunternehmer und Finanzexperten auf einer Nachhaltigkeitskonferenz in München. Frustriert über die Ineffizienzen im Markt für CO₂-Kompensation gründeten sie die Clima Veritas GmbH mit der Mission, das Waldmanagement und die Erzeugung von CO₂-Zertifikaten mithilfe modernster KI- und Drohnentechnologie zu revolutionieren.
Ursprünglich in Kopenhagen ansässig, verlagerte das Unternehmen seinen Hauptsitz nach Berlin und Vollzug eine Umfirmierung zur KG, um von den besseren Skalierungsmöglichkeiten zu profitieren. Heute ist die Clima Veritas KG ein globaler Vorreiter im nachhaltigen Waldmanagement, liefert unvergleichliche Ergebnisse für Waldbesitzer und treibt wirkungsvolle Lösungen für eine grünere und profitablere Zukunft voran
