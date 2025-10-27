Πρώτο Ελληνικό Σύστημα AI Bodycam AEGIS Επαναστατεί την Ασφάλεια
Η AI Agency M.IKE από τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το AEGIS: Το πρώτο ελληνικό σύστημα ΤΝ που προστατεύει αστυνομικούς και πολίτες σε πραγματικό χρόνο.THESSALONIKI, MAKEDONIA, GREECE, October 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- Το AEGIS: Ένα σύστημα που δεν καταγράφει απλώς, αλλά σκέφτεται, προστατεύει και σώζει ζωές
Θεσσαλονίκη, 27 Οκτωβρίου 2025 — Η AI Agency M.IKE ανακοινώνει σήμερα ένα ιστορικό ορόσημο για την Ελλάδα: Την ανάπτυξη του AEGIS, του πρώτου ελληνικού συστήματος κάμερας σώματος που δεν είναι απλώς μια κάμερα, αλλά ένας έξυπνος σύμμαχος με τεχνητή νοημοσύνη για κάθε αστυνομικό.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ
Για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, μια εγχώρια εταιρεία αναπτύσσει τεχνολογία που μέχρι σήμερα ήταν προνόμιο μόνο των μεγάλων διεθνών κολοσσών. Το AEGIS είναι ένα πλήρως ελληνικό σύστημα που ξεπερνά ό,τι υπάρχει σήμερα στην παγκόσμια αγορά.
"Δεν φτιάξαμε μια κάμερα. Φτιάξαμε έναν ψηφιακό σύμμαχο που προστατεύει τους προστάτες μας."
— Γρηγόριος Τσιναφορνιώτης, CEO, AI Agency M.IKE
ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ
Ενώ άλλες εταιρείες πουλούν κάμερες που απλώς καταγράφουν, το AEGIS σκέφτεται σε πραγματικό χρόνο. Το επαναστατικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζει νευρωνικά δίκτυα βαθιάς μάθησης, Edge AI επεξεργασία και πολυτροπική ανάλυση για ολιστική κατανόηση κάθε κατάστασης.
9 ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Επίγνωση 360° — Διπλό σύστημα καμερών εξαλείφει τα τυφλά σημεία και αναλύει ολόκληρο το περιβάλλον ταυτόχρονα.
2. Μετάφραση σε Πραγματικό Χρόνο — 50+ γλώσσες με ακρίβεια, διατηρώντας τον συναισθηματικό τόνο.
3. Προγνωστική Ανίχνευση Απειλών — Η ΤΝ προβλέπει πιθανές απειλές αναλύοντας γλώσσα σώματος, τόνο φωνής και περιβαλλοντικά στοιχεία.
4. Βιομετρική Παρακολούθηση Άγχους — Παρακολουθεί καρδιακό ρυθμό και επίπεδο άγχους, ειδοποιώντας αυτόματα συναδέλφους σε κρίσιμες στιγμές.
5. Φωνητικά Ενεργοποιούμενη Νοημοσύνη — "AEGIS, έλεγξε εντάλματα" — Χέρια ελεύθερα, μάτια στην κατάσταση.
6. Αυτόματη Δημιουργία Αναφορών — Η ΤΝ δημιουργεί πλήρεις, νομικά έγκυρες αναφορές αυτόματα.
7. Υποστήριξη Αποκλιμάκωσης — Διακριτικές συμβουλές στο ακουστικό: "Μιλήστε πιο ήρεμα", "Το άτομο δείχνει σημάδια πανικού".
8. Έξυπνη Διαχείριση Αποδεικτικών — Αναγνωρίζει αυτόματα αποδεικτικά στοιχεία και τα ασφαλίζει με κρυπτογράφηση.
9. Προσαρμοστική Προστασία Απορρήτου — Αυτόματη θόλωση προσώπων και ευαίσθητων πληροφοριών.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Υλικό: 4K Ultra HD, 360° κάλυψη, IP68 & MIL-STD-810H ανθεκτικότητα, 12+ ώρες αυτονομία, 256GB κρυπτογραφημένη αποθήκευση.
Λογισμικό: Edge AI πραγματικού χρόνου, νευρωνικά δίκτυα βαθιάς μάθησης, end-to-end κρυπτογράφηση, 5G/WiFi 6 συνδεσιμότητα.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το AEGIS προστατεύει ολόκληρες κοινότητες: Μείωση περιστατικών χρήσης βίας, αυξημένη διαφάνεια, καλύτερες σχέσεις αστυνομίας-κοινότητας, προστασία ψυχικής υγείας αστυνομικών, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.
Η ΟΜΑΔΑ
Το σύστημα αναπτύχθηκε από ομάδα Ελλήνων ειδικών με διεθνή εμπειρία:
Γρηγόριος Τσιναφορνιώτης, CEO — Διπλωματούχος Μηχανικός, Πιστοποιημένος Ειδικός ΤΝ (Howard University), AI Master (IBM).
Ιωάννα Μάρκου, Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων — Πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης και Οικονομικών.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
Το AEGIS δεν είναι όραμα για το μέλλον — είναι διαθέσιμο σήμερα. Η AI Agency M.IKE προσκαλεί φορείς επιβολής του νόμου, κυβερνητικούς οργανισμούς και ενδιαφερόμενους να ανακαλύψουν πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταμορφώσει την ασφάλεια.
