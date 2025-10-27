Transmit Security participa do Cyber Security Summit 2025 para debater o futuro da Identidade Digital

Luiz Veloso, Regional Sales Manager da Transmit Security no Brasil, participa do painel sobre Identidade, Compliance e Defesa.

SãO PAULO, BRAZIL, October 27, 2025 / EINPresswire.com / -- A Transmit Security, líder global em plataformas de Customer Identity and Access Management (CIAM) e Prevenção de Fraudes, anuncia sua participação no Cyber Security Summit 2025, um dos principais eventos de cibersegurança da América Latina.Durante o evento, Luiz Veloso, Regional Sales Manager da Transmit Security no Brasil, integrará o painel “Identidade, Compliance e Defesa: como transformar exigências regulatórias em vantagem competitiva”, ao lado de outros executivos e especialistas do setor.O painel abordará como as empresas podem transformar a gestão de identidade e compliance, frequentemente vistas como obrigações regulatórias, em alavancas de confiança digital e diferenciação competitiva.“Muitas organizações ainda enxergam compliance e identidade como custos ou barreiras. A verdade é que, quando bem implementadas, essas iniciativas tornam-se pilares de crescimento, confiança e experiência digital segura para o cliente”, afirma Luiz Veloso.A Transmit Security tem se destacado mundialmente por oferecer uma plataforma única e integrada de CIAM (Customer Identity and Access Management) e Prevenção de Fraudes, permitindo que empresas reduzam custos, aumentem a segurança e melhorem a experiência do usuário, sem a necessidade de múltiplas soluções fragmentadas.Com presença global e expansão acelerada na América Latina, a companhia tem ajudado instituições financeiras, seguradoras, varejistas e empresas de utilities a reduzir fricções nas jornadas de acesso dos clientes, elevando simultaneamente os níveis de segurança e confiança digital.O Cyber Security Summit 2025 acontece em São Paulo e reúne líderes de segurança, CISOs e executivos de tecnologia para discutir tendências e estratégias que moldarão o futuro da cibersegurança e da identidade digital.

