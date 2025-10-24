En Sintonía Presentará Recursos de Ayuda para Víctimas de Violencia Doméstica este Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, October 24 - For Immediate Release: Thursday, October 23, 2025

El programa también destacará la celebración anual del día de las brujas conocido como HalloWheaton

ROCKVILLE, Md., 23 de octubre del 2025—Los invitados de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Mariela León, enlace comunitario y portavoz del Departamento de Policía del Condado de Montgomery; Jessica Membreño, especialista del Family Justice Center; Edith Lozada, oficial de información pública de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery; y Néstor Alvarenga, director de la Oficina Regional de Servicios de la Zona Central del Condado. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 24 de octubre a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

La edición radial iniciará con una importante conversación con el Departamento de la Policía del Condado de Montgomery (MCPD) en reconocimiento al Mes de la Concientización sobre la Violencia Doméstica. Como parte de sus esfuerzos, MCPD realizará el evento titulado Voces Importantes, un espacio para conectar, compartir y acceder a herramientas valiosas de apoyo a la salud mental y emocional. El evento se realizará el domingo, 26 de octubre, de 11 a.m. a 2 p.m. en la sede del Departamento de la Policía del Condado de Montgomery ubicada en el 100 Edison Park Drive, en Gaithersburg. Es necesario registrarse con anticipación.

El segundo segmento destacará los recursos disponibles para las víctimas de violencia doméstica que ofrece el Family Justice Center del Condado de Montgomery. Jessica Membreño ofrecerá una visión general del Centro, que incluye a múltiples agencias en un lugar seguro y protegido para ofrecer servicios coordinados de defensa, apoyo gubernamental, asistencia legal civil y servicios sociales. Estos servicios están disponibles para cualquier persona que esté experimentando o haya experimentado violencia doméstica, así como también ayuda para sus hijos.

El programa continuará con una conversación con MCPS sobre los esfuerzos en curso para mantener informados a padres y tutores acerca de los Estudios de Límites y el Análisis del Programa. Para involucrar a la comunidad hispanohablante, se realizará un evento en vivo por Facebook el 5 de noviembre a las 6:30 p.m., que brindará la oportunidad a padres y tutores de hacer preguntas, expresar inquietudes y conocer más sobre esta importante iniciativa.

Esta edición concluirá con todos los detalles sobre la quinta celebración anual HalloWheaton, que tendrá lugar el domingo, 26 de octubre, de 12 a 4 p.m. en la plaza Marian Fryer ubicada en el 2424 Reedie Drive en Wheaton. Esta celebración familiar incluye pintura de calabazas, concursos de disfraces, manualidades, pintura facial para niños, y mucho más. Los adultos podrán disfrutar de fogatas, juegos, un tráiler de zombis para divertirse con un toque escalofriante y mucho más.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas.

