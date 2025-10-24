Kuvings AUTO10S – Perfektion in Leistung, Design und Geschmack

AUTO10S Hands-Free Slow Juicer AUTO10S Hands-Free Slow Juicer, Photo by @akokaricafe The AUTO10S can juice whole fruits such as large apples or oranges.

FRANKFURT, GERMANY, October 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Mit dem neuen AUTO10S präsentiert die koreanische Premium-Marke Kuvings einen Slow Juicer, der Design, Funktionalität und Saftqualität auf ein neues Niveau hebt. Der Sockel aus gebürstetem Edelstahl betont das elegante, hochwertige Erscheinungsbild, während der groß dimensionierte, geriffelte Einfüllbehälter sofort ins Auge fällt.Der AUTO10S gehörte zu den meistbeachteten Produkten auf der IFA in Berlin sowie der Canton Fair in China und zog das Interesse zahlreicher internationaler Einkäufer auf sich.Ausgestattet mit einem leistungsstarken 200-Watt-Motor arbeitet der AUTO10S besonders leise – selbst bei festen Zutaten wie Karotten oder Ingwer bleibt der Geräuschpegel angenehm niedrig.Dank seines großzügigen 3-Liter-Zutatenbehälters eignet sich das Gerät ideal für die Verarbeitung größerer Mengen an Obst und Gemüse – perfekt für den täglichen Familiengebrauch.In unabhängigen Produkttests überzeugte der AUTO10S durch seine herausragende Saftqualität: Die Textur des Saftes ist außergewöhnlich cremig und samtig, mit kaum wahrnehmbaren Fruchtfasern – selbst bei grünen Säften.Der mitgelieferte Siebeinsatz sorgt für einen klaren, fein gefilterten Saft, während der optional erhältliche Sorbeteinsatz die Zubereitung von gefrorenen Früchten zu erfrischendem Sorbet ermöglicht.Darüber hinaus arbeitet der AUTO10S besonders effizient – der Trester bleibt vergleichsweise trocken, was auf eine hohe Saftausbeute hinweist.*Vorteile im Überblick:• Cremige, samtige Safttextur• Großes Fassungsvermögen (3 Liter)• Mühelose Verarbeitung ganzer Stücke• Angenehm leiser BetriebMit dem Kuvings AUTO10S vereinen sich ästhetisches Design, leise Leistung und höchste Saftqualität – eine ideale Wahl für alle, die Wert auf Gesundheit, Geschmack und Stil legen.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.