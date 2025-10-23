authentic.network gewinnt G20 Innovation Award im Bereich ‘Secure Digital Infrastructure’

Authentic.network wins G20 innovation award

CHEMNITZ, SAXONY, GERMANY, October 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Die authentic.network GmbH aus Chemnitz hat beim G20 Digital Innovation Summit in Kapstadt den 1. Platz im Bereich „Secure Digital Infrastructure“ gewonnen. Das deutsche Start-up setzte sich damit im globalen Wettbewerb gegen internationale Konkurrenten durch.Der Preis wird von der südafrikanischen G20-Präsidentschaft vergeben und zeichnet Innovationen aus, die einen Beitrag zu sicherer, digitaler Infrastruktur leisten. authentic.network präsentierte seine Crypto-Optical Codes, die in Kombination mit einer blockchain-basierten Sicherheitsschicht den Schutz vor Produktfälschungen ermöglichen.Bestehende Lösungen können diesen Schutz häufig nicht leisten - sie sind zu teuer, nicht ausreichend sicher oder nicht digital skalierbar. authentic.network setzt auf einen neuen technologischen Ansatz: Aus der Idee, eine Blockchain-Wallet druckbar zu machen, ist ein marktfähiges Verfahren entstanden. Damit lassen sich Produkte, Dokumente und Zertifikate fälschungssicher absichern - nutzbar für Verbraucher, Unternehmen und Behörden. Alles, was dafür benötigt wird, ist ein Smartphone.„Die Auszeichnung beim G20-Gipfel ist für uns eine Bestätigung, dass unsere Technologie weltweit relevant ist“, sagte Frank Theeg, Geschäftsführer von authentic.network. „Unser Ziel ist es, sichere digitale Infrastruktur bereitzustellen und gleichzeitig Verbraucher undUnternehmen vor den Folgen von Fälschungen zu schützen.“Die Technologie von authentic.network wird bereits von namhaften deutschen Marken eingesetzt, die in afrikanischen Märkten besonders von Fälschungen betroffen sind. Zusätzlich schützt ein Projekt in Westafrika über 30 Millionen Medikamente vor Produktpiraterie. Mit dem südafrikanischen Handelskonzern Bidvest hat authentic.network zudem einen wichtigen Partner für die regionale Umsetzung gewonnen.Über authentic.networkDie authentic.network GmbH wurde 2022 in Chemnitz gegründet. Das Unternehmen entwickelt digitale Lösungen zum Schutz vor Produktfälschungen. Mission: Join us in making security a human right.

