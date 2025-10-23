Submit Release
أحمد سمير، خبير التسويق، يطلق موقع "التسويق مع أحمد" Marketing With Ahmed لمساعدة راغبي دخول مجال التسويق

منصة تعليمية جديدة تساعد المبتدئين والمحترفين على تعلّم مهارات التسويق بسهولة واحترافية، باللغة العربية ومن واقع السوق الفعلي.

"أطلقت 'التسويق مع أحمد' لأني عارف أن كتير من الناس عايزين يدخلوا مجال التسويق، بس مش عارفين يبدؤوا منين. الموقع هو محاولة لإرشادهم خطوة بخطوة، بلغة بسيطة وبخبرة واقعية."
— أحمد سمير
CAIRO, CAIRO, EGYPT, October 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلن خبير التسويق أحمد سمير عن الإطلاق الرسمي لموقعه الجديد "التسويق مع أحمد" – Marketing With Ahmed – المنصة الرقمية المتخصصة في دعم ومساعدة كل من يرغب في دخول مجال التسويق أو تطوير مسيرته المهنية فيه.

ويهدف الموقع إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والمهارات العملية في مجال التسويق، من خلال تقديم محتوى مبسط، عملي، ومبني على خبرات حقيقية، يُتاح باللغة العربية وبأسلوب يناسب المبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء.

ويشمل الموقع مجموعة متنوعة من الأقسام، مثل:

مقالات تعليمية عن التسويق الرقمي، الإعلانات، السوشيال ميديا، والمحتوى.

نصائح عملية تساعد الباحثين عن وظائف تسويق على بناء مسيرتهم المهنية.

تحليلات لسوق العمل والفرص المتاحة في مصر والمنطقة العربية.

برامج ومبادرات تفاعلية .

وقال أحمد سمير، مؤسس الموقع:
"أطلقت 'التسويق مع أحمد' لأني عارف أن كتير من الناس عايزين يدخلوا مجال التسويق، بس مش عارفين يبدؤوا منين. الموقع هو محاولة لإرشادهم خطوة بخطوة، بلغة بسيطة وبخبرة واقعية."

ويمتاز أحمد سمير بخبرة تتجاوز 12 عامًا في التسويق الرقمي والتوظيف، وشارك في تدريب وتوجيه آلاف الشباب عبر ورش عمل وشراكات مع منظمات محلية ودولية.

يمكن زيارة الموقع عبر: www.marketingwithahmed.com

ولمزيد من المعلومات أو التعاون، يُرجى التواصل عبر:
📧 info@marketingwithahmed.com

أحمد سمير، خبير التسويق، يطلق موقع "التسويق مع أحمد" Marketing With Ahmed لمساعدة راغبي دخول مجال التسويق

