IEC Telecom Presente Sa Solution Avancee De Suivi Pour Renforcer La Securite Dans L’humanitaire

IEC Telecom presents latest innovations in humanitarian communications Innovative tracking portfolio launched at AIDEX 2025

Cette plateforme de communication innovante est mise en avant au salon international AIDEX dédié à l'aide humanitaire

PARIS, FRANCE, October 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- Ces dernières années, la dépendance mondiale à l'aide humanitaire a considérablement augmenté. Selon les projections pour 2024, près de 300 millions de personnes pourraient avoir eu besoin d'aide et de protection, en raison des conflits persistants, des chocs climatiques et des pandémies. Les équipes humanitaires œuvrant en première ligne sont confrontées à des risques croissants, soulignant ainsi l'urgence de renforcer les mesures de sécurité.

IEC Telecom participera à AIDEX, le plus grand salon mondial consacré à l'aide humanitaire et aux secours en cas de catastrophe, afin de présenter une nouvelle gamme innovante de solutions de suivi, spécialement conçues pour répondre aux besoins essentiels du secteur humanitaire.

Les travailleurs humanitaires jouent un rôle essentiel dans l'acheminement de l'aide aux populations en crise, mais leur sécurité est confrontée à des risques croissants. Selon le rapport 2025 de Humanitarian Outcomes sur la sécurité des travailleurs humanitaires, près de 230 travailleurs humanitaires ont perdu la vie au cours du premier semestre 2025, dépassant déjà le total annuel enregistré entre 1997 et 2022. Ces chiffres illustrent le coût humain élevé et croissant des opérations destinées à atteindre les populations vulnérables et à leur fournir une aide vitale dans des environnements instables et dangereux.

Une communication fiable et un accès Internet sécurisé sont aujourd’hui essentiels pour protéger les travailleurs humanitaires sur le terrain. Toute interruption peut entraver les opérations et la coordination, rendant indispensables des outils de communication et de suivi pour assurer la sécurité et l’efficacité des missions. IEC Telecom a présenté une nouvelle gamme de solutions permettant aux responsables opérationnels, sur le terrain ou au siège, de maintenir une visibilité complète sur le personnel déployé, de partager rapidement des informations critiques entre équipes et de recevoir des alertes SOS en temps réel. Ces outils facilitent une réaction immédiate, qu’il s’agisse de renforcer les équipes sur le terrain, de coordonner des opérations de secours ou de fournir une assistance médicale là où elle est la plus urgente.

« Depuis des décennies, IEC Telecom met son expertise en télécommunications par satellite au service du secteur humanitaire, ce qui nous confère une compréhension approfondie des conditions de travail exigeantes et des besoins spécifiques des organisations sur le terrain. La coordination des opérations est un facteur clé, non seulement pour garantir le succès des missions, mais aussi pour assurer la sécurité du personnel déployé à travers le monde. Avec notre nouvelle gamme de solutions de suivi, associant la technologie Garmin à notre plateforme en ligne Traksat, nous proposons des outils spécialement conçus pour répondre aux exigences des organisations humanitaires » a expliqué Gwenael Loheac, président Europe et Afrique de l'Ouest chez IEC Telecom Group.

La nouvelle gamme, présentée aujourd’hui à l’AIDEX, offre une solution complète articulée autour du Garmin GPSMAP ® H1i Plus, la dernière innovation de la gamme d’appareils portables Garmin. Ce navigateur GPS robuste est équipé d’un écran tactile couleur de 3,5 pouces, de cartes préchargées et de fonctionnalités avancées pour le partage de fichiers multimédias. Il se distingue également par l’intégration d’un récepteur Iridium®, assurant une connectivité fiable bien au-delà des zones couvertes par les réseaux cellulaires — un atout indispensable pour les équipes humanitaires opérant dans des environnements isolés.

La plateforme Traksat d’IEC Telecom étend les fonctionnalités du GPSMAP H1i Plus, permettant son déploiement à l’échelle d’une organisation avec une gestion centralisée, une facturation postpayée et des rapports opérationnels avancés — des éléments déterminants pour les missions menées dans des zones à haut risque. Grâce à Traksat, les utilisateurs connectés via le GPSMAP H1i Plus peuvent être regroupés au sein d’un pool organisationnel structuré en équipes, groupes ou sous-groupes, selon leur localisation ou leur type d’activité. Les administrateurs ont la possibilité de configurer des zones de géorepérage déclenchant des alertes automatiques afin d’assurer que les équipes évoluent dans des périmètres opérationnels sécurisés. La plateforme prend en charge différents formats de cartographie et permet la création de listes de contrôle de mission, offrant une supervision en temps réel des opérations à distance. Conçu pour être entièrement évolutif, le système permet au siège d’ajuster les paramètres, activer ou désactiver des licences et adapter la capacité d’utilisation en fonction des besoins, sans contrainte d’engagement à long terme.

Le lancement de cette solution intégrée intervient à un moment stratégique, marqué par une évolution majeure du secteur humanitaire vers la localisation. Dans un contexte de réduction significative des financements internationaux, de nombreuses organisations d’aide réévaluent leurs modèles opérationnels, limitant le déploiement de personnel expatrié dans les zones à accès difficile et privilégiant des partenariats renforcés avec les acteurs locaux. Dans ce cadre, la capacité à superviser et à soutenir à distance des équipes réparties sur plusieurs territoires devient essentielle. Les outils de suivi en temps réel permettent non seulement d’assurer la transparence dans l’allocation des ressources, mais aussi de maintenir l’efficacité des interventions et de renforcer la sécurité du personnel sur le terrain.

À propos d'IEC Telecom :

IEC Telecom Group compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions de télécommunications par satellite. Fort de plus de 30 ans d’expertise, le groupe dispose d’une solide expérience dans le domaine des communications critiques, essentielles aux opérations menées dans des environnements isolés ou à haut risque. Des systèmes satellitaires portables destinés aux utilisateurs nomades jusqu’aux solutions de gestion de réseau d’envergure entreprise, IEC Telecom propose une gamme complète de services de communication assurant une connectivité fiable, quel que soit le lieu ou l’ampleur du projet. Grâce à une infrastructure logistique mondiale et à un réseau de distribution intercontinental, le groupe garantit la disponibilité de ses équipements et services dans le monde entier.

Pour en savoir plus : iec-telecom.com & iec-telecom.eu

