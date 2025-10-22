EU Automation amplía su presencia para apoyar mejor a los fabricantes en México

EU Automation México, México — 22/10/2025

Nuestro equipo de Gerentes de Cuenta está preparado para ofrecer una disponibilidad incomparable de componentes de automatización, así como soporte logístico eficiente a los fabricantes de todo México” — Claudia Pennington

MEXICO, October 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- EU Automation, líder global en el suministro de piezas de automatización industrial, se complace en anunciar el lanzamiento oficial de EU Automation México. Con más de una década de experiencia atendiendo a clientes en el país, esta expansión representa un hito importante que refuerza nuestro compromiso de facilitar el acceso a piezas de automatización y mejorar la logística para los fabricantes en toda la región.

Con esta expansión, EU Automation ofrecerá soporte local con acceso global a componentes, brindando a los fabricantes mexicanos una importación de piezas industriales más rápida y sin complicaciones. Gracias a nuestro equipo de hablantes nativos, los clientes disfrutan de una comunicación clara, transacciones ágiles y un servicio de atención eficiente. Todo esto contribuye a un proceso de adquisición más ágil, ayudando a mantener la operación de las plantas funcionando de manera continua y eficiente.

Durante el primer trimestre de 2025, México registró un aumento mensual del 35 % en consultas y pedidos en comparación con el promedio mensual de 2024, lo que demuestra claramente una creciente demanda en el país. Este crecimiento ha sido clave para que EU Automation tome la decisión estratégica de invertir aún más en el mercado mexicano, consolidando así su compromiso a largo plazo con los fabricantes locales.

“Estamos entusiasmados por fortalecer nuestra presencia en México”, expresó Claudia Pennington, Gerente General de América en EU Automation. “Esta expansión es una excelente oportunidad para afianzar nuestra posición en América Latina y continuar nuestra trayectoria de crecimiento, tras más de una década de éxitos apoyando a clientes en Estados Unidos y Canadá. Nuestro equipo de Gerentes de Cuenta está preparado para ofrecer una disponibilidad incomparable de componentes de automatización, así como soporte logístico eficiente a los fabricantes de todo México. Estamos emocionados por lo que el futuro nos depara.”

Como parte de esta expansión, EU Automation ahora ofrece opciones de pago flexibles. Los clientes pueden elegir pagar en pesos mexicanos o en dólares estadounidenses, asegurando así una experiencia de compra sencilla y conveniente. Esta flexibilidad respalda nuestra misión de simplificar la adquisición de piezas y adaptarnos a las necesidades particulares de cada mercado.

Ricardo Martínez, Gerente de Cuenta Clave, compartió su entusiasmo:

“Llevo casi una década colaborando con clientes industriales en México, y este desarrollo marca un antes y un después. Muchos de mis clientes —algunos de los fabricantes más grandes de la región— han enfrentado retos constantes con importaciones complejas y retrasadas, una situación común que afecta la eficiencia operativa. Con nuestra nueva ubicación en México, podemos ofrecer un soporte local más sólido y continuo que agilizará enormemente ese proceso.”

EU Automation México cuenta con el respaldo de una infraestructura global consolidada, con oficinas y almacenes en Chicago, Singapur, Frankfurt y el Reino Unido. Esta red nos permite entregar componentes de calidad a fabricantes de todo el mundo con rapidez y fiabilidad. Ahora, los fabricantes en México también podrán beneficiarse de ese mismo alcance global, con la ventaja adicional de contar con atención local.

Desde opciones de pago flexibles hasta logística adaptada a las necesidades del mercado, EU Automation México está comprometido con mejorar la eficiencia de la industria manufacturera nacional, brindando un soporte esencial a los sectores que impulsan la economía.

Para más información o para hablar con un Gerente de Cuenta local, visite:

👉 https://www.euautomation.com/mx/



Acerca de EU Automation

EU Automation es proveedor global de piezas de automatización industrial, apoyando a fabricantes en más de 160 países. Con un inventario amplio de componentes nuevos, reacondicionados y obsoletos de más de 100 marcas líderes, ayudamos a las empresas a minimizar paros de producción, prolongar la vida útil de sus equipos y mantener operaciones eficientes. Con oficinas y almacenes en el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Singapur, ofrecemos soluciones rápidas, flexibles y confiables adaptadas a las necesidades de la industria moderna.

