Envía dinero a Honduras en minutos con tarifas desde $0.85 con MyBambu

HONDURAS, October 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- MyBambu facilita a los hondureños en Estados Unidos el envío de dinero a Honduras con transferencias de hasta $1,000, con tarifas desde $0.85. Además, los primeros 4 envíos internacionales son completamente gratis*. El dinero llega en cuestión de minutos, ya sea a una cuenta bancaria o puntos de retiro en efectivo.

La aplicación, creada especialmente para quienes llegan a EE. UU. en busca de nuevas oportunidades, ofrece una cuenta sin complicaciones y sin verificación de estatus migratorio. Para abrir una cuenta, los usuarios necesitan una identificación oficial de su país de origen, como pasaporte hondureño, tarjeta de identidad o la licencia de conducir.

Los usuarios reciben además una tarjeta de débito Mastercard, física y digital, que puede utilizarse para compras dentro y fuera del país. La cuenta corriente permite enviar remesas rápidamente, recibir pagos o salarios directamente, pagar facturas y hacer recargas móviles, facilitando la conexión con la familia y la gestión del dinero en el día a día.

Beneficios de enviar dinero internacionalmente con MyBambu:

• Económico: Envíos de hasta $1,000 con tarifas desde $0.85.
• Transferencias gratis*: Primeras cuatro transferencias sin costo.
• Rápido: El dinero llega en solo minutos.
• Mejores tasas de cambio: Los destinatarios reciben más.

En Honduras, los fondos llegan de forma segura e inmediata, brindando a los destinatarios acceso práctico a través de bancos reconocidos como Banco FICOHSA, Banco Atlántida, BANPAIS, Banco Promerica Honduras entre muchos otros. Ya sea mediante depósito directo en cuenta o retiro en efectivo, los usuarios cuentan con opciones confiables, seguras y accesibles para recibir sus remesas.

Con MyBambu, enviar dinero a Honduras es rápido, seguro y económico. La aplicación, disponible en Google Play y App Store, permite gestionar remesas y finanzas de manera sencilla desde Estados Unidos.

Descarga la app o visita https://mybambu.com/es/ para más información y empieza a enviar con MyBambu.

Términos y Condiciones e información adicional aquí: https://mybambu.com/es/avisoslegales/

