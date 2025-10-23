Envía dinero a Colombia en minutos con tarifas desde $0.85 con MyBambu
La aplicación, creada especialmente para quienes llegan a EE. UU. en busca de nuevas oportunidades, ofrece una cuenta sin complicaciones y sin verificación de estatus migratorio. Para abrir una cuenta, los usuarios necesitan una identificación oficial de su país de origen, como pasaporte colombiano, cédula o licencia de conducir.
Los usuarios reciben además una tarjeta de débito Mastercard, física y digital, que puede utilizarse para compras dentro y fuera del país. La cuenta corriente permite enviar remesas rápidamente, recibir pagos o salarios directamente, pagar facturas y hacer recargas móviles, facilitando la conexión con la familia y la gestión del dinero en el día a día.
Beneficios de enviar dinero internacionalmente con MyBambu:
• Económico: Envíos de hasta $1,000 con tarifas desde $0.85.
• Transferencias gratis*: Primeras cuatro transferencias sin costo.
• Rápido: El dinero llega en solo minutos.
• Mejores tasas de cambio: Los destinatarios reciben más.
En Colombia, los fondos llegan de forma segura e inmediata, brindando a los destinatarios acceso práctico a través de bancos reconocidos como Bancolombia, Davivienda y BBVA y muchos más. Ya sea mediante depósito directo en cuenta o retiro en efectivo, los usuarios cuentan con opciones confiables, seguras y accesibles para recibir sus remesas.
Con MyBambu, enviar dinero a Colombia es rápido, seguro y económico. La aplicación, disponible en Google Play y App Store, permite gestionar remesas y finanzas de manera sencilla desde Estados Unidos.
Descarga la app o visita https://mybambu.com/es/ para más información y empieza a enviar con MyBambu.
*Términos y Condiciones e información adicional aquí: https://mybambu.com/es/avisoslegales/
