اعتماد رسمي من وزارة التربية لـ أبواب كمنصة تعليم إلكتروني في عموم العراق
يمثّل الترخيص محطة مفصلية في مسيرة أبواب داخل العراق، إذ يوفّر إطارًا تنظيميًا واضحًا لتوسيع الوصول إلى المحتوى التعليمي الرقمي المعتمد، وتعميق الشراكات مع المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب، وتمكين مزوّدي التعليم من دمج التعلم المدمج (الهجين) بسلاسة وفق السياسات المعتمدة. كما يتيح لأبواب الاستثمار بصورة أوسع في تدريب المعلّمين والمدرسين على الأدوات التفاعلية، ورفع كفاءة التقييمات الرقمية، وتوسيع أثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين التحصيل الدراسي لطلبة جميع المحافظات بما فيها المناطق الريفية.
وقال أحمد صادق، المدير العام لشركة أبواب:
“يمثل هذا الترخيص لحظة فارقة للتعليم في العراق، ويؤكد أن الاستثمار في أبنائنا هو الاستثمار الأجدر بالمساندة. سنضاعف عملنا مع وزارة التربية وشركائنا في الميدان لنصل بخدمات تعليمية عالية الجودة إلى كل بيت، مستندين إلى محتوى متميز وأدوات ذكاء اصطناعي تُمكّن كل طالب من التعلم وفق احتياجاته. التزامنا واضح: تعليم نوعي، مُتاح، وذي أثر على النتائج الوطنية.” كما أضاف صادق “أبواب شركة عراقية الهوية والرسالة؛ نوظّف الكفاءات المحلية ونعمل مع نخبة من أفضل المعلمين والمدرسين والخبراء لتطوير محتوى يتوافق مع المناهج الوطنية ويُحسّن التحصيل الدراسي.”
وبموجب الترخيص الجديد، ستعمل أبواب على توسيع باقة خدماتها لتشمل حلولًا تكاملية تحيط بدورة التعلم كاملة: ابتداءً من تصميم المحتوى المتوافق مع المناهج، مرورًا بالفصول الافتراضية والتعلّم الذاتي والتعلّم القائم على التفاعل والتحفيز، ووصولًا إلى أدوات القياس والتقارير التحليلية التي تتيح للإدارات وأولياء الأمور متابعة التقدّم والنتائج لحظيًا. كما ستعزّز المنصّة خصائص التخصيص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتوفّر إمكانات وصول محسّنة تشمل التعلّم دون اتصال، وخيارات دعم لغوي، وواجهات مبسّطة تراعي مختلف سرعات الإنترنت.
وفي هذا السياق، قالت مديرة التلفزيون التربوي في وزارة التربية، السيدة زينب الخفاجي:
“تولي الوزارة أهمية كبيرة لتطوير بيئة التعليم الرقمي في العراق بما يواكب التحوّل العالمي في أساليب التعلّم. ونؤمن بأنّ تمكين القطاع الخاص الجاد والمستوفي للمعايير من العمل ضمن إطار تنظيمي واضح هو خطوة أساسية نحو بناء منظومة تعليمية حديثة تخدم أبناءنا في جميع المحافظات. سنواصل دعم المبادرات التي تضع مصلحة الطالب العراقي في صميم عملها، وتلتزم بأعلى معايير الجودة والشفافية في تقديم خدمات التعليم الإلكتروني."
وتُواصل أبواب الاستثمار في المعلّمين والمدرسين عبر برامج تطوير مهني منهجية وورش عمل متخصصة، مستفيدة من شبكة تضم ثمانيةً وتسعين محاضرًا ومدرّسًا من نخبة الخبراء في المواد الأساسية
والاختصاصية. كما ترفع الشركة من وتيرة إنتاج المحتوى وتحديثه الدوري وفق التغذية الراجعة من المدارس والطلبة ونتائج الاختبارات الوطنية، بما يضمن مواءمة دقيقة للمناهج وتجويدًا مستمرًا للتجربة التعليمية.
انتهى
عن أبواب
أبواب هي منصّة التعليم الذكي الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توفّر منظومة تعلّم رقمية متكاملة تمكّن الطلبة من التعلّم وفق مناهجهم الدراسية وبإشراف نخبة من المعلّمين والمستشارين. تجمع المنصّة بين التعلّم الذاتي والتفاعل المباشر والتقييم المستمر، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربة التعلّم وتحسين أداء الطلبة، بما يقدّم نموذجًا حديثًا وشخصيًا لإعادة تعريف التعلّم خارج الصف الدراسي
احمد صادق
منصة أبواب التعليمية
+964 66 267 6666
info.iq@abwaab.com
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.