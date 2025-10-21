Ich bin Patient. Kein Verbrecher

DoktorABC steht hinter der neuen Patienten-Kampagne zur Bundestags-Petition

BERLIN, GERMANY, October 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Berlin, Oktober 2025 – Deutschlands größte Telemedizin-Plattform DoktorABC unterstützt die bundesweit gestartete Kampagne „Ich bin Patient. Kein Verbrecher.“ mit dem Ziel, auf die geplanten Einschränkungen bei der Verschreibung und dem Versand von medizinischem Cannabis aufmerksam zu machen. Ziel ist es, auf die drohenden Folgen für Patientinnen und Patienten aufmerksam zu machen und die offizielle Bundestags-Petition zu unterstützen, die bereits mehr als 40.000 Mitzeichner:innen gewonnen hat.Hintergrund: Gesetzesänderung mit drastischen FolgenDie Bundesregierung plant, telemedizinische Verschreibungen von medizinischem Cannabis zu verbieten und den Versand durch Apotheken einzustellen. Damit wären für viele chronisch kranke, mobilitätseingeschränkte oder ländlich lebende Menschen bewährte Behandlungswege blockiert.Das würde, so die Kritik vieler Fachleute, Patient:innen wieder zu Kriminellen machen – weil sie gezwungen wären, sich illegal zu versorgen.„Das geplante Gesetz würde viele Patient:innen faktisch zurück in den Schwarzmarkt drängen“, warnt David Barnan, CMO von DoktorABC. „Wer heute auf medizinisches Cannabis angewiesen ist, braucht wohnortunabhängigen Zugang. Stattdessen zwingt das neue Gesetz Patient:innen zu persönlichen Arztterminen – obwohl freie Termine ohnehin knapp sind – und zum Abholen der Medikamente in Apotheken, die häufig weder die passenden Sorten noch ausreichende Bestände führen. Besonders im ländlichen Raum bedeutet das eine reale Versorgungslücke.Warum medizinisches Cannabis anders behandelt werden soll als jedes andere verschreibungspflichtige Medikament, ist schlicht nicht nachvollziehbar. Zudem gefährdet das Gesetz einen wachsenden, regulierten Medizinzweig, der Arbeitsplätze schafft, Steuereinnahmen generiert und stabile Preise sichert. Wenn Unternehmen sich deshalb zurückziehen, werden diese Therapien seltener, teurer – und für viele Betroffene unerreichbar.“Die Kampagne: Eine Bewegung für Würde, Freiheit und GesundheitMit dem zentralen Satz „Ich bin Patient. Kein Verbrecher.“ will die Kampagne eine emotionale und sichtbare Bewegung starten.Schwarz-weiße Porträts echter Patientinnen und Patienten, Videostatements und bundesweite Plakatflächen zeigen: hinter jeder Verordnung steht ein Mensch, keine Statistik.Begleitet wird die Kampagne durch den Hashtag #KeinVerbrecher, unter dem Betroffene, Angehörige und Unterstützer ihre Stimmen erheben.Parallel läuft auf Instagram, TikTok und YouTube ein Social-Media-Aufruf:👉 „Sag es in Deiner Stimme: Ich bin Patient. Kein Verbrecher.“Ziel ist es, 100.000 Unterschriften für die Bundestagspetition zu erreichen – und damit den Druck auf die Politik deutlich zu erhöhen.Petition beim BundestagDie offizielle Petition kann noch bis zum 5. November 2025 unterzeichnet werden:Zentrale Forderungen der Petition:Erhalt der telemedizinischen Verordnungsmöglichkeit für medizinisches CannabisFortführung des ApothekenversandsSicherstellung einer gleichberechtigten Versorgung, unabhängig von Wohnort oder EinkommenSchutz der ärztlichen TherapiefreiheitEin Appell an Politik und GesellschaftFür viele Betroffene bedeutet das aktuelle Gesetzesvorhaben nicht nur längere Wege und Wartezeiten – sondern schlicht das Ende ihrer Behandlung.„Ich bin nicht kriminell, ich bin Patient“, schreibt einer der Unterstützer.Das ist die Botschaft, die DoktorABC an politische Entscheidungsträger, Medien und die Öffentlichkeit weitergeben möchte.Über DoktorABCDoktorABC ist eine der führenden digitalen Gesundheitsplattformen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz.Seit 2017 ermöglicht sie ärztlich geprüfte Online-Behandlungen und Rezeptausstellungen für über 40 Indikationen – schnell, sicher und diskret.Weitere Informationen:

