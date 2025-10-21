iMini AIがGoogle「VEO 3.1」を世界初統合：AI動画・画像生成におけるクロスモーダル創造時代の到来

〜Googleが公開した最新AI映像生成モデル「VEO 3.1」をいち早く搭載。iMini AIが動画・画像創作の新たな統合プラットフォームへ〜

TOKYO, JAPAN, October 21, 2025 / EINPresswire.com / -- 2025年10月16日 サンフランシスコ発 — Googleは10月16日午前2時（現地時間）、次世代AI動画生成モデル「VEO 3.1」を正式発表しました。本モデルは、業界で「ディレクター級の精密制御」を実現したと評され、物語構成・音声同期・マルチ画像参照といった機能を強化することで、AIによる映像生成を映画制作レベルへと進化させました。同時に、グローバルAIクリエイティブプラットフォーム「 iMini AI」は、世界に先駆けてVEO 3.1の統合を完了。画像・動画・テキスト生成を横断するワークスペースを構築し、ユーザーに新たな創造体験を提供します。Google VEO 3.1：AI動画生成を「ディレクター級」へと押し上げる三大進化1. 物語と音声の統合生成VEO 3.1では、テキスト入力に基づき環境音・会話・BGMを同時生成できる“ネイティブ音声制御”を実装。たとえば「冬の雪景色で子どもが雪だるまを作る」と入力するだけで、雪を踏む音や笑い声、風の音が自動的に組み込まれ、臨場感のある映像が完成します。2. マルチモーダル入力と長尺動画生成複数の画像を参照し、首尾のフレームをもとにシーンを滑らかに補完。開始フレーム「雪だるまの土台」と終了フレーム「マフラーを巻いた雪だるま」から、自然な動作の148秒映像を生成可能です。3. 物理的リアリティの向上光影計算と物体間の相互作用を改善し、従来のモデルで課題とされたキャラクターの動作の硬さや物理的不自然さを大幅に軽減。より自然でリアルな映像表現を実現します。iMini AI：25種類の主要AIモデルを統合した「一人チーム」型クリエイティブエンジンiMini AIは、VEO 3.1の発表に合わせて大規模アップデートを実施。世界初のオールインワンAI創作プラットフォームとして、25種類以上の主要AIモデルを統合しました。プラットフォーム内の「モデルアグリゲーションエンジン」は、ユーザーの制作意図に応じて最適なモデルを自動選択し、シームレスな創作体験を実現します。·動画生成：VEO 3.1（映像叙事）、通義Wan 2.2（動的シーン）、Seedream 4.0（アニメ調表現）·画像生成：Nano Banana（3Dフィギュアデザイン）、MidJourney V6（アートイラスト）、DALL·E 3（フォトリアリスティック表現）·テキスト生成：GPT-5（論理解析）、Claude 4（学術的思考）、Gemini 2.5 Pro（多言語対応）これにより、テキストから動画、画像から動画への変換、さらには大量のメディアを一括編集するワークフローも、ひとつのUI上で完結します。グローバル展開とローカライズ最適化iMini AIは現在、北米・欧州・東南アジアなどの主要市場で展開中。各地域のユーザー習慣やコンテンツトレンドに合わせたUI最適化を進めています。X（旧Twitter）やRedditでは、VEO 3.1を活用したクリエイターの作品投稿が増加しており、自然発生的な拡散も見られます。未来志向のAI創造環境へ今回のVEO 3.1統合により、iMini AIは単なる効率化ツールから「創造力のプラットフォーム」へと進化しました。データ処理・動画合成・画像デザインを一体化することで、クリエイターは反復的な作業から解放され、より戦略的かつ想像的な表現に集中できるようになります。クロスモーダルAIが進化を続けるなか、iMini AIは“ひとりでチームのように創る”時代を切り拓いています。詳細はこちら： https://imini.com/

