Utility Global ernennt Tetsuya Shioda zum Senior Advisor und Repräsentanten in Japan

Ehemaliger Nippon Steel Manager unterstützt das Wachstum und die Partnerschaften von Utility in Japan und Asien

HOUSTON, TX, UNITED STATES, October 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Utility Global, Inc. („Utility“), ein weltweit führendes Unternehmen für wirtschaftliche industrielle Dekarbonisierung, gibt die Ernennung von Herrn Tetsuya Shioda zum Senior Advisor und einem Repräsentanten in Japan bekannt. Herr Shioda bringt mehr als vier Jahrzehnte internationale Erfahrung aus der Stahlherstellung und der grünen Transformation bei Utility ein und stärkt so die Position des Unternehmens im Bereich Dekarbonisierungslösungen für schwer zu dekarbonisierende Sektoren in Japan und weltweit.Herr Shioda kommt nach einer herausragenden, 40-jährigen Karriere bei Nippon Steel zu Utility. Er besitzt einen geowissenschaftlichen Hintergrund sowie umfassende technische und operative Expertise und bekleidete Führungspositionen in den Bereichen Eisenherstellung, Betriebsmanagement, Energieoptimierung, Rohstoffbewertung, Transformation zu nachhaltigen Prozessen und internationale Kooperationen.Während seiner Laufbahn engagierte sich Herr Shioda intensiv in den Dekarbonisierungsinitiativen von Nippon Steel – angefangen bei den frühen Projekten zur Direktreduktion von Eisenerz in Japan in den 1990er Jahren bis hin zu jüngsten Entwicklungen wie der Evaluierung von Wasserstoff, niedrigem CO₂-Rohstoff und -Brennstoff (Hot Briquetted Iron, Biokohlenstoff usw.) sowie Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung. Seine Lebensleistung stellt einen Meilenstein für die Beschleunigung des nachhaltigen Wandels in der Industrie dar. Zudem verfügt Herr Shioda über enge Kontakte zu internationalen Stahlherstellern und führenden Rohstofflieferanten, die auf grüne Transformationsinitiativen fokussiert sind.„Wir freuen uns, Herrn Shioda bei Utility Global willkommen zu heißen“, sagt Parker Meeks, CEO von Utility Global. „Seine herausragende Expertise im Stahlsektor, sein tiefes Verständnis der Dekarbonisierungspfade und starke Branchenkontakte in Asien sind von unschätzbarem Wert, während wir die kommerzielle Dynamik unserer H2Gen-Lösung in Japan und der Region weiter ausbauen.“„Ich bin begeistert, zu diesem wichtigen Zeitpunkt des globalen Wachstums bei Utility Global einzusteigen“, sagt Tetsuya Shioda. „Die innovative stromfreie Wasserstoffproduktion von Utility aus Wasser mit einem separaten Strom hochkonzentrierten CO₂ bietet den wirtschaftlichsten Ansatz zur Dekarbonisierung schwer umstellbarer Industriesektoren wie Stahl. Ich freue mich darauf, mit Branchenführern und Partnern in Japan und Asien zusammenzuarbeiten, um den Weg zu einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Zukunft durch Utilitys H2GEN-Technologie zu beschleunigen.“Als Senior Advisor und Japan-Vertreter wird Herr Shioda Utilitys Aktivitäten mit japanischen Stahlproduzenten, Industriepartnern und politischen Entscheidungsträgern unterstützen, um wirtschaftlich vorteilhafte, stromfreie Wasserstofflösungen voranzutreiben, die schwer umstellbaren Branchen sowohl Wettbewerbsvorteile als auch substanzielle CO₂-Einsparungen ermöglichen. Herr Shioda ergänzt Utilitys bestehendes Netzwerk an internationalen Beratern – darunter Dr. Henrik Adam, ehemaliger Vorstand von Tata Steel Europe und ThyssenKrupp, der Utility bereits Anfang des Jahres als Berater für Europa verstärkt hat.Über Utility GlobalUtility entwickelt innovative Lösungen, die den wirtschaftlichen Wandel der Energieversorgung für schwer umstellbare Industrien wie Stahl, Mobilität, Upstream-Öl und Gas, Raffinerien und Chemie ermöglichen. Utilitys bahnbrechende H2Gen-Technologie nutzt die Energie industrieller Abgase und verschiedener Biogase zur Herstellung von hochreinem Wasserstoff mit niedriger bis negativer CO₂-Bilanz aus Wasser – stromfrei und auf Basis eines proprietären elektrochemischen Prozesses. H2Gen-Systeme zeichnen sich durch höchste operative Flexibilität aus und lassen sich optimal in bestehende Infrastrukturen integrieren, was eine realistische, kosteneffiziente Dekarbonisierung ermöglicht.Zudem erzeugt H2Gen CO₂ mit einer hohen Konzentration, wodurch die Kohlenstoffabscheidung vereinfacht und Kosten reduziert werden. Die Technologie ist modular, skalierbar und beansprucht die kleinste Produktionsfläche für Wasserstoff, sodass Kunden niedrige Wertstoffe in hochwertige, saubere Energieträger, Kraftstoffe oder Einsatzstoffe verwandeln können, um wirtschaftliche wie ökologische Ziele zu erreichen.Utility ist ein Portfolio-Unternehmen von Ara Partners, einer Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf industrielle Dekarbonisierungsinvestitionen. Weitere Informationen zu Utilitys Lösungen und Dienstleistungen finden Sie unter www.utilityglobal.com Über Ara PartnersAra Partners ist eine internationale Private-Equity- und Infrastruktur-Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf industrielle Dekarbonisierung. Gegründet 2017, hat Ara Partners das Ziel, Unternehmen mit erheblicher Dekarbonisierungswirkung in den Bereichen Industrie und Fertigung, Chemie und Materialien, Energieeffizienz und nachhaltige Kraftstoffe sowie Lebensmittel und Landwirtschaft zu fördern und auszubauen. Das Unternehmen ist mit Büros in Houston, Boston, Washington D.C. und Dublin vertreten. Im Dezember 2023 schloss Ara Partners seinen dritten Private-Equity-Fonds mit Kapitalzusagen von über 2,8 Milliarden US-Dollar ab. Zum 30. Juni 2025 verwaltete Ara Partners etwa 6,6 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten.Weitere Informationen über Ara Partners erhalten Sie unter www.arapartners.com

