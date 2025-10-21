Envía dinero de Estados Unidos a Nicaragua en minutos con tarifas desde $0.85 con MyBambu

NICARAGUA, October 21, 2025 / EINPresswire.com / -- MyBambu, la aplicación financiera diseñada para quienes llegan a Estados Unidos, facilita el envío de dinero a familiares en Latinoamérica de manera rápida, segura y accesible. Con transferencias que llegan en minutos, los usuarios pueden enviar hasta $1,000 con tarifas desde $0.85. Además, los primeros 4 envíos internacionales son completamente gratis. El dinero puede recibirse directamente en cuentas bancarias o a través de puntos de retiro en efectivo, ofreciendo flexibilidad y conveniencia para cada necesidad. Abrir una cuenta en MyBambu es sencillo y no requiere verificación de estatus migratorio. Los usuarios necesitan una identificación oficial de su país de origen, como un pasaporte nicaragüense o una cédula de identidad, lo que facilita el acceso a servicios financieros en EE. UU.Cada persona que abre una cuenta recibe una tarjeta de débito Visa, disponible en formato físico y digital, válida para compras nacionales e internacionales. Esta cuenta corriente permite enviar remesas de manera ágil, recibir pagos o salarios, pagar servicios y realizar recargas móviles, haciendo más fácil la gestión del dinero y el contacto con la familia.• Económico: Envíos de hasta $1,000 con tarifas desde solo $0.85.• Transferencias gratis*: Primeras cuatro transferencias sin costo.• Rápido: El dinero llega en solo minutos.• Mejores tasas de cambio: Los destinatarios reciben más.En Nicaragua, los fondos llegan de forma segura e inmediata, brindando a los destinatarios acceso práctico a través de bancos reconocidos como Promerica, Bancentro, Credomatic, Citi, entre otros. Ya sea mediante depósito directo a una cuenta bancaria o retiro en efectivo, los usuarios cuentan con opciones confiables, seguras y accesibles para recibir sus remesas.Con MyBambu, enviar dinero a Nicaragua es más fácil que nunca. La aplicación —disponible en Google Play y App Store— permite a los usuarios en Estados Unidos gestionar sus remesas y finanzas personales de manera rápida, segura y económica.Para más información, descarga la app o visita https://mybambu.com/es/ (Términos y Condiciones) e información adicional aquí: https://mybambu.com/es/avisoslegales/

Envía dinero desde Estados Unidos a Latinoamérica con MyBambu 🇺🇸➡️🌎

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.