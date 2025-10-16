Nextbitt cumple una década y desafía a SAP, Maximo y Hexagon en el mercado internacional
Celebrando una década de innovación y compromiso con la gestión sostenible de activos físicos.MADRID, SPAIN, October 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- En 2025, Nextbitt celebra con orgullo su 10º aniversario, una década transformando la forma en que las organizaciones gestionan y valoran sus activos físicos. La sostenibilidad y la eficiencia han sido los pilares estratégicos que han guiado cada paso, impulsados por el espíritu colaborativo del equipo, el verdadero motor del crecimiento.
Desde su fundación, Nextbitt ha apoyado a empresas líderes del mercado como Vodafone, EDP, Galp, BPI, Vinci, Auchan, Sonae y CUF, que han confiado en su tecnología para hacer los procesos de gestión de activos más eficientes, digitales y alineados con los retos medioambientales del presente y del futuro.
Líder consolidada en Portugal, en los últimos años la empresa se ha establecido en España y ha empezado a desafiar a actores como SAP, IBM Máximo y Hexagon, asumiendo proyectos de gestión de activos físicos, control energético y cumplimiento de sostenibilidad para grandes empresas españolas.
Para el CEO de Nextbitt, André Calixto, este hito es: "Un momento de orgullo y responsabilidad. Orgullo por el camino recorrido con nuestro equipo y los clientes que nos han acompañado desde el principio.Responsabilidad por saber que el futuro de la gestión de activos está ligado a la sostenibilidad y la eficiencia, y que corresponde a Nextbitt seguir liderando esta transformación."
El CBO de Nextbitt, Miguel Salgueiro, refuerza esta visión, destacando que: "La confianza que grandes empresas nacionales e internacionales han depositado en nosotros es un reflejo de la solidez de nuestra plataforma y de la cercanía de nuestro equipo. Nuestra alianza estratégica con Microsoft es un claro ejemplo de esta robustez tecnológica: hemos sido galardonados como Partner del Año en dos ocasiones, lo que demuestra la consistencia, innovación y solidez de la tecnología de Nextbitt.
Creemos que la innovación sólo tiene sentido cuando es capaz de generar valor real, y eso es lo que perseguimos cada día: apoyar a nuestros clientes para que crezcan de forma más sostenible. Sólo puedo decir que para los próximos 10 años GOOD THINGS ARE COMING.“
En cuanto a la tecnología, el CTO de Nextbitt, Pedro Morais, añade que: "Nuestra misión ha sido desarrollar una plataforma robusta, flexible y preparada para escalar con los retos de nuestros clientes. Estos 10 años han sido un viaje de innovación continua, en el que hemos combinado la tecnología punta con la visión práctica de quienes trabajan sobre el terreno. El futuro de Nextbitt pasa por la inteligencia artificial, la automatización y la integración total con los ecosistemas digitales. Hemos desarrollado una plataforma robusta, flexible y preparada para escalar con los retos de nuestros clientes. Esta década ha estado marcada por la innovación continua, combinando tecnología punta con la visión práctica de quienes trabajan sobre el terreno."
Más que de tecnología, Nextbitt se compone de personas. La cultura colaborativa y unida que siempre ha caracterizado a la empresa es uno de sus mayores activos: un equipo que crece unido, celebra cada logro y cree que el éxito se construye juntos.
A lo largo de la última década, Nextbitt se ha consolidado como un referente en la gestión sostenible de activos físicos, pero la ambición no se detiene ahí. Los próximos 10 años estarán dedicados a acelerar la innovación, ampliar las asociaciones y contribuir activamente a un futuro más eficiente y responsable.
Gracias a todos los clientes, socios y empleados que forman parte de esta historia. El futuro ya ha comenzado, y Nextbitt está preparada para seguir liderando el cambio.
Acerca de Nextbitt:
Nextbitt es una empresa tecnológica especializada en la gestión sostenible de activos físicos e instalaciones. Nuestra solución innovadora, basada en tecnologías digitales avanzadas como IoT e inteligencia artificial, permite a las organizaciones optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y cumplir con los reglamentos ambientales con facilidad. Ofrecemos una plataforma integrada, escalable y personalizada que soporta la digitalización de los procesos, monitoreo en tiempo real y automatización, promoviendo la sostenibilidad y la innovación en múltiples sectores y geografías.
Como socio de confianza de Microsoft, Nextbitt continúa expandiendo su presencia nacional e internacional, comprometida con la excelencia, la transformación digital y el impacto positivo en sus clientes y en la sociedad.
