ريبيكاز برايدال تفتتح صالتها الجديدة في دبي

احتفلت شركة ربيكاز برايدال اند اوكايجن وير "Rebekah's Bridal & Occasion Wear"، الاسم الذي يُجسّد الأناقة والتجارب العرائسية المصمّمة الخاصة، بالافتتاح الكبير لصالتها الجديدة والفخمة في دبي اليوم. وقد شكّل هذا الحدث محطة بارزة في مسيرة الشركة التي تمتد لأكثر من عقد من الزمن في مساعدة العرائس على تحقيق حلم زفافهنّ بكل رقيّ وثقة وأناقة. توفر الصالة الجديدة للعروس المقبلة بيئة فاخرة وهادئة خالية من التوتر لاكتشاف فستان الزفاف المثالي. وقد تم تصميم المتجر ليجسّد مزيجًا متناغمًا من الرقيّ والسكينة، مانحًا كل عروس تجربة غامرة واستثنائية تتلقّى فيها اهتمامًا شخصيًا من مستشارات متخصصات، يوجّهنها خلال مجموعة منتقاة من فساتين الزفاف الكلاسيكية التي تجمع بين جودة الحِرفية الرفيعة والطابع العصري الأنيق.
ومع بروز دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية لإقامة حفلات الزفاف، يأتي توسّع شركة ريبيكا في لحظة حاسمة تشهد فيها صناعة الزفاف في المنطقة ازدهارًا متسارعًا. ووفقًا لتقرير صادر عن شركة جراند فيو ريسيرش، بلغ حجم سوق خدمات الزفاف في دولة الإمارات نحو ١٣.٤٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤ ومن المتوقع أن يتضاعف تقريبًا ليصل إلى ٢٧.٧ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوي مركّب (CAGR) يبلغ ١٢.٩%.
قال أنتوني بيرييرا، الشريك المؤسس لشركتي ريبيكاز وأفينيو لتأجير السيارات والليموزينات: "أطلقنا شركة ربيكاز برايدال في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٥. وعلى مرّ السنوات، أكسبنا نهجُنا الفريد، القائم على تقديم تشكيلة تجمع بين فساتين الزفاف الجاهزة الفاخرة من أشهر المصممين وفساتين الزفاف المصمّمة يدويًا حسب الطلب، تقديرًا واسعًا من قبل قطاع الأزياء، والأهم من ذلك، من قِبل مئات العرائس اللواتي تشرفنا بخدمتهنّ."
ويضمّ صالون العرض بفخر مجموعة من العلامات العالمية الشهيرة مثل ماغي سوتيرو (بما في ذلك ربيكا انغرام سوتيرو و ميدقلي) و جاستن ألكسندر (بما في ذلك ادور وليليان ويست). وتتكامل هذه المجموعات الحصرية للمصممين العالميين بصورة أنيقة مع خط الأزياء العرائسية المميّز لجيسي ريبيكا وهي مجموعة استثنائية من فساتين الزفاف المصمّمة يدويًا التي تجسّد الأناقة الخالدة والحِرفية الرفيعة. ويُصمَّم كل فستان زفاف بعناية فائقة على أيدي فرق عمل متخصّصة داخل الدار، تمتلك خبرة واسعة في تصميم الفساتين حسب الطلب وضبط المقاسات وإجراء التعديلات وصناعة الأزياء الراقية (الكوتور)، لتكون كل قطعة من إبداعات جيسي ريبيكا عملًا فنيًا متكاملًا بكل معنى الكلمة.
أضافت جيسي ريبيكا، الشريكة المؤسِّسة والمديرة التنفيذية لشركة ربيكاز برايدال: "نؤمن في ريبيكاز بأن رحلة العثور على فستان الزفاف يجب أن تكون ساحرة بقدر يوم الزفاف نفسه. إن صالتنا الجديدة تُجسّد احتفاءً بتفرّد كل عروس، فهي مساحة تلتقي فيها قصتها وأسلوبها وأحلامها بتناغمٍ جميل. على مدى العقد الماضي، كانت شركة ريبيكاز في قلب مئات قصص الحب، حيث تطوّرت من بوتيك صغير إلى شركة عرائسية محبوبة ومعروفة بأسلوبها الشخصي في التصميم ومجموعتها المختارة بعناية من فساتين الزفاف وتجربة التسوّق المفعمة بالاحتفال. يواصل المتجر الجديد هذا الإرث، ليقدّم للعروس ليس فقط فستان الزفاف، بل ذكرى خالدة ولحظة من الفرح والثقة والارتباط ستبقى في الذاكرة مدى الحياة."
شهد حفل الافتتاح حضور نخبة من الشخصيات البارزة في قطاع حفلات الزفاف في دولة الإمارات، حيث قدّم كبار العاملين في هذا المجال عروضهم المتميزة خلال الفعالية. وتم تنسيق المكان بأسلوب راقٍ يُحاكي أجواء حفلات الزفاف الحقيقية، مع لمسات ديكور احتفالية أنيقة. وقد استمتع الضيوف بمجموعة متنوعة من التجارب، شملت المأكولات الفاخرة والموسيقى الحية وفن رسم الحناء والخط العربي وعناصر تراثية أخرى جسّدت روح الاحتفال بالزواج على أتم وجه.
اختتمت جيسي ريبيكا بقولها: "نعبّر عن خالص امتناننا لجميع الشركاء من قطاع حفلات الزفاف الذين أسهموا في نجاح هذا الحدث المميّز. ونوجّه شكرًا خاصًا إلى ريانون داوني من منصة برايد كلوب الشرق الأوسط على تنسيق مشاركة شركائنا في الفعالية. كما نتقدّم بالشكر إلى ميلون بيريز من ميلريش ويدينجز على التصوير الفوتوغرافي والإنتاج المرئي المتميّز وإلى دينيس بانشينكو من سيليبرايشن ستايشون على تصميم الديكور العرائسي الرائع.
كما نخصّ شركة كرييتف كويزينز انك دبي بالشكر على خدمات الضيافة المتميّزة التي قدّمتها وإلى بارتي سوشال على تأثيث المكان بقطع الديكور الأنيقة التي أضافت لمسة فاخرة على الأجواء. وأضفى دارسي فلاورز، منسّق الزهور لحفل الزفاف، لمسات من الجمال والعطر أتمّت روعة المشهد العام.
وقد استمتع الضيوف بعروض فنية مباشرة قدّمتها سناء محمد طلحة، فنانة رسم الحناء والفنون الجسدية التي أبدعت في رسم نقوش الحناء العرائسية، ونازية س. من ستوديو ان كاليجرافي كو التي عرضت فن الخط العربي المخصّص وكيف يُضفي لمسة شخصية مميزة على حفلات الزفاف. كما شملت حقائب الهدايا مراوح يدوية أنيقة مخصّصة من تصميم نايا، إلى جانب منتجات العناية بالبشرة من VLCC وغيرها من الهدايا الفاخرة.
ونوجّه شكرنا الجزيل إلى امبينس باي تالاتا لإثراء الأمسية بجوائز السحب السخية التي قدّمتها من مجموعتها الخاصة بالعطور ومنتجات العناية والرفاهية.
لقد أسهم جميع هؤلاء المحترفين الموهوبين معًا في ابتكار احتفال لا يُنسى يجسّد الإبداع والتعاون والأناقة في أبهى صورها."
