Un serment à la vie - Lancement des mémoires de Salomon Buch à Toronto

Page de couverture pour les mémoires de Salomon Buch : Un serment à la vie. Emil Brunner (photographe), L’escalier de la rue Vilin, détail Emil Brunner/Fotostiftung Schweiz, Sammlung Hugger Photo de l'historienne, Annette Wieviorka

Annette Wieviorka, historienne de la mémoire de la Shoah, sera présente à Toronto à l’occasion de la sortie des mémoires de Salomon Buch, un survivant québécois

Revisitant une vie longue, Salomon Buch livre une autobiographie étonnante tant sa mémoire est fidèle, emplie d’une foule de détails qui restituent l’air des différents temps de sa vie.” — Annette Wieviorka

TORONTO, ONTARIO, CANADA, October 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Rejoignez-nous pour une discussion entre Annette Wieviorka, historienne et autrice de l’introduction de l’ouvrage, et Christian Bode de la Société d’histoire de Toronto. Un événement à ne pas manquer !

Lancement : Un serment à la vie de Salomon Buch

Mardi 21 octobre 2025, à 19h

Alliance française – campus de Toronto

24 Spadina Road

Toronto (ON) M5R 2S7

Événement gratuit. Réservation obligatoire.

Dans ses mémoires, Salomon Buch dépeint son enfance à Belleville (Paris) et redonne vie à « ce quartier populaire peuplé d’ouvriers, d’artisans et d’esprits révolutionnaires », dont l’âme et les habitants ont été engloutis durant la Shoah. Si la rue Vilin était le terrain de jeux de l’auteur et de ses amis, elle a aussi vu grandir Georges Perec, qui y a consacré plusieurs de ses travaux, notamment W ou le souvenir d’enfance.

Nourri de la sensibilité politique de son père, immigré de Pologne en 1920, Salomon évolue au sein du milieu bundiste parisien (proche du mouvement socialiste), que fréquentent également le père et l’oncle d’Annette Wieviorka. Ces derniers seront proches de Salomon, comme en témoigne l’historienne dans son ouvrage Tombeaux : autobiographie de ma famille (prix Femina Essai 2022) et dans son introduction des mémoires Un serment à la vie.

Lorsque les Allemands occupent Paris en juin 1940, la capitale que Salomon aime tant devient le théâtre du drame qui se noue. Après l’arrestation de son père et sur les conseils de ce dernier, Salomon fuit à Lyon, en zone libre. Le sort s’acharne quand la rafle du Vél d’Hiv emporte le reste de la famille, à l’exception de Denise, l’aînée de ses sœurs. Seule, elle tente de les faire libérer, en vain : elles seront déportées et aucune ne reviendra.

Dans leur correspondance toujours rédigée à mots couverts, dont les lettres sont publiées dans les mémoires, Salomon parvient à convaincre Denise de le rejoindre à Lyon, où ils prennent part à des opérations de résistance.

Pour planifier un entretien avec Annette Wieviorka, pour recevoir une copie des mémoires ou pour obtenir plus d’information sur les mémoires de Salomon Buch, veuillez contacter :

Natalie Chiasson, academics@azrielifoundation.org

Catherine Person, catherine@azrielifoundation.org

Le Programme des mémoires de survivants de l’Holocauste de la Fondation Azrieli collecte et archive les récits de rescapés ; il publie certains témoignages qui sont distribués gratuitement en format imprimé aux établissements scolaires et aux organisations œuvrant pour la mémoire de l’Holocauste partout au Canada.

Annette Wieviorka est historienne, directrice de recherche honoraire au CNRS, vice-présidente du Conseil supérieur des archives et vice-présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Elle a publié de nombreux ouvrages sur l’histoire et la mémoire de la Shoah, et sur le communisme. L’Ère du témoin (1998) et Auschwitz expliqué à ma fille (1999) ont été traduits dans de nombreuses langues, dont l’anglais. Elle a publié récemment Mes années chinoises (2021), Tombeaux. Autobiographie de ma famille (prix Femina Essai, 2022) et Itinérances (2024).

La Fondation Azrieli soutient des initiatives dans les domaines de l’éducation, des sciences et des soins de santé, de la recherche et des arts, au sein de communautés à travers le Canada et en Israël. Par une approche stratégique et novatrice de la philanthropie, la Fondation vise à autonomiser des gens de toutes confessions religieuses, de tous âges et de toutes origines pour leur permettre de réaliser leur plein potentiel, en plus d’agir comme catalyseur de changements positifs dans leurs communautés. Pour en savoir plus: azrielifoundation.org/fr.

