El Plan de Salud Comunitario del Valle Imperial obtiene la acreditación de NCQA y lanza el primer plan local de Medicare

nuevo plan de atención de Medicare Advantage

Un nuevo plan de salud local ampliará la cobertura y el apoyo para los residentes del Valle Imperial que califican tanto para Medicare como para Medi-Cal

EL CENTRO, CA, UNITED STATES, October 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- El Plan de Salud Comunitario del Valle Imperial (CHPIV, por sus siglas en inglés) anunció hoy que ha obtenido la acreditación del Comité Nacional para el Aseguramiento de la Calidad (NCQA, por sus siglas en inglés), el sello de aprobación de la industria de la salud en materia de calidad. La acreditación confirma la solidez del programa de Medi-Cal de CHPIV mientras el plan se prepara para ampliar sus servicios con el lanzamiento en 2026 de Community Advantage Plus, su primer Plan de Necesidades Especiales para Personas con Doble Elegibilidad (D-SNP) dirigido a individuos que califican tanto para Medicare como para Medi-Cal.

La acreditación de NCQA es un reconocimiento nacional de excelencia que demuestra que CHPIV cumple con estrictos estándares de calidad, protección al consumidor y desempeño operativo. Para los miembros y la comunidad, esto indica que CHPIV ofrece atención segura, eficaz y en constante mejora.

“Este reconocimiento de NCQA refleja nuestro compromiso de brindar atención médica de alta calidad basada en la comunidad a los residentes del Valle Imperial”, dijo Larry Lewis, Director Ejecutivo de CHPIV. “Mientras nos preparamos para lanzar nuestro nuevo D-SNP, estamos construyendo sobre la confianza y los estándares establecidos a través de nuestro plan de Medi-Cal para ampliar el acceso y atender mejor a las personas con las necesidades más complejas.”

El Dr. Gordon Arakawa, Director Médico de CHPIV, agregó: “La acreditación de NCQA demuestra que CHPIV ofrece atención que cumple con los más altos estándares de calidad y coordinación. Esa base nos permitirá fortalecer los servicios para los miembros con doble elegibilidad para Medicare y Medi-Cal, garantizando una atención compasiva, conectada y sensible a las necesidades únicas de nuestra comunidad.”

El nuevo D-SNP, Community Advantage Plus, se lanzará en 2026 para atender a los residentes del Condado Imperial que califican tanto para Medicare como para Medi-Cal. La inscripción abierta comienza el 15 de octubre de 2025, y la cobertura entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Al integrar servicios médicos, conductuales y sociales, el plan ayudará a reducir la fragmentación, apoyar a los proveedores de la red de seguridad y mejorar los resultados de salud de quienes enfrentan los mayores desafíos para acceder a la atención.

Acerca del Plan de Salud Comunitario del Valle Imperial

Community Health Plan of Imperial Valley es el plan de salud local y basado en la comunidad dedicado a mejorar la salud y el bienestar de los residentes del Condado Imperial. Ofrecemos cobertura accesible y navegación personalizada a través de un equipo bilingüe arraigado en la comunidad. CHPIV establece la dirección de políticas, garantiza el cumplimiento normativo y se asocia con los proveedores para ampliar el acceso mientras trae más servicios y empleos al Valle Imperial.

