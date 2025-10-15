لماذا تختار العديد من المدن الذكية تقنية LoRaWAN كتقنية اتصالات من أجل الإضاءة الذكية لشوارعها
من أيسلنداEINPresswire.com/ -- من أيسلندا وفرنسا إلى المساحة الحضرية المتسعة في المملكة العربية السعودية، تُحدث تقنية LoRaWAN تحولاً في البنية التحتية لإضاءة الشوارع. إن المزيج الذي تتمتع به من الإمكانات البعيدة المدى ومتطلبات الطاقة المنخفضة وسهولة النشر جعلها حلاً تفضله العديد من المدن التي تركز على بناء أنظمة إضاءة ذكية وقابلة للتوسع للشوارع.
ما هي تقنية LoRaWAN؟
LoRaWAN (الشبكة الواسعة النطاق الطويلة المدى) هي بروتوكول اتصالات مصمم لتطبيقات إنترنت الأشياء التي تتطلب نقل البيانات لمسافات طويلة وبطاقة منخفضة. وهي تعمل في نطاقات تردد غير مرخصة وتستخدم طوبولوجيا نجمية، حيث يمكن لآلاف الأجهزة الاتصال بمحطة أساسية واحدة – أو محطات متعددة لتجاوز الأعطال. تتيح هذه التقنية إمكانية الاتصال الثنائي الاتجاه، وتتميز بمقاومتها الفائقة للتداخل وتوفر مرونة في التشغيل على شبكات المشغلين العامة أو الشبكات الخاصة المملوكة للمدينة.
فوائد تقنية اتصالات LoRaWAN
صُمِّمت تقنية LoRaWAN خصيصًا لتوصيل الأجهزة في بيئات المدن الذكية. وتعالج ميزاتها التقنية بشكل مباشر متطلبات البنية التحتية الواسعة النطاق والموفرة للطاقة واللامركزية. فيما يأتي بعض الفوائد الرئيسية التي تجعل من تقنية LoRaWAN حلاً مفضلاً للاتصالات من أجل الإضاءة الذكية للشوارع.
تغطية طويلة المدى
يمكن لتقنية LoRaWAN نقل البيانات عبر مسافات تصل إلى 15 كم في المناطق الريفية، حيث كون كثافة الأجهزة منخفضة والتشويش قليلاً، و2–5 كم في البيئات الحضرية، حيث يقل المدى نتيجة المباني وزخم الأجهزة. وهذا يجعلها مثالية للبنية التحتية الواسعة النطاق مثل الشوارع الرئيسية والطرق السريعة والمدن الكبيرة.
قدرة عالية على التوسع
صُمِّمت الشبكة حتى تدعم آلاف الأجهزة بسهولة بدون الحاجة إلى تكوينات معقدة، مما يجعلها مناسبة تمامًا لعمليات نشر إنترنت الأشياء الضخمة؛ مثل عمليات النشر على مستوى المدينة.
فعالية التكلفة
نظرًا إلى أن تقنية LoRaWAN تعمل في النطاقات الصناعية والعلمية والطبية (ISM) المرخصة، تتجنب المدن الرسوم المتكررة لتراخيص الطيف الترددي. ونظرًا إلى التغطية الواسعة النطاق التي تتميز بها، فإنها تحتاج أيضًا إلى بوابات أقل مقارنةً بالعديد من تقنيات الترددات اللاسلكية (RF) الأخرى.
قابلية التشغيل البيني
يدعم البروتوكول نظام بيئي متنامٍ من موردي الأجهزة، الأمر الذي يسهل دمجه مع أنظمة المدن الذكية الأخرى.
متانة وأمان
تستخدم تقنية LoRaWAN تشفير شاملاً من نوع AES-128، ومصادقة مدمجة للأجهزة وحماية لسلامة البيانات. وهذا يعني ضمان الاتصال الآمن وخصوصية البيانات والحماية من التهديدات السيبرانية.
النشر المرن للشبكة
يمكن نشرها على كل من شبكات المشغلين العامة والشبكات الخاصة (من خلال البلديات أو الشركات). وهذا يمنح المدن والبلديات المرونة في نشر بنيتها التحتية وامتلاكها والتحكم فيها.
قدرة عالية على مقاومة التداخل
تقنية LoRaWAN مصممة لإتاحة مقاومة قوية للتداخل والضوضاء الخلفية. ويضمن ذلك اتصالاً موثوقًا في البيئات الحضرية الكثيفة التي تتداخل فيها العديد من الشبكات اللاسلكية (Wi-Fi وLTE وBluetooth وغيرها).
متى تتحول المدن إلى تقنية LoRaWAN؟
عندما تهدف إلى:
نشر مشروعات واسعة النطاق والحاجة إلى شبكة اتصالات يمكنها ربط آلاف الأجهزة (مصابيح الشوارع، وأجهزة الاستشعار، والعدادات) عبر مناطق واسعة.
تقليل تكاليف البنية التحتية، حيث يمكن لبوابات تقنية LoRaWAN دعم آلاف الأجهزة ضمن منطقة واسعة التغطية.
نشر الخدمات الذكية بسرعة وبأقل قدر من التعطيل، الأمر الذي يمكّن المدن من التوسع من المشروعات التجريبية إلى عمليات النشر الكبيرة في إطار زمني قصير.
الحصول على الملكية والتحكم الكاملين في شبكة الاتصالات بدلاً من الاعتماد على مزودي خدمات الاتصالات من الجهات الخارجية في حالة الخدمات الحيوية مثل الإنارة العامة أو المراقبة البيئية.
ضمان كفاءة الطاقة وتحسين الصيانة على المدى الطويل، حيث يتيح الاتصال الثنائي الاتجاه لتقنية LoRaWAN المراقبة اللحظية والتحكم عن بُعد في الأصول الموزعة.
العمل في المناطق ذات التغطية الخلوية المحدودة أو غير الموثوقة، حيث يظل الاتصال المستمر ضروريًا للسلامة واستمرارية التشغيل.
ربط البنية التحتية عبر كل من المناطق الحضرية الكثيفة والمناطق المتباعدة (مثل الطرق السريعة أو المجمعات الصناعية أو الضواحي)، حيث قد تكون الشبكات الأخرى أقل كفاءة أو أكثر تكلفة.
inteliLIGHT: إضاءة الشوارع الذكية التي تعمل بتقنية LoRaWAN
تُعد إضاءة الشوارع واحدة من أكثر الخدمات التي تديرها المدينة وضوحًا واستهلاكًا للموارد، ما يجعلها تطبيقًا مثاليًا لتقنية LoRaWAN. هذا النظام واضح للغاية، ويحقق وفورات فورية، وينشئ شبكة جاهزة يمكن استخدامها لاحقًا لخدمات أخرى.
صًمم نظام inteliLIGHT من Flashnet مع مراعاة هذه الميزة. من خلال الجمع بين وحدات التحكم المتقدمة في المصابيح وتقنية اتصال LoRaWAN، يمنح البلديات القدرة على مراقبة كل مصباح في الشارع وتعتيمه وإدارته في الوقت الفعلي. وهذا لا يقلل من استهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة فحسب، بل يضمن أيضًا الموثوقية والسلامة في المناطق الحضرية والطرق السريعة والبيئات المتفرقة حيث تتزايد تحديات الاتصال.
من الناحية العملية، تُظهر عمليات نشر نظام ®inteliLIGHT كيف يمكن لتقنية LoRaWAN تحويل جزء مهم من البنية التحتية إلى نظام أكثر ذكاءً وكفاءة. وبمجرد يوُضع هذا الأساس، يمكن لتقنية LoRaWAN نفسها أن تمتد إلى ما هو أبعد من الإضاءة، فتفتح الباب أمام مجموعة واسعة من تطبيقات المدن الذكية.
LoRaWAN غير مقتصرة على إضاءة الشوارع فحسب؛ بل هي منصة للمدن الذكية
تكمن قيمة تقنية LoRaWAN في أكثر من كونها مشغلاً للإضاءة الذكية للشوارع. إن الأمر يتعلق أيضًا بقدرتها على أن تكون محورًا أساسيًا للاتصالات يجمع شمل تطبيقات المدن الذكية.
بمجرد نشر تقنية LoRaWAN لإضاءة الشوارع، يمكن للبنية التحتية نفسها أن تدعم حالات الاستخدام الأخرى؛ مثل أجهزة الاستشعار الذكية لوقوف السيارات، وحاويات النفايات الذكية، والمراقبة البيئية، وما إلى ذلك؛ وهو نهج متعدد المجالات يعمل على تخفيض تكاليف النشر والتدخلات ويسرع التحول الرقمي للمدينة.
صُممت منصة inteliCITY من Flashnet من أجل الاستفادة من هذه القابلية للتوسع. من خلال العمل كنظام إدارة مركزي (CMS)، فإنه يدمج العديد من قطاعات إنترنت الأشياء من خلال معايير مفتوحة مثل معيار TALQ واتصالات واجهة برمجة التطبيقات (API)، ما يتيح للبلديات الاحتفاظ بالملكية الكاملة للبيانات واكتساب رؤى تشغيلية في الوقت الفعلي وتجنب الارتباط بمورد واحد.
من خلال الاستفادة من مرونة تقنية LoRaWAN واعتماد نهج قائم على المنصات، يمكن للمدن الانتقال من المشروعات التجريبية المعزولة إلى أنظمة إنترنت الأشياء المترابطة التي تخدم مجالات متعددة. يتيح هذا التحول استخدامًا أفضل للبنية التحتية القائمة، ويعزز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة ويضمن أن الاستثمارات في شبكات الاتصالات تولد قيمة تتجاوز بكثير تطبيقها الأولي.
عمليات نشر تقنية LoRaWAN من Flashnet
نجحت Flashnet في تنفيذ نظام ®inteliLIGHT الخاص بها باستخدام شبكات الاتصالات القائمة على LoRaWAN في بيئات متنوعة، من الطرق السريعة النائية إلى المناطق الحضرية الكثيفة، ما يثبت مرونة البروتوكول وموثوقيته في الظروف الواقعية.
تُظهر هذه التطبيقات كيف أن نظام inteliLIGHT®، الذي يعمل بتقنية LoRaWAN، يمكّن المدن من تحديث البنية التحتية للإضاءة بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة، وذلك من فرنسا وإيطاليا واليونان في أوروبا وصولاً إلى عمليات النشر الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بصرف النظر عن القيود الجغرافية أو التشغيلية.
إنارة الطرق السريعة في اليونان – مشروع الطريق السريع A1
يُعد الطريق السريع A1 ثاني أطول طريق سريع في اليونان، حيث يمتد على مسافة تزيد عن 550 كيلومترًا ويربط بين أثينا وسالونيك. إن طوله الفائق ومناطقه النائية وقلة أجهزة الإضاءة جعلت شبكات الاتصالات التقليدية غير عملية. لمواجهة هذه التحديات، نفذت Flashnet، بالتعاون مع Sirecled، حلاً متطورًا للإضاءة الذكية للشوارع يعمل بتقنية LoRaWAN وinteliLIGHT®.
امتدت عملية النشر الواسعة النطاق هذه على طول 300 كيلومتر من الطريق السريع، مع وحدات تحكم نظام ®inteliLIGHT المدمجة في فوانيس إنارة LED الجديدة والمدعومة بـ 30 محطة أساسية فقط من تقنية ®LoRaWAN. والنتيجة شبكة اتصالات قوية وخاصة لإنترنت الأشياء يمكن أن تغطي مسافات طويلة بأقل قدر من الاستثمار في البنية التحتية.
من خلال تقنية LoRaWAN و®inteliLIGHT، يستفيد الطريق السريع A1 في اليونان مما يأتي:
الإبلاغ الفوري عن الحالة – الأمر الذي يسمح للمشغلين بالكشف الفوري عن الانقطاعات أو المخالفات عبر الطريق السريع الذي يبلغ طوله 300 كيلومتر، ما يضمن إضاءة غير منقطعة تحقق السلامة على الطريق.
التحكم والتعتيم عن بُعد – ما يتيح إمكانية إجراء تعديلات مرنة على الإضاءة (تشغيل/إيقاف وتعتيم) بناءً على تدفق حركة المرور أو الوقت من اليوم أو الظروف الجوية، ما يقلل من استهلاك الطاقة إلى حد بعيد.
تنبيهات الصيانة الوقائية – مساعدة فرق الصيانة على التنبؤ بالأعطال المحتملة ومعالجتها قبل حدوثها، ما يقلل من وقت التعطل ويطيل عمر شبكة الإضاءة.
يقول السيد إيفانجيلوس بارديس – الرئيس التنفيذي لشركة Sirecled: "إن مرونة Flashnet وجاهزيتها لتطبيق نهج مخصص عنى لنا الكثير، أما تقنية ™LoRaWAN فتغطيتها مثيرة للإعجاب. من الصعب تخيل شبكة اتصالات خاصة وموثوقة يمكن أن تكون أسرع انتشارًا وأقل تكلفة من تقنية LoRaWAN".
وقد أظهر المشروع كيف يمكن لتقنية LoRaWAN تمكين البنية التحتية الذكية حتى في المناطق النائية المنخفضة الكثافة.
تحديث الإنارة العامة في جدة
في مدينة جدة الصاخبة في المملكة العربية السعودية، التحديث يعني التوسع والموثوقية. وفي إطار سعيها نحو بنية تحتية حضرية أذكى، دخلت المدينة في شراكة مع Flashnet ومجموعة دلتا السعودية لنشر أكثر من 5,700 وحدة تحكم للإضاءة الذكية للشوارع من نظام ®inteliLIGHT تعمل بتقنية اتصالات ®LoRaWAN. ولمواجهة تحدي المناخ الصعب في جدة وتقلبات التيار الكهربائي المتكررة، دُمجت أنظمة UPS التي تعمل بالطاقة الشمسية للحفاظ على تشغيل تقنية LoRaWAN والبوابات حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
من خلال تقنية LoRaWAN و®inteliLIGHT، تحظى بلدية جدة بالآتي:
المراقبة اللحظية واكتشاف الأعطال – يمكّن البلدية من تحديد المشكلات ومعالجتها بسرعة قبل تفاقمها.
جداول التعتيم المحسَّنة – تضمن استخدام الطاقة بكفاءة، ما يزيد من التوفير.
عمليات صيانة سلسة – تقلل من التدخلات الميدانية غير الضرورية وتحسن أوقات الاستجابة.
تقليل التكاليف وإطالة دورة حياة الأصول – من خلال تقليل هدر الطاقة ومنع تآكل المعدات من خلال الإدارة الاستباقية.
بفضل تغطيتها الواسعة النطاق ومتطلباتها المنخفضة من الطاقة، تمكّن تقنية LoRaWAN مدينة جدة من استكشاف تطبيقات إضافية لإنترنت الأشياء – بدءًا من أجهزة الاستشعار البيئية وصولاً إلى مراقبة السلامة العامة – بدون الاعتماد على الجهات الحكومية لتقديم خدمات الاتصالات.
