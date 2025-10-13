El Mexicano Yahir Valencia Gana el Título del Euro Skim Tour 2025

Yahir Valencia es el campeón de Euro Skim Tour en 2025

El atleta de Barra de Navidad gana el Open Européen de Skimboard en Francia, su tercera victoria consecutiva tras España y Portugal

No podría estar más feliz por este logro. Ha sido un camino increíble, lleno de esfuerzo, dedicación y disciplina, y ahora no que más que disfrutar de esto.” — Yahir Valencia

BARRA DE NAVIDAD, JALISCO, MEXICO, October 13, 2025 / EINPresswire.com / -- El skimboarder mexicano Yahir Valencia, originario de Barra de Navidad, Jalisco, se coronó oficialmente campeón del Euro Skim Tour (EST) 2025, cerrando una temporada perfecta con su tercera victoria consecutiva en el Open Européen de Skimboard, realizado del 10 al 12 de octubre en La Tranche-sur-Mer, Francia. Valencia es el primer skimboarder mexicano en ganar el título del Euro Skim Tour.Valencia obtuvo el primer lugar en la categoría Open Masculino en las tres paradas del circuito: Santa Cruz (Portugal), Caños de Meca (España) y La Tranche-sur-Mer (Francia). El Euro Skim Tour reunió a un campo internacional de skimboarders profesionales provenientes de Portugal, España, Francia, Brasil y México. El circuito 2025 se llevó a cabo en tres de los lugares más emblemáticos del skimboard en Europa, reconocidos por sus olas de clase mundial y su fuerte cultura local del deporte.“No podría estar más feliz por este logro”, comentó Valencia. “Ha sido un camino increíble, lleno de esfuerzo, dedicación y disciplina, y ahora no que más que disfrutar de esto. Agradecer especialmente a Zap Skimboards por su apoyo constante, a mis amigos, a mi familia y a todas las personas que me enviaron buenas vibras durante este proceso. ¡Nos vemos el próximo año con más entusiasmo y energía que nunca!”.Valencia se ha consolidado como uno de los competidores más consistentes a nivel mundial, finalizando subcampeón del United Skim Tour (UST) —el principal circuito profesional del mundo— en 2022 y 2023. Desde 2022 ha obtenido cinco victorias en el UST, incluyendo el El Rey de Lovers 2024 en Cabo San Lucas, México, hogar de algunas de las olas más exigentes del skimboard a nivel global.El skimboard profesional de olas combina elementos del surf y el skateboarding: los atletas corren desde la playa para alcanzar olas entrantes, deslizándose sobre la superficie y ejecutando maniobras técnicas avanzadas mientras regresan hacia la orilla. La disciplina exige una combinación excepcional de velocidad, sincronización y precisión, cualidades que Valencia demostró a lo largo de toda la temporada.La historia de Valencia está profundamente ligada a sus raíces humildes en Barra de Navidad y Melaque, México, hogar de algunos de los mejores lugares de skimboard del mundo. Su hermano mayor, Gerardo Valencia, fue campeón del United Skim Tour en 2021 y actualmente vive en Venice, Florida, donde trabaja con su patrocinador Zap Skimboards mientras continúa compitiendo profesionalmente. Gerardo también retribuye a su comunidad organizando cada enero el Melaque Magia, un evento que inspira a la próxima generación de skimboarders mexicanos.Acerca de Zap SkimboardsFundada en Venice, Florida, en 1983, Zap Skimboards es una de las principales marcas de skimboards del mundo, reconocida por fabricar artesanalmente tablas de alto rendimiento para riders de todos los niveles. Con más de cuatro décadas de innovación y un equipo global de atletas profesionales, Zap continúa impulsando el deporte mientras se mantiene fiel a sus raíces.Más información en el sitio web de Zap Skimboards Sigue a Zap en Instagram Fotos por Artur Costa

