Los hoteles de Monterrey se preparan para recibir a los visitantes de la Feria Internacional del Libro 2025

Asiste a la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2025

Descubre los mejores hoteles para hospedarte durante la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2025 y vive el evento al máximo.

MEXICO CITY, MEXICO, October 13, 2025 /EINPresswire.com/ -- La Feria Internacional del Libro de Monterrey 2025 está a la vuelta de la esquina y el hotel en Monterrey Presidente InterContinental está preparado para hospedar a los asistentes, personal de staff, expositores e invitados que llegarán de Colombia, España, Bolivia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Panamá y Rumania.

FIL Monterrey 2025 es una fiesta literaria internacional

La trigésima tercera edición de esta feria se llevará a cabo del 11 al 19 de octubre de 2025 en las instalaciones del centro de eventos Cintermex, con entrada gratuita para el público.

En esta ocasión, Colombia es el país invitado, lo que aportará un rico componente cultural, con música y conferencias, hasta una biblioteca con más de 100 títulos de escritoras colombianas.

El programa de la FIL Monterrey 2025 promete ser más internacional que nunca, con más de 4 mil metros cuadrados para expositores y actividades como presentaciones de libros, diálogos con autores, lecturas de obras, masterclass, talleres, mesas redondas y más.

Se espera la participación de autores de más de una decena de países, entre ellos figuras de la talla de la española Rosa Montero, la cronista argentina Leila Guerriero y las novelistas rumanas Tatiana Ţîbuleac y Lavinia Braniște.

Presidente InterContinental Monterrey es el hospedaje clave del evento

Después de convocar a más de 300 mil visitantes en 2024, la FIL Monterrey 2025 promete una edición aún más ambiciosa, con una programación diversa que reunirá a escritores, editoriales y públicos de distintas nacionalidades, pero con el mismo amor por la lectura.

Este 2025, el Presidente InterContinental Monterrey reafirma su lugar como punto de encuentro para el viajero cultural. Con una atmósfera donde el arte y el confort se entrelazan, abre sus puertas con una experiencia de lujo distinguida por su exclusividad y cercanía al centro de convenciones.

Localizado en la exclusiva zona de San Pedro Garza García, el Presidente InterContinental está a tan solo unos 15 minutos en auto de Cintermex.

Junto al centro comercial Plaza Áuriga y conectado a la plaza Fashion Drive/Main Entrance en San Pedro, el Presidente InterContinental está también muy cerca del Barrio Antiguo, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) y el Parque Nacional Cumbres.

En cuanto a amenidades y servicios, este hotel en Nuevo en León Monterrey, con 293 habitaciones, alberga el exclusivo Ikal Spa, donde es posible disfrutar de masajes y tratamientos faciales rejuvenecedores, así como un gimnasio abierto 24 horas.

Para quienes necesitan trabajar u organizar reuniones, dispone, asimismo, de un centro de negocios y más de 1,600 m² de salones y espacios versátiles distribuidos en dos plantas.

En cada restaurante del Presidente InterContinental Monterrey se saborea una historia distinta. Lilōu mira al mundo con platos de inspiración internacional, en el Bar Epicentro se festeja el arte del buen cóctel, y Chapulín revive los sabores de México con alma moderna.

En suma, el Presidente InterContinental Monterrey será uno de los principales puntos de encuentro durante la FIL Monterrey 2025, al ofrecer hospedaje integral, con el lujo, la cultura y la hospitalidad que buscan los escritores, conferencistas y viajeros del mundo.

