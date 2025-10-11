La musica italiana conquista l’Europa: il talento di Francesca tra i nuovi volti del cantautorato
Un esempio brillante di questo fenomeno è Francesca Petrungaro, in arte Francesca, cantautrice romana classe 1997. Laureata in Scienze Economiche, ha però scelto di seguire la sua vera passione: la musica. Un talento che ha coltivato fin da bambina, iniziando a studiare musica a soli 10 anni.
Nel corso degli anni, Francesca ha preso parte a numerosi concorsi nazionali, tra cui "Italian Talent Lab", il prestigioso "Sanremo Music Awards" (esibendosi anche all’Expo di Milano e a Sanremo), e programmi TV come “E viva il videobox” su Rai 2 di Fiorello. Ha ricevuto anche il Premio Internazionale Padre Pio nel 2016, segno di un riconoscimento non solo artistico ma anche umano.
La sua carriera discografica conta già diversi brani inediti:
- "Un passo dal cielo", il primo singolo pubblicato nel 2019, che ha raggiunto 55.000 visualizzazioni su YouTube;
- "Nulla cambia", firmato con l’etichetta Richveel;
- "L’ultima volta", brano uscito nel 2021 che ha totalizzato oltre 100.000 ascolti su Spotify;
- E più recentemente "In una bolla", che continua a ricevere apprezzamenti.
Francesca è stata anche finalista in contest come "AwLab" con Big Fish e Chadia Rodriguez e "One Shot Game" di Honiro Label, consolidando il suo nome tra i giovani artisti emergenti più promettenti.
Il suo stile unisce scrittura intima, voce calda e produzioni moderne, portando avanti la tradizione del cantautorato con un linguaggio contemporaneo. Un esempio di come il talento italiano continui a farsi strada nel mondo, con forza e determinazione, anche oltre i confini nazionali.
Francesca oggi rappresenta una nuova generazione di artisti italiani che credono nella musica come strumento di espressione autentica. E il pubblico europeo – sempre più attento alle storie vere – sembra averlo capito prima di tutti.
Scopri di più sulla musica di Francesca Petrungaro e ascolta i suoi brani:
“In una bolla”: https://youtu.be/Q5wic6ZCeok?si=r-oeMbfq-Ot_lAUf
“Nulla cambia”: https://music.youtube.com/watch?v=1HuyYEj2Mg0&si=7_Lq1HgAvB3BDZH_&feature=xapp_share
“Un passo dal cielo”: https://youtube.com/watch?v=aBBjWbOL28Y&feature=shared
“L’ultima volta”: https://youtu.be/DK7o85He6fQ?si=6YJord3YWVcbU7qE
