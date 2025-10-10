المؤتمر الحادي عشر السنوي لـ DWP لعام 2025 يكرّس العقبة كحدودٍ جديدة لحفلات الزفاف في الوجهات العالمية
استُهل حفل الافتتاح بطاقةٍ وحماسةٍ وترقّبٍ، مما رسّخ أجواء الفعالية التي تبنّت الإبداع والتعاون والابتكار في عالم حفلات الزفاف الراقية.
منذ لحظة وصول الوفود، نبضت العقبة بحفاوةٍ وترحيبٍ مميّزَين. وقد قدّم فندق حياة ريجنسي العقبة أيلا خلفيةً ساحرة ببحيراتها المتلألئة وأفق البحر الأحمر. وفي السابع من أكتوبر، عاش الحضور تجربةً صحراوية آسرة في وادي رم، جمعت بين الانغماس الثقافي والمناظر الطبيعية الخلّابة. واختُتم اليوم بحفل DWP Soirée تحت النجوم، حيث تواصل المخططون والمصممون والموردون في أجواءٍ من الأناقة والإلهام والألفة.
قال سعادة شادي رمزي مجالي، المفوَّض العام لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعقبة (ASEZA)، في كلمته الترحيبية يوم الثامن من أكتوبر في أول أيام المؤتمر:
"إن رؤيتي لأكثر من 500 من أبرز منظّمي حفلات الزفاف في العالم، وشركائنا المحليين الموقّرين، والجهات الفاعلة الأساسية، تملأ قلبي فخرًا. حضوركم لم يكن مجرد اجتماع — بل دليل حيّ على أن رؤية تمّ رعايتها على مدى عقود قد تفتّحت وتحولت إلى واقع."
وأضاف سعادته:
"على مدى العقدين الماضيين، جسّدت كل مبادرة واستثمار ومشروع التزامنا الراسخ بتحويل العقبة إلى وجهةٍ للتميّز. واليوم، حضوركم شهادة على ما يمكن أن تحقّقه الرؤية والعزيمة والتعاون."
وفي حديثه عن أهمية استضافة هذا اللقاء الحصري في العقبة، صرّح الدكتور عبدالرزّاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية (JTB)، قائلاً:
"استضافة مؤتمر DWP في العقبة رفعت مكانة الأردن على خارطة الزفاف العالمية، وأبرزت جاذبية بلدنا، وأكّدت التزامنا بجعل الأردن وجهةً رائدة لحفلات الزفاف والاحتفالات."
واصل المؤتمر زخمه بجلسات قيادية وتفاعلية وفرص تشبيكٍ مميّزة. وقد أسرت كلمات المتحدثين الرئيسيين — بمن فيهم جوليان بوسنر، كيفن لي، تيريكا سكاغز، ماجدة وسوار، فاندانا موهان، بيث هيلمستيتر، وكريستينا هولت — الحضور برؤى حول استراتيجيات الأعمال، التصميم الإبداعي، الاستدامة، والاتجاهات الناشئة في حفلات الزفاف الفاخرة حول العالم.
كما انغمس الحضور في جلساتٍ تناولت مستقبل الاحتفالات متعددة الثقافات، ونماذج الأعمال المبتكرة، والدور التحويلي للتكنولوجيا والبيانات في تخطيط حفلات الزفاف.
وامتد الحماس إلى المساء مع حفل العشاء البهي "جواهر الأردن" في ملعب أيلا أويسيس للجولف، من تنسيق MY Event Design. عاش الضيوف تجربةً جمعت بين التميّز الطهوي، والديكور الغامر، والعروض الحيّة، تلاها الحفل اللاحق "ديسكو البدو"، حيث تحوّل سماء الصحراء إلى مسرحٍ للاحتفال والإبداع والتواصل.
واختُتم المؤتمر في التاسع من أكتوبر ببرنامجٍ غنيّ بالجلسات، شارك خلاله الحضور في دروسٍ رئيسية، ومحاضراتٍ قصيرة، وجلساتٍ ختامية هدفت إلى ترسيخ المعرفة وتحفيز شراكاتٍ جديدة.
وانتهت الفعالية بحفل كوكتيل غروب الشمس ولقاء وداعي في Mama Gaia، أتاح فرصةً أخيرة للاحتفاء بالإنجازات، والتأمل في الفعالية، والتخطيط للتعاون المستقبلي.
كما بقي المعرض مفتوحًا طوال اليوم، ليتيح للوفود العودة إلى أجنحة الشركاء، وجمع الرؤى، وبناء علاقاتٍ قيمة تمتد إلى ما بعد المؤتمر.
معبرًا عن مشاعره تجاه الاستجابة الكبيرة، قال سيد إن سي، مدير شركة QNA International
"لقد كان المؤتمر السنوي الحادي عشر لـ DWP في العقبة، الأردن، لقاءً رائعًا جمع بين أصحاب الرؤى والمبتكرين وقادة صناعة حفلات الزفاف العالمية. على مدار ثلاثة أيام لا تُنسى، شهدنا قوة التعاون والإبداع في وجهة تُلهم بالفعل. وقدمت العقبة، بشواطئها الهادئة على البحر الأحمر ومناظرها الصحراوية الخلابة، مزيجًا مثاليًا من الفخامة والأصالة، مما أتاح منصة مثالية للروابط العميقة والمحادثات التحويلية."
منذ اللحظة التي فُتِحت فيها أبواب المؤتمر الحادي عشر في العقبة، كانت الأجواء مشحونةً بالتوقّع والإثارة. اجتمع أبرز خبراء حفلات الزفاف في العالم للاحتفال بالإبداع والابتكار والتواصل، ممهدين الطريق لإعادة تعريف مستقبل حفلات الزفاف الفاخرة.
وعلى خلفية البحر الأحمر الخلّابة وصحراء العقبة الذهبية، استقبل المؤتمر الوفود في رحلةٍ استثنائية من المعرفة والتشبيك والإلهام — تجربة بدأت فور وصولهم وستبقى راسخة في الذاكرة طويلًا بعد الوداع الأخير.
لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة: www.dwpcongress.com
حول DWP:
احتفالًا بأكثر من عقدٍ من التميز والشغف والوحدة، تطوّر مؤتمر DWP ليصبح أكبر منصة عالمية للتواصل بين الشركات (B2B) وأرقى تجمع لمنظمي حفلات الزفاف الفاخرة، ومصممي الفعاليات، وهيئات السياحة، وشركات إدارة الوجهات، ومنسقي الاحتفالات. بدافع من شغفٍ مشترك بتحويل الأحلام إلى حقيقة، جمعت هذه التجربة المخصصة للمدعوين فقط، والمخصصة لنخبة عالم حفلات الزفاف والاحتفالات الفاخرة، أكثر من 500 خبير فاخر مختار بعناية ومورد عالمي من أكثر من 70 دولة. وفّرت منصةً لا مثيل لها لتبادل الأفكار، وإلهام الابتكار، ورسم ملامح مستقبل حفلات الزفاف والاحتفالات المهمة — كل ذلك في جوٍّ من التعاون والإبداع والنمو.
حول شركة QnA International:
هي شركة عالمية رائدة في تنظيم فعاليات الأعمال بين الشركات (B2B) لأكثر من عقدٍ من الزمان. بفضل محفظةٍ متنامية من المؤتمرات والقمم والتدريب، تتراوح من تمويل التجارة إلى السفر والسياحة، التكنولوجيا، تمويل سلسلة التوريد، حفلات الزفاف في وجهاتٍ عالمية، والموارد البشرية، تلبي QnA International احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية والمستقبلية للاقتصاد العالمي. يقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتنظّم فعاليات الأعمال بين الشركات حول العالم، وتتمتع بخبرة واسعة في تنظيم فعاليات عالمية المستوى في وجهات مثل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، المكسيك، الهند، اليونان، تايلاند، جورجيا، وإندونيسيا.
Rutuja Naimish Marfatia
Waffle Communications
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.