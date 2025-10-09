Marfeel étend sa labellisation ACPM aux applications natives et offre aux éditeurs une mesure unifiée de leur audience

BARCELONA, SPAIN, October 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Après avoir obtenu en avril 2025 la labellisation de l’ACPM pour la mesure du trafic web, Marfeel est heureux d’annoncer l’extension de cette labellisation à ses applications natives.

Les éditeurs peuvent désormais compter sur Marfeel pour faire certifier l’ensemble de leur trafic (web et app) au sein d’une plateforme unique, fiable et reconnue.

En combinant cette labellisation avec sa technologie d’analyse et d’activation de données la plus avancée au monde, Marfeel offre aux éditeurs le duo parfait pour comprendre, développer et monétiser leur audience avec précision et efficacité.

Alexian Chiavegato, Chief Marketing Officer de Marfeel, déclare :« Cette labellisation ACPM de Marfeel pour des applications natives est une nouvelle étape dans notre mission : rendre la mesure d’audience plus simple, plus fiable et totalement unifiée. » Chiavegato ajoute: « Les éditeurs ont besoin d’une source unique de vérité. Avec Marfeel, ils peuvent désormais faire certifier tout leur trafic au même endroit, tout en bénéficiant d’une plateforme d’analytique et d’activation de données à la pointe du marché. »

Chez Marfeel, cette évolution est aussi le résultat d’une écoute attentive des besoins des éditeurs. Pour beaucoup d’entre eux, la certification ACPM est un gage essentiel de transparence et de crédibilité vis-à-vis de leurs partenaires et annonceurs. En intégrant cette dimension au cœur même de sa technologie, Marfeel confirme sa volonté d’accompagner les éditeurs dans une approche où la mesure certifiée devient un pilier stratégique de leur croissance et de leur confiance dans la donnée.

Mélanie Fernandez, Directrice des opérations de l’ACPM, partage : « Nous sommes ravis d’étendre la labellisation de Marfeel aux applications natives. Cela garantit aux éditeurs utilisant Marfeel la fiabilité et la transparence de leurs données, qu’elles proviennent du web ou des apps, conformément aux standards reconnus de l’ACPM. »

Avec cette nouvelle labellisation, Marfeel renforce sa position de partenaire de référence des éditeurs souhaitant moderniser leur stratégie data, simplifier leur reporting et obtenir une vision certifiée et complète de leurs performances d’audience.

À propos de Marfeel

Marfeel aide les éditeurs à prendre des décisions éclairées grâce à des outils d’analytique, d’activation et d’optimisation de données. Sa technologie permet de comprendre les comportements d’audience, d’augmenter l’engagement et de maximiser la monétisation sur tous les canaux.

À propos de l’ACPM

La mission de l'ACPM, l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias, est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM est née en décembre 2015 de la fusion entre l'OJD (ABC français, fondateur de l'IFABC) et la SAS AudiPresse (mesure d'audience de la presse).

Depuis les années 2000, l'ACPM a élargi sa mission et contrôle désormais un univers médiatique plus large : les certifications et labels, la diffusion de la presse écrite, l'enquête sur le lectorat de la presse écrite, les statistiques des sites web et des applications, le streaming de la radio numérique, la certification de l'exposition DOOH, la certification de la mesure des Podcasts.

Les données de l'ACPM jouent un rôle majeur dans le secteur très concurrentiel des médias. La certification de la diffusion d'un titre ou de l'utilisation d'un site est un gage de fiabilité. La mesure d'audience est une référence sur le marché des médias.

Adhérer à l'ACPM montre la volonté de transparence des éditeurs, leur intérêt à se comparer aux autres.

