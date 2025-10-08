Los Premios Cruceroadicto 2025 registran récord de participación internacional

Premios Cruceroadicto 2025 registran récord de participación internacional

La comunidad global de cruceristas hispanohablantes continúa eligiendo a los mejores de la industria en la mayor encuesta de satisfacción del sector en español

Nada está decidido hasta el último voto. Los resultados serán una fotografía real de cómo está la industria de los cruceros y, sobre todo, lo que quiere el viajero que reserva cruceros” — Jesus Garcia, Editor in Chief

MADRID, MADRID, SPAIN, October 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Los Premios Cruceroadicto 2025 continúan su proceso de votación con una participación que marca récord histórico, consolidando esta cuarta edición como la de mayor respuesta de la comunidad crucerista de habla hispana a nivel internacional. Con votación abierta hasta el 21 de diciembre, aún hay tiempo para que miles de viajeros más puedan hacer oír su voz.Con 1.184 candidatos entre navieras, barcos y puertos de todo el mundo, estos premios se han convertido en la evaluación más amplia y transparente del sector de cruceros en español, certificada por AENOR por su transparencia e imparcialidad.Participación internacional crecienteLa respuesta de la comunidad hispanohablante ha superado las expectativas, con cruceristas participando desde España, México, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y múltiples países latinoamericanos. Esta diversidad geográfica refleja el alcance global de estos premios, que se han consolidado como la voz unificada del crucerista de habla hispana a nivel mundial."Estamos muy satisfechos con el nivel de participación actual, pero sabemos que miles de cruceristas que han viajado este año aún no han votado", explica Jesús García, Fundador y Editor Jefe de Cruceroadicto.com . "Aún hay tiempo para que cada viajero que ha disfrutado de un crucero en 2025 pueda reconocer a sus favoritos. Cada voto cuenta y ayuda a construir el ranking más representativo del sector".Competencia reñida en todas las categoríasLa edición 2025 evalúa 46 navieras, 546 barcos y 591 puertos en 118 países, cubriendo desde los clásicos del Mediterráneo hasta destinos remotos de expedición en la Antártida y el Ártico. Con más de 1.184 candidatos en total, la competencia se presenta más intensa que nunca en todas las categorías, desde navieras familiares hasta operadores de lujo y expedición."Los ganadores históricos tienen un gran reto este año", explica García. "La competencia es más reñida que nunca porque cada vez más viajeros descubren nuevas navieras, barcos y destinos. Nada está decidido hasta el último voto. Todos los candidatos parten con las mismas opciones y los resultados serán una fotografía real de cómo está la industria de los cruceros y, sobre todo, lo que quiere el viajero que reserva cruceros".Transparencia certificada como garantíaLos Premios Cruceroadicto mantienen desde 2023 el certificado de transparencia e imparcialidad de AENOR, convirtiéndolos en los únicos reconocimientos del sector cruceros con esta certificación oficial. El proceso cuenta además con el partnership metodológico y tecnológico de la consultora independiente We-iN, que garantiza la integridad de los resultados.La votación se realiza completamente online mediante un sistema inteligente con control de IP que evita duplicidades y fraude. Cada participante invierte menos de 5 minutos votando por su naviera, barco y puerto preferidos, y el sistema clasifica automáticamente estos votos en las categorías correspondientes.¿Por qué es importante tu voto como viajero?A diferencia de otros reconocimientos del sector, los Premios Cruceroadicto:✓ Son votados exclusivamente por cruceristas reales, no por la industria✓ Requieren haber viajado en 2025 para poder participar✓ Están certificados por AENOR por su transparencia✓ No permiten ningún tipo de incentivo o compensación por votar✓ Los resultados se auditan de forma independiente durante todo el proceso"Tu experiencia importa", enfatiza García. "Estos premios existen para que la voz del viajero tenga peso en una industria que mueve millones de pasajeros cada año. Si has navegado en 2025, tu opinión basada en tu experiencia real es exactamente lo que buscamos".Calendario de fechas clave- El proceso continúa con las siguientes fechas importantes:- Hasta el 21 de diciembre de 2025: Período de votación internacional abierto- 8 de enero de 2026: Anuncio oficial de los 3 finalistas por categoría- 22 de enero de 2026: Ceremonia de proclamación de ganadores en FITUR Cruises (FITUR Madrid)- La ceremonia de proclamación tendrá lugar en FITUR Cruises, el área temática dedicada a la industria de cruceros dentro de FITUR Madrid 2026, donde se revelarán los ganadores mediante la apertura de sobres cerrados, garantizando la sorpresa hasta el último momento.Cómo participarLa votación está abierta a cualquier persona de habla hispana que haya realizado al menos un crucero durante 2025, independientemente de su nacionalidad o país de residencia. El proceso completo requiere menos de 5 minutos y se realiza completamente en español.Los votantes simplemente seleccionan:- Su naviera favorita- Su barco favorito-Su puerto favoritoEl sistema inteligente se encarga automáticamente de clasificar estos votos en las subcategorías apropiadas (familiar, premium, lujo, expedición, etc.).Haz oír tu vozCon la votación abierta hasta el 21 de diciembre, la comunidad hispanohablante de cruceristas continúa determinando quiénes merecen los reconocimientos más transparentes y prestigiosos del sector en español."No dejes pasar esta oportunidad", concluye García. "Si has disfrutado de un crucero este año, estos cinco minutos de tu tiempo ayudarán a reconocer a quienes lo hicieron posible. Tu voto construye el ranking más representativo y transparente del sector de cruceros en español".DATOS CLAVE DE LA EDICIÓN 2025:1.184 candidatos totales46 navieras546 barcos591 puertos en 118 paísesRécord de participación internacionalVotación abierta hasta el 21 de diciembreENLACES OFICIALES:Acerca de Cruceroadicto.comCruceroadicto.com es el magazine digital de cruceros con mayor audiencia en español. Desde 2012 se dedica a informar, analizar y crear guías de viaje para quienes disfrutan de los cruceros como modalidad de vacaciones. Miles de viajeros acuden regularmente a la publicación en busca de información independiente sobre destinos, navieras, barcos y las últimas tendencias del sector.Desde 2021, Cruceroadicto.com es el coordinador del área temática de cruceros FITUR Cruises dentro de la feria internacional FITUR Madrid.La publicación organiza desde 2022 los Premios Cruceroadicto, únicos reconocimientos del sector certificados por AENOR por su transparencia e imparcialidad.Acerca de FITUR Madrid 2026FITUR (Feria Internacional de Turismo) es una de las tres ferias de turismo más importantes del mundo y la principal feria de turismo en español. FITUR Cruises es el área temática especializada en la industria de cruceros dentro de FITUR, coordinada por Cruceroadicto.com desde 2021.

