ريبيكا زبرايدال تفتتح صالتها الجديدة على شارع الشيخ زايد
عقد من الأناقة ومئات العرائس السعيدات
قالت جيسي ريبيكا، المؤسسة والمديرة الإبداعية لعلامة ريبيكاز برايدال "رحلة العروس تبدأ قبل يوم الزفاف بوقت طويل، تبدأ بالفكرة وبالحلم وبالرسومات الأولى. نؤمن في ربيكاز برايدال بأن كل فستان يجب أن يكون فريدًا مثل المرأة التي ترتديه. هذه الصالة هي التوسعة الثالثة في مسيرتنا الممتدة على مدى عشر سنوات وهي تجسيد لخبرتنا ومبادئنا في مساحة مكرّسة للإبداع والجمال والدقة. حظينا على مدى تسع سنوات رائعة بشرف مساعدة مئات العرائس في العثور على فستان أحلامهن أو تصميمه خصيصًا لهن، بل ومساعدة عائلاتهن أيضًا. ومع افتتاح هذه الصالة، نواصل هذا الإرث في بيئة مصمّمة لتجسيد الجمال والإتقان في كل تفصيل."
ريانّون داوني-هيرست، مؤسسة منصة برايد كلوب الشرق الأوسط، عملت على جمع أبرز مزوّدي خدمات الأعراس في الدولة للمشاركة في الافتتاح، وقالت: "بعد أكثر من عقد من العمل في قطاع الأعراس، حظيت بفرصة التعاون مع العديد من العلامات التجارية الخاصة بالعرائس، إلا أن قليل منها تركت الأثر العميق الذي حققته ربيكاز برايدال. تميّزهم في الفخامة والتفرّد والخدمة الشخصية جعلهم في موقع ريادي. إن إطلاق هذه الصالة الجميلة لا يُعد إنجازًا لربيكاز برايدال فحسب، بل هو أيضًا احتفال بالمجتمع الأوسع لقطاع الأعراس في دولة الإمارات العربية المتحدة. أدعو العرائس المقبلات على الزواج والعائلات والمزوّدين لزيارة ربيكاز برايدال ومتابعة موقع brideclubme.com للحصول على كل المعلومات التي يحتاجها أي ثنائي مقبل على الزواج."
شريشت بانسال، مالك شركة كرييتف كويزينز انك دبي المتخصصة في خدمات الضيافة والتي شاركت في حفل الافتتاح، علّق: "الطعام والموضة يسيران جنبًا إلى جنب في الاحتفالات. فكما يحدد فستان الزفاف الطابع العام لليوم الكبير، تضيف كعكة الزفاف أو قائمة الطعام المصمّمة بعناية لمسة تكمل القصة. يسعدنا التعاون مع ربيكاز برايدال في هذا الافتتاح، حيث يلتقي الاهتمام بالتفاصيل مع الإبداع لتقديم تجارب لا تُنسى."
نازية س.، مؤسسة واستشارية الخط الفاخر في استوديو N للخط العربي والتصميم في دبي ستشارك بعرض فنها في المناسبة. "الخط ليس مجرد فن، بل هو وسيلة لسرد القصص والتعبير عن المشاعر والتفاصيل التي تجعل يوم الزفاف لا يُنسى. وكما يعكس فستان العروس شخصيتها، تصبح الهدايا التذكارية المصمّمة بخط اليد ذكرياتٍ خالدة للحب والاحتفال. إن التعاون مع ربيكاز برايدال في إطلاق صالتها الجديدة يُعد فرصة رائعة لأجسّد هذا الجوهر عبر الخط والتخصيص مُبرزةً الجمال الحميمي لحفلات الزفاف في كل لمسة من القلم."
سناء محمد طلحة، فنانة نقش الحناء وفن الجسد ومؤسسة علامة سناء مهدي ارت ممثلتاً فن الثقافة الشرقية اكدت "الحناء تقليد عرائسي خالد يجمع بين الأصالة والإبداع. تمامًا كما تمزج ريبيكاز برايدال بين التصاميم المصممة حسب الطلب والاتجاهات الحديثة، أسعى من خلال عملي إلى تكريم الجذور الثقافية مع إبراز شخصية كل عروس بأسلوب فني خاص. يسعدني أن أكون جزءًا من فعالية تُقدّر الفن والإبداع في كل تفاصيلها."
ومن بين أبرز المتخصصين في قطاع الزفاف المشاركين في الاحتفال، ميلون بيريز من استوديو ميلريش ويدينجز في دبي، المعروف بدمجه بين أسلوب التصوير الفوتوغرافي الصحفي والإخراج السينمائي لتوثيق قصص زفاف حقيقية وأصيلة. وقد تم تصنيف ميلريش ويدينجز ضمن أفضل ٥٠ مصور زفاف في العالم من قبل منصة DWP Insider، كما ظهر في مجلة مارثا ستيوارت ويدينجز ونال إشادات من أبرز المنصات المتخصصة في منطقة الخليج.
كما ستُمتع أنيا باشينسكايا، عازفة القيثارة العالمية التي شاركت في عروض موسيقية في عواصم الثقافة بأوروبا وآسيا، الحضورَ بعزفٍ خاص وعدة مقطوعات موسيقية ساحرة.
دينيس بانشينكو، مؤسس سيليبرايشن ستايشون أضاف "يشرفنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث البارز في مسيرة بوتيك ريبيكاز برايدال. هدفنا في سيليبرايشن ستايشون هو ابتكار تصاميم ديكور لا تكتفي بتجميل المكان، بل تروي قصة أيضًا. ولذكرى هذا الحدث المميز، قمنا بإضفاء لمسة فريدة عبر خلفيات مصممة خصيصًا وأقمشة راقية ولافتات أنيقة تعبّر عن الأناقة الخالدة للبوتيك وفرحة المناسبة."
تأسست ريبيكاز برايدال في ديسمبر 2015 في دبي، وقد اكتسبت سمعة مرموقة بفضل تشكيلتها المختارة بعناية من فساتين الزفاف الجاهزة بتصاميم عالمية، إلى جانب الفساتين المصممة يدويًا حسب الطلب.
ويضم البوتيك علامات عالمية مرموقة مثل ماغي سوتيرو (بما في ذلك ربيكا انغرام سوتيرو وميدقلي) وجاستن ألكسندر (بما في ذلك ادور وليليان ويست). وتُكمل هذه المجموعات الراقية تصاميم جيسي ريبيكا الخاصة والمصممة بدقة عالية من خلال فريقين متخصصين في التصميم والمقاسات والتعديلات والتفصيل اليدوي.
ويُستخدم في صناعة الفساتين أفخم أنواع الأقمشة مثل الحرير والدانتيل والشيفون والميكادو والأورغنزا والساتان وتُزيَّن كل قطعة بتطريزات دقيقة يدوية الصنع لتكون تحفة فنية فريدة لكل عروس.
وخلال السنوات الماضية، ساعدت ريبيكاز برايدال مئات العرائس في اكتشاف أو تصميم فساتين تعبّر عن شخصيتهن وثقافتهن وأسلوبهن الخاص بأدق التفاصيل.
سوق حفلات الزفاف في دولة الإمارات العربية المتحدة يواصل ازدهاره، مدفوعًا بالطلب المتزايد على فساتين الزفاف المصممة حسب الطلب والعلامات التجارية الراقية وخدمات الزفاف الفاخرة. تشير أبحاث السوق إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٢.٩% خلال الفترة من ٢٠٢٥ إلى ٢٠٣٠، مع توسّع القطاع من ١٣.٤٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤ إلى ٢٧.٧٥، مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.*
تختتم جيسي من ريبيكاز برايدال بقولها: "كانت رحلتنا مجزية للغاية، تعكس التطور اللافت لدبي وصناعة الأعراس المزدهرة في دولة الإمارات. كما تؤكد على بروز دبي كوجهة زفاف رائدة عالميًا وملاذ فاخر للتسوق والاحتفالات التي لا تُنسى."
عن ربيكاز برايدال اند اوكايجن وير "Rebekah's Bridal & Occasion Wear"
تأسست ربيكاز برايدال اند اوكايجن وير في ديسمبر ٢٠١٥ في دبي، وأصبحت منذ ذلك الحين أحد أبرز الأسماء في عالم أزياء الزفاف في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يرتكز البوتيك على الجودة العالية والإتقان في الصنع والاهتمام الشخصي بالتفاصيل. ويضم مجموعة من العلامات التجارية العالمية الشهيرة إلى جانب خط إنتاج خاص بأزياء العرائس من تصميم الدار نفسها.
تتخصص ريبيكا في تحقيق أحلام العرائس، سواء من خلال فساتين جاهزة أو تصاميم مصمّمة خصيصًا بعناية فائقة. كما تشمل مجموعتها أزياء خاصة لعائلات العرائس والمناسبات المختلفة.
*المصدر: Grand View Research – UAE Wedding Services Market Outlook
