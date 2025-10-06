世界初の密閉式ペン一体型ゴルフボールライナー「EagleLine」、10月に日本で世界先行発売
特許技術のU字型スライドトラックと密閉式インクタンクで、片手操作の高精度マーキングを実現。ライン／ドットの再現性向上でアライメントを支援。
EagleLineの中核は、U字型スライドトラックとクリップ一体構造、そして密閉式インクタンクを統合した独自機構。ボールをやさしく固定しつつ、ガイドに沿ってペン先が滑走するため、ブレの少ない直線・基準線を再現可能です。密閉構造によりペン先の乾燥を防ぎ、持ち運び時もインクをフレッシュに保ちます。
使い方は直感的。インクタンクを**「持ち上げて、描く」の一動作で、スプリング機構がペン先を適切に押し当て、スライド→マーキング→自動リシールまでをスムーズに完了します。クリップ外装のスクリビングルーラーや面取り（チャファー）溝**が摩擦を抑えることで、一定の筆圧と線質を保ちます。
ライン／ドットの両対応により、パッティングのセットアップやティーショットの目標方向合わせをサポート。円錐形クランピングシリンダーなどのシーリング構造がペン先を湿潤維持し、速乾・耐水性のインクでプレー中のにじみを抑えます（リフィル可能）。別体式マーカーや乾きやすい油性ペンを持ち歩く煩雑さから解放します。
主な特長
・世界初：密閉式ペン一体型＋U字トラックの統合設計（特許）
・片手で均一：リフト＆ドロップで再現性の高いライン／ドット
・携帯性と耐久性：ワンボディ構造でラウンドへの持ち出しが容易
・インク管理：速乾・耐水、リフィル対応でロングライフ設計
・使い勝手：スライドガイド／面取り溝／スプリング押圧で安定描画
（特長は設計上の一般説明であり、使用環境により体感は異なります）
発売時期と展開
「EagleLine」は2025年10月に日本で世界先行発売し、以降グローバル展開を順次発表します。詳細は公式サイト、技術仕様、プレスキットをご覧ください。
