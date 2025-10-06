Framesi International Congress 2025
L’arte del riccio in pedana con Alessio BianconiPERUGIA, ITALY, October 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- Durante il prestigioso Framesi International Congress 2025, tenutosi a Madrid, Alessio Bianconi, membro del Framesi International Masters Team, ha presentato sul palco un’esclusiva interpretazione del taglio per capelli ricci, esaltando la naturale texture e il movimento della chioma attraverso una tecnica di precisione e armonia delle forme.
L’esibizione, accolta con entusiasmo dal pubblico internazionale, ha messo in luce l’approccio contemporaneo e creativo che caratterizza il lavoro di Bianconi e dell’intero Framesi International Masters Team: una squadra di hairstylist che porta nel mondo l’eccellenza e lo stile italiano, unendo ricerca, formazione e passione.
Con questo show, Framesi ha ancora una volta confermato la sua leadership globale nel settore della bellezza professionale, promuovendo una visione in cui moda, innovazione e identità si fondono in un linguaggio universale fatto di talento e ispirazione.
