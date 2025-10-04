Clínicas Veterinarias DRL: Atención veterinaria moderna con compromiso humano

Clínicas Veterinarias DRL Urgencias 24h - 365 días del año Clínicas Veterinarias DRL: Siempre contigo cuando lo necesites.

ELCHE, SPAIN, October 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la medicina veterinaria, el Doctor László Szakács dirige Clínicas Veterinarias DRL, un hospital clínico veterinario que combina tecnología avanzada, atención integral y un profundo compromiso con el bienestar animal.Clínicas Veterinarias DRL:- DRL Elche - Carrer Tonico Sansano Mora, 8, 03293 Elx, Alicante.​- DRL Torrevieja - Av. Diego Ramírez Pastor, 140, 03181 Torrevieja, Alicante.- DRL Almoradí - Calle San Emigdio 29, 03160 Almoradí.- DRL Benijófar - Av. Federico García Lorca, 21, bajo, 03178 Benijófar, Alicante.- DRL San Fulgencio - Av. de Londres, 1A, Local 7, 03177 San Fulgencio, Alicante.El proyecto surge de la vocación del Doctor László Szakács, veterinario, padre y amante de los animales, cuya dedicación ha impulsado la creación de un espacio diseñado para proporcionar una experiencia de atención óptima. Cada detalle del hospital -desde el equipamiento técnico hasta la atención al cliente- ha sido concebido para garantizar la máxima calidad asistencial.Las instalaciones cuentan con equipos de diagnóstico de última generación y un equipo multidisciplinar especializado en distintas áreas de la medicina veterinaria. Este enfoque permite abordar de manera integral tanto la prevención como el tratamiento de patologías, priorizando la rapidez, la eficacia y el bienestar de cada paciente.Uno de los servicios más destacados de la clínica veterinaria es el de urgencias veterinarias 24 horas, atendido por profesionales cualificados con amplia experiencia en la gestión de casos críticos, también destaca el servicio veterinario a domicilio . Su capacidad de respuesta inmediata y la atención empática son pilares fundamentales del hospital.La confianza de los clientes refleja la calidad del trabajo desarrollado por el equipo:- Antonio Campello ★★★★★ "Tengo a mi perro ingresado y se están portando muy bien con nosotros. Esta muy bien atendido y son muy amables y muy profesionales. La verdad que da gusto que atiendan a tu mascota como si fuera la suya. Espero que cada año crezcan más porque los trabajadores que tienen son unas bellísimas personas y unos grandes profesionales."- Inés Checa Mallebrera ★★★★★ "Ante una urgencia nos han atendido por teléfono rápidamente. Al llegar el trato estupendo y el peque rápidamente con su tratamiento. Estamos muy agradecidos."- ACM ★★★★★ "Las instalaciones son increíbles pero aún más su personal, grandes profesionales que aman a los animales, y eso se nota."- Ana López Cabrera ★★★★★ "Llevamos a mi mascota Django de urgencia la semana pasada y el trato fue excelente. Muy amables, atentos y profesionales. Las instalaciones nuevas y perfectas, da gusto tener un centro así cerca de casa."- Ana María Campello Segarra ★★★★★ "Operamos de urgencias a nuestra cachorra Trufa porque se tragó un imperdible y estamos muy contentos con el resultado, la cuidaron y mimaron muchísimo los días que estuvo ingresada. A nosotros nos lo explicaron perfectamente todo el proceso. El trato fue maravilloso. Muchas gracias a todo el equipo. Excelentes profesionales."Clínicas Veterinarias DRL representa la unión entre la excelencia médica y el respeto hacia los animales, ofreciendo una atención integral que combina ciencia, experiencia y sensibilidad.Contacto:Web: https://drl.vet/ Email: info@drl.vetTeléfono: 690 845 883Dirección: Carrer Tonico Sansano Mora, 8, 03293 Elx, Alicante

