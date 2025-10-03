YouWish breidt assortiment uit met hoogwaardige geurolie en ingrediënten voor vloeibare zeep maken

geurolie en ingrediënten voor vloeibare zeep maken hoogwaardige geurolie

YouWish lanceert nieuwe geurolie en ingrediënten voor vloeibare zeep maken, perfect voor zelf zeep maken, kaarsen maken en cosmetica maken.

AMSTERDAM, NETHERLANDS, October 3, 2025 / EINPresswire.com / -- YouWish, de creatieve online winkel voor hobbyisten en professionals, kondigt met trots de uitbreiding van het assortiment aan met hoogwaardige geurolie en ingrediënten speciaal ontwikkeld voor vloeibare zeep maken. Met deze nieuwe producten speelt YouWish in op de groeiende vraag van klanten die graag hun eigen natuurlijke en unieke verzorgingsproducten creëren.Het merk staat al bekend om zijn uitgebreide aanbod voor zelf zeep maken , kaarsen maken en cosmetica maken. Met de introductie van nieuwe geuroliën en grondstoffen voor vloeibare zeep krijgen klanten nog meer mogelijkheden om hun creativiteit de vrije loop te laten en producten volledig naar eigen wens samen te stellen."Bij YouWish geloven we dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om hoogwaardige en persoonlijke producten zelf te maken," zegt Christiaan de Boer, eigenaar van YouWish. "Met de nieuwe geuroliën en ingrediënten voor vloeibare zeep geven we onze klanten nog meer vrijheid en inspiratie om hun eigen verzorgings- en lifestyleproducten te ontwikkelen."De nieuwe collectie geuroliën bestaat uit zorgvuldig geselecteerde geuren die zowel in zeep, cosmetica als in kaarsen gebruikt kunnen worden. Denk aan frisse citrusnoten, bloemige accenten of warme houtachtige tonen. Deze oliën zijn krachtig, duurzaam en ideaal om elke creatie een persoonlijke touch te geven.Daarnaast biedt YouWish nu ook alle basisbenodigdheden voor vloeibare zeep, zodat klanten gemakkelijk zelf hun eigen vloeibare handzeep of douchegel kunnen samenstellen. Dit sluit naadloos aan bij de bestaande DIY-collectie van vaste zeep, bath bombs en verzorgingsproducten."We merken dat steeds meer mensen bewust kiezen voor zelfgemaakte producten," voegt Christiaan de Boer toe. "Niet alleen omdat het leuk is om te doen, maar ook omdat je precies weet welke ingrediënten er in zitten. Zo kun je gezonde, duurzame en unieke producten maken die passen bij jouw persoonlijke voorkeur."Met deze uitbreiding benadrukt YouWish zijn rol als toonaangevende leverancier voor creatieve makers in Nederland en daarbuiten. Of het nu gaat om zelf zeep maken, kaarsen maken, cosmetica maken of aromatherapie, YouWish biedt alles wat nodig is om projecten tot leven te brengen – van grondstoffen en accessoires tot complete DIY-pakketten.Over YouWishYouWish is een creatieve online winkel gevestigd in Nederland, gespecialiseerd in hoogwaardige benodigdheden voor zelf zeep maken, kaarsen maken, cosmetica maken en aromatherapie. Het assortiment omvat een breed scala aan grondstoffen, accessoires en DIY-kits voor zowel hobbyisten als professionals die houden van handgemaakte producten. Met een focus op kwaliteit, inspiratie en klanttevredenheid helpt YouWish makers hun creatieve ideeën om te zetten in tastbare en unieke creaties.

