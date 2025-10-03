La CEU lance un appel à projets artistiques pour son 35ᵉ anniversaire

Image credit: CEU/ Daniel Vegel

VIENNA, AUSTRIA, October 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Un appel international à projets, ouvert jusqu’au 9 novembre, invite les artistes à proposer des œuvres audacieuses et in situ, célébrant la résilience, la liberté et la communauté.À l’occasion de son 35ᵉ anniversaire, la Central European University (CEU) lance un appel mondial aux artistes pour la création d’une œuvre d’art publique emblématique. Cette œuvre viendra animer le campus de la Quellenstrasse, au cœur du quartier cosmopolite de Favoriten à Vienne, et se présentera comme un symbole visible du parcours de la CEU : de sa fondation à Prague en 1991, à son expulsion de Hongrie, jusqu’à son renouveau à Vienne. La CEU recherche une œuvre qui exprime cet esprit de transformation – une œuvre qui évoque la liberté, la pensée critique et la communauté à travers les cultures.« Le 35ᵉ anniversaire de la CEU est à la fois une célébration et une invitation », déclare Mathias Moschel, vice-recteur chargé des relations extérieures. « Nous souhaitons une œuvre contemporaine et inspirante, capable de résonner à travers les cultures et les générations – une œuvre qui transforme l’espace public et reflète l’esprit de dialogue, de résilience et d’espoir de la CEU. »« Je suis convaincu qu’une œuvre d’art peut être plus qu’un simple objet : elle peut devenir un espace de dialogue. Nous espérons créer un tel espace partagé ici, sur notre campus de Favoriten », poursuit Moschel. « Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir deux membres éminents et expérimentés au sein de notre jury : la designer française Matali Crasset et l’artiste performeur suisse San Keller. »Lieu et soutienLes propositions sont attendues pour des œuvres sculpturales, architecturales ou interactives, adaptées à une présentation en extérieur ou sur la façade d’un bâtiment. Le budget total, incluant les honoraires de l’artiste, est d’environ 75 000 €. Jusqu’à trois finalistes recevront chacun une bourse complémentaire de 1 200 € pour développer une proposition détaillée ; leurs frais de déplacement pourront également être pris en charge.ÉligibilitéL’appel est ouvert aux artistes professionnels, seuls ou en équipe, du monde entier, ayant une expérience avérée de projets publics, sculpturaux ou in situ. La CEU attache une grande importance à la diversité et à l’inclusion ; les candidatures d’artistes issus de groupes sous-représentés sont vivement encouragées. Les candidats doivent être âgés d’au moins 18 ans. Aucun frais de candidature n’est demandé.Calendrier· Date limite de candidature – phase 1 : 9 novembre 2025· Annonce des finalistes et visites de site : décembre 2025· Soumission des propositions des finalistes : 31 janvier 2026· Sélection finale : février 2026· Conception, production, coordination : mars – septembre 2026· Installation (Vienne) : octobre 2026· Inauguration (35ᵉ anniversaire de la CEU) : novembre 2026Tous les détails et les spécifications techniques de l’appel à projets sont disponibles ici.

