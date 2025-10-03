Leser werden Autoren – vitolibro.com startet einzigartiges Mitmach-Buchprojekt

Family Recipes - Traditional Stories - Self-Publishing Recipes, fairy tales, and memories: vitolibro helps families turn them into books. VitoLibro – it’s time for books again: bringing family stories back to life.

Omas Rezepte, Kindheitsmärchen & persönliche Erinnerungen: vitolibro bringt sie in Sammelbänden zu Papier und macht Kultur lebendig.

Heute gibt es tausende Rezepte online, doch was wir wirklich weitergeben wollen, sind die Erinnerungen und Traditionen dahinter.” — vitolibro

GERA, THURINGIA, GERMANY, October 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Rezepte, Märchen und Erinnerungen gehören zu den wertvollsten Kulturschätzen, die Familien und Regionen bewahren können. Doch im digitalen Zeitalter droht vieles verloren zu gehen. Der Verlag vitolibro.com hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, diese Geschichten zu sammeln und in Sammelbänden zu veröffentlichen. So werden Leser selbst zu Autoren – und ihre Beiträge Teil lebendiger Bücher.Gemeinsam Geschichte(n) bewahrenWillkommen sind alle Formen von Erinnerungen: ein Familienrezept wie „Der Sauerbraten der Familie Meyer“, ein Brauch oder Festtagsgericht, ein Märchen aus Kindertagen oder eine persönliche Erfahrung. Gemeinsam mit anderen Beiträgen entstehen thematische Sammelbände, die nicht nur gelesen, sondern auch weitergegeben werden können.Geplante Themen sind unter anderem:- Backrezepte zu Festen aus Franken- Was in Thüringen zum Fest gebacken wird- Märchen aus dem Erzgebirge- Mediterrane Familienrezepte aus Italien, Spanien und Griechenland- Traditionen zum Weihnachtsfest in ganz Europa- Kindheitsgeschichten aus verschiedenen Regionen der WeltDamit baut vitolibro Brücken zwischen Generationen und Kulturen – von regionalen Besonderheiten bis hin zu internationalen Beiträgen.Erinnerungen, die bleiben„Ich erinnere mich noch an meine Mutter. Sie hatte ein altes Leder-Notizbuch, voll mit handgeschriebenen Rezepten: Teufelskuchen, Gurken einlegen… Die Seiten waren vergilbt, doch nur so schmeckte es, wie es schmecken sollte. Heute gibt es tausende Rezepte im Netz – doch was wir wirklich weitergeben wollen, sind die Geschichten dahinter. Die Erinnerungen. Die Traditionen“, erzählt ein Initiator von vitolibro.Viele Menschen tragen solche Schätze in sich. Doch ohne Aufschreiben gehen sie irgendwann verloren. Genau hier setzt vitolibro an: Die Plattform macht es einfach, persönliche Beiträge einzureichen und damit Teil eines großen, gemeinsamen Kulturprojekts zu werden.So einfach geht’s- Die Teilnahme ist unkompliziert:- Buchung: Autor:innen buchen die Teilnahme am Sammelband über vitolibro.com.- Anleitung: Nach der Buchung gibt es eine klare Anleitung, welche Informationen und Dateien benötigt werden.- Beitrag einreichen: Ob Rezept, Märchen, Erinnerung oder Brauch – gern auch mit Fotos.Bearbeitung & Veröffentlichung: Nach Absprache übernimmt vitolibro auch das Lektorat. Bereits nach 6–8 Wochen erscheint der Sammelband im Buchhandel.Autoren zahlen dafür nur einen einmaligen Beitrag pro Thema. Als Anerkennung erhalten sie eine Vergütung von 50 % der Nettoerlöse aus den Buchverkäufen.Kulturprojekt mit Mehrwert„Das Projekt bietet Menschen nicht nur die Möglichkeit, ihre Geschichten zu veröffentlichen, sondern auch, ein Stück Kulturerbe lebendig zu halten“, betont ein Mitwirkender. „Gerade heute suchen viele nach Wegen, Erinnerungen zu bewahren und Spuren zu hinterlassen. vitolibro macht das möglich – auf eine einfache und gemeinschaftliche Weise.“Die Besonderheit: Während klassische Selfpublishing-Plattformen Einzelwerke veröffentlichen, setzt vitolibro auf Sammelbände. Das bedeutet, dass viele Stimmen, Rezepte und Erinnerungen zusammenkommen – ein bunter Mix aus Traditionen, der für Leser besonders spannend ist.Geschenkidee für besondere MomenteEin Sammelband ist nicht nur eine Veröffentlichung, sondern auch ein ideales Geschenk. Ob zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zu einem Jubiläum: Ein Buch, in dem eigene Beiträge veröffentlicht sind, ist ein Stück Erinnerung mit bleibendem Wert – für Familie, Freunde und kommende Generationen.„Kids, holt eure Oma an den Laptop! Ihre Rezepte, Märchen und Geschichten sind zu wertvoll, um vergessen zu werden. Gemeinsam machen wir daraus ein Buch!“ – dieser Aufruf des Verlags bringt es auf den Punkt: vitolibro lädt dazu ein, Traditionen in moderner Form zu bewahren.Über vitolibroDer VitoLibro Verlag hat kürzlich neue Wege beschritten, um Traditionen, Wissen und Erinnerungen für die Zukunft zu sichern. Neben klassischen Büchern zu Themen wie Reisen, Abenteuer und Selbstversorgung setzt der Verlag auf Mitmach-Projekte, die Leser aktiv einbeziehen.Mit den Sammelbänden „Leser werden Autoren“ schafft vitolibro eine Plattform, auf der persönliche Beiträge zu kulturellem Erbe werden. Ziel ist es, diese Schätze nicht nur zu bewahren, sondern für viele Leser erlebbar zu machen.Mehr Informationen und Teilnahme unter: www.vitolibro.com ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Readers Become Authors – vitolibro.com Launches Unique Anthology ProjectGera, October 3, 2025 – Stories, recipes, and memories are among the most valuable cultural treasures families and regions can preserve. The publishing house vitolibro.com has launched a participatory project that collects such contributions and publishes them in anthologies. This way, readers themselves can become authors – and their personal heritage becomes part of a living book.Real-life stories and traditionsWhether it is a family recipe like “Grandma Meyer’s Sauerbraten”, festive dishes, childhood fairy tales, or personal experiences – vitolibro welcomes all contributions. Together with other authors, they are turned into thematic anthologies full of cultural traditions and regional treasures.Planned topics include:- Festive baking recipes from Franconia- What people in Thuringia bake for celebrations- Fairy tales from the Ore Mountains- Mediterranean family recipes from Spain, Italy, and Greece- Christmas traditions across EuropeHow it worksParticipation is simple: after booking online, authors receive clear instructions on how to submit their contributions. Editing support is available upon request. Within just 6–8 weeks, the anthologies are published and made available in bookstores.Authors pay only a small, one-time fee per theme. In return, they receive a royalty of 50% of the net proceeds from book sales.Preserving memories for the future“One of my fondest memories is of my mother’s old leather notebook, filled with handwritten recipes – Devil’s Cake, pickled cucumbers… The pages were yellowed, but the taste was unique. Today, there are thousands of recipes online, but what we truly want to pass on are the stories behind them – the memories and traditions,” says one of the project initiators.A meaningful giftAn anthology is not just a publication – it is also a special gift idea: a piece of family history to share with friends, children, and future generations.About vitolibroVitoLibro is a publishing house dedicated to keeping traditions, stories, and memories alive. With the project “Readers Become Authors”, it creates collaborative books that preserve cultural heritage and make it accessible to a wider audience across Europe and beyond.More information and participation at: www.vitolibro.com

