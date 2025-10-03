BORNETA Y VOLTA LANZAN “PA AMB OLI SUPPER CLUB”: CENAS COLABORATIVAS DE SABORES MEDITERRÁNEOS Y TALENTO CULINARIO
Una serie de cenas exclusivas que celebran la creatividad culinaria, los ingredientes de temporada y la conexión mediterránea en el corazón del BornBARCELONA, BARCELONA, SPAIN, October 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Borneta, el hotel lifestyle de Miiro Hotels, presenta junto a Volta su nuevo ciclo Pa Amb Oli Supper Club, una serie de cenas colaborativas que celebran la gastronomía de temporada, el talento creativo y el espíritu mediterráneo. Cada edición reunirá a chefs invitados, creadores y comunidades locales en experiencias gastronómicas únicas e irrepetibles, diseñadas para compartir y explorar el arte culinario desde una perspectiva íntima y narrativa.
La serie arrancará los días 8 y 9 de octubre de 2025 en Volta, con un menú de cinco tiempos co-creado por el chef ejecutivo Andrea De Benedictis y la cocinera y creativa gastronómica Clara Griffiths (@theoriginoffood). La propuesta destaca por su carácter generoso y estacional, con platos como carpaccio de Black Angus con comté, ensalada de tomate y nectarina con halloumi, tartar de ternera con tonnata y tuétano, tartar de lubina con pepino y remolacha, culurgiones sardos con pappa al pomodoro, caballa a la brasa con acelga suiza y un clásico tiramisú para el cierre.
Las cenas se celebrarán de 20:00 a 23:00, con plazas limitadas y reserva anticipada disponible a través de la web de Volta.
La segunda edición del ciclo será una colaboración especial con Off-Menu Magazine, medio y estudio creativo independiente que explora historias personales y culturales a través de la gastronomía. Esta experiencia conjunta propondrá una cena narrativa y profundamente personal, en línea con la filosofía de Volta de conexión, inspiración mediterránea y cocina de temporada. La cita tendrá lugar el 27 de noviembre.
Pa Amb Oli Supper Club apuesta por reinterpretar la tradición mediterránea desde una mirada contemporánea y creativa, ofreciendo un punto de encuentro para amantes de la gastronomía, profesionales del sector y comunidades locales. Con este nuevo proyecto, Borneta y Volta consolidan su papel como referentes de la escena gastronómica barcelonesa, creando experiencias que conectan diseño, cultura y sabor en el corazón del Born.
Para más información, por favor visite https://www.voltabarcelona.com/en/happenings o https://www.voltabarcelona.com
Stefanie Roth
SRC
stef@src-agency.com
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.